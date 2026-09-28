Prețul petrolului crește pe fondul impasului din negocierile de pace dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au crescut cu peste 1% luni, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins o propunere de pace venită din partea Iranului pentru soluționarea conflictului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Evoluția menține presiunea asupra pieței petroliere, pe fondul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,32 dolari, echivalentul unei creșteri de 1,27%, până la 105,64 dolari pe baril la ora 00:36 GMT. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) era cotat la 93,11 dolari pe baril, după un avans de 70 de cenți, respectiv 0,76%.

Iranul a prezentat săptămâna trecută o propunere de pace la Adunarea Generală a ONU de la New York și a transmis că documentul a ajuns la partea americană prin intermediul unor mediatori din Qatar. Trump a declarat sâmbătă că a respins planul. Ulterior, într-un interviu telefonic acordat duminică publicației Axios, președintele american a spus că se așteaptă ca negociatorii Statelor Unite să poarte noi discuții în această săptămână.

Evoluția prețurilor este influențată și de riscurile privind aprovizionarea cu petrol din regiune. „Riscurile geopolitice rămân ridicate, deoarece houthii și Iranul și-au continuat atacurile asupra Arabiei Saudite, lăsând fluxurile regionale de aprovizionare vulnerabile”, au declarat analiștii ANZ într-o notă.

Coaliția condusă de Arabia Saudită în Yemen a anunțat sâmbătă dimineață că a interceptat două rachete balistice și două drone lansate de rebelii houthi, susținuți de Iran, către teritoriul saudit. Atacurile contribuie la menținerea incertitudinii privind securitatea rutelor și infrastructurii energetice din regiune.

În săptămâna precedentă, petrolul Brent a înregistrat o creștere de 0,4%. În schimb, prețul țițeiului WTI a scăzut cu 7,9%, pe fondul îngrijorărilor că Statele Unite ar putea introduce restricții asupra exporturilor de motorină pentru a tempera prețurile record. O astfel de măsură ar putea afecta și nivelul producției rafinăriilor americane.

„Produsele petroliere rafinate rămân un punct de presiune, prețurile record ale motorinei din SUA intensificând riscurile inflaționiste și provocând o nouă dezbatere cu privire la potențialele restricții la exporturi”, au precizat analiștii ANZ.

O eventuală restricție asupra exporturilor de motorină din Statele Unite ar reduce cantitățile disponibile pe piețele din afara țării. Analiștii ANZ au arătat că prețurile din Europa reacționează deja la perspectiva diminuării ofertei americane de produse rafinate.

În paralel, datele preliminare furnizate luni de Kpler indică o revenire a exporturilor de țiței provenite de la principalii producători din Orientul Mijlociu. Acestea au ajuns în septembrie la 12,8 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel înregistrat de la începutul războiului, în februarie.

Creșterea exporturilor regionale a fost susținută de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care și-au majorat livrările de țiței. Datele arată că fluxurile de petrol din regiune au început să se refacă după o perioadă în care transporturile au fost afectate de conflict și de problemele de securitate.

Redresarea exporturilor a fost însoțită de o creștere a transporturilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre principalele rute maritime pentru livrările de țiței și produse petroliere din Orientul Mijlociu.

Potrivit datelor Kpler, transporturile prin strâmtoare urmau să ajungă în această lună la aproximativ 7,4 milioane de barili pe zi. Evoluția reflectă reluarea treptată a fluxurilor maritime după perturbările provocate de conflict.

Arabia Saudită a modificat, de asemenea, traseul unei părți din exporturile sale de țiței. Livrările care plecau din portul Yanbu, situat la Marea Roșie, au fost redirecționate către portul Ras Tanura, de pe coasta estică a regatului, după ce atacurile au provocat avarii conductei sale est-vest.

Datele privind exporturile și transporturile prin Strâmtoarea Hormuz sunt urmărite de piețele petroliere în condițiile în care negocierile dintre Statele Unite și Iran continuă, iar atacurile din regiune mențin riscurile pentru aprovizionarea internațională cu petrol.