UE ar putea amâna noile reguli pentru importurile de gaze și petrol. Creșterea prețurilor la energie pune presiune pe Bruxelles
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Uniunea Europeană ia în calcul amânarea cu un an a unei părți din noile norme privind emisiile de metan care îi vizează pe importatorii de combustibili fosili. Măsura a fost solicitată recent de președintele francez Emmanuel Macron, pe fondul prețurilor ridicate la energie și al incertitudinilor privind aprovizionarea, însă o decizie finală nu a fost încă luată.
Bruxelles-ul analizează o amânare cu un an
Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a anunțat că le-a cerut colegilor să analizeze posibilitatea amânării cu un an a prevederilor referitoare la importurile de hidrocarburi.
„Am solicitat colegilor mei să examineze posibilitățile de amânare cu un an a părții din legislație (privind metanul) referitoare la importurile de hidrocarburi. Acest lucru ar oferi participanților la piață timpul necesar pentru a se asigura că pot implementa eficient aceste noi reguli fără a afecta securitatea noastră de aprovizionare sau a crește prețurile la energie”, a explicat oficialul european.
Jorgensen a legat această posibilitate de perspectiva unei „ierni potențial foarte dificile”, în condițiile incertitudinilor privind situația din Strâmtoarea Ormuz și ale prețurilor ridicate la energie.
Echipa comisarului european a precizat însă că, în acest moment, nu există o decizie finală și nici o propunere legislativă pentru amânarea regulilor.
Emmanuel Macron a cerut modificarea reglementărilor europene
Discuțiile au loc după ce Emmanuel Macron i-a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care a solicitat modificarea unor reglementări europene.
Președintele Franței a cerut inclusiv amânarea cu un an a normelor privind emisiile de metan. Solicitarea vine pe fondul creșterii prețurilor la combustibili asociate războiului din Orientul Mijlociu.
Franța nu este singura țară europeană care solicită o astfel de schimbare.
Importatorii ar trebui să raporteze emisiile de metan începând din 2027
Regulamentul (UE) 2024/1787 stabilește norme privind măsurarea, monitorizarea, raportarea și reducerea emisiilor de metan din sectorul energetic al Uniunii Europene.
Potrivit regulilor actuale, importatorii de gaze și petrol din UE trebuie să monitorizeze și să raporteze, începând din ianuarie 2027, emisiile de metan asociate aprovizionării lor.
Măsurile au ca obiectiv limitarea scurgerilor de metan, însă regulamentul a atras criticile mai multor țări producătoare de hidrocarburi.
Printre acestea se numără Statele Unite. Criticii susțin că noile obligații reprezintă o constrângere și ar putea duce la reducerea exporturilor către piața europeană.
Comisia Europeană a relaxat deja regulamentul
O eventuală amânare ar veni după ce Comisia Europeană a relaxat deja aplicarea unor prevederi ale regulamentului.
În luna iulie, Bruxelles-ul a renunțat pentru o perioadă de trei ani la amenzile care ar fi trebuit plătite de companiile din sectorul hidrocarburilor pentru nerespectarea regulilor.
Noile discuții privind o posibilă amânare sunt însă contestate de organizațiile de mediu, care susțin că regulile privind metanul nu sunt responsabile pentru actualele prețuri ale energiei.
„Regulamentul european privind metanul nu este la originea costurilor energiei în Europa, iar amânarea implementării sale nu va aduce nicio reducere a prețurilor. Reducerea emisiilor de metan este cea mai rapidă modalitate de a evita condițiile meteorologice extreme. Revizuirea regulamentului european privind metanul nu este doar inutilă, ci și contraproductivă”, a declarat Kim O’Dowd de la Environmental Investigation Agency.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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