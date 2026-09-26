Aeroportul din Catania, închis din cauza cenușii vulcanului Etna. MAE a emis o avertizare pentru românii care merg în Sicilia

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Catania – Fontanarossa a fost suspendat după reactivarea vulcanului Etna și intensificarea emisiilor de cenușă. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află în Sicilia sau intenționează să călătorească în această zonă să verifice situația înainte de plecare și să evite deplasările în apropierea vulcanului.

Aeroportul din Catania și-a suspendat operațiunile sâmbătă din cauza cenușii vulcanice provenite de la Etna, dar și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Toate zborurile care urmau să aterizeze la Catania au fost suspendate. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile italiene, restricțiile pentru sosiri urmau să rămână în vigoare până duminică la ora 10:00 GMT.

MAE a transmis, la rândul său, că traficul aerian pe Aeroportul Internațional Catania – Fontanarossa este suspendat până duminică, 27 septembrie 2026, la ora 12:00.

Aeroportul din Catania este al cincilea cel mai aglomerat din Italia după numărul de pasageri.

Etna, cel mai înalt și mai activ vulcan din Europa, afectează periodic traficul aerian din Sicilia. Emisiile mai intense de cenușă din această vară au provocat însă probleme pentru mii de călători, inclusiv în perioada de vârf a sezonului turistic.

Zborurile de la Catania au mai fost suspendate pe 14 septembrie din cauza cenușii vulcanice.

Un alt episod a avut loc cu aproximativ o lună înainte, în perioada Ferragosto, una dintre cele mai aglomerate perioade ale verii în Italia. Atunci, aeroportul a rămas închis timp de cinci zile, cea mai lungă situație de urgență de acest fel înregistrată din 2022.

Cenușa vulcanică reprezintă un pericol important pentru avioane.

„Cenușa vulcanică poate reprezenta un risc major pentru aeronave. Poate fi aspirată în motoare și poate provoca oprirea lor. Din acest motiv, toată lumea este foarte prudentă atunci când există emisii de cenușă vulcanică”, a explicat anterior Boris Behncke, cercetător la Observatorul Etna al Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români care se află în Italia, tranzitează țara sau intenționează să călătorească în Sicilia să se informeze înainte de plecare cu privire la situația din zonă.

Românii sunt sfătuiți să respecte recomandările autorităților locale, să evite deplasările și excursiile în apropierea vulcanului Etna și să urmărească informațiile publicate de Departamentul Protecției Civile din Sicilia.

Recomandarea este importantă mai ales pentru persoanele care au programate zboruri spre sau dinspre Catania, în condițiile în care situația poate afecta programul curselor aeriene.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară din partea Consulatului României la Catania la numerele +39 095 537 909 și +39 095 536 139. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situațiile dificile sau urgente, românii au la dispoziție și numerele de urgență ale reprezentanțelor consulare:

Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935; Consulatul General al României la Milano: +39 366 108 1444; Consulatul General al României la Bologna: +39 324 803 5171; Consulatul General al României la Torino: +39 338 756 8134; Consulatul General al României la Trieste: +39 340 882 1688; Consulatul General al României la Bari: +39 334 604 2299; Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137.

MAE le recomandă românilor care călătoresc în străinătate și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, prin care pot fi consultate informații și sfaturi de călătorie.