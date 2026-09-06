O erupție vulcanică perturbă zborurile la Jakarta. Aeroportul internațional a fost închis temporar

Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta din Jakarta și-a suspendat temporar operațiunile după ce testele au indicat prezența cenușii vulcanice în zonă. Cenușa provine de la Anak Krakatau, vulcan aflat la peste 150 de kilometri de capitala Indoneziei și care erupe de la sfârșitul săptămânii.

Autoritățile indoneziene au anunțat duminică suspendarea operațiunilor pe Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta, cel mai aglomerat aeroport al țării.

Decizia a fost luată după efectuarea unor teste la sol care au confirmat prezența cenușii vulcanice în apropierea aeroportului.

Ministerul Transporturilor din Indonezia a anunțat că rezultatele au indicat „dispersia de cenușă vulcanică în zona Aeroportului Internațional Soekarno-Hatta”.

Inițial, autoritățile au stabilit că aeroportul va rămâne închis până duminică, la ora locală 09:30. Ulterior, suspendarea operațiunilor a fost prelungită cu alte câteva ore, după ce agențiile de monitorizare au înregistrat o intensificare a activității vulcanice.

Informațiile furnizate nu precizează însă ora exactă până la care a fost extinsă ulterior măsura.

Suspendarea operațiunilor a afectat atât cursele internaționale, cât și zborurile interne, potrivit lui Lukman F. Laisa, directorul general al aviației civile din cadrul Ministerului Transporturilor.

În cazul curselor internaționale, 16 zboruri au fost anulate, șapte au fost întârziate, iar alte cinci au fost reprogramate.

Printre destinațiile afectate se numără Singapore, Hong Kong, Sydney, Seul, Doha, Amsterdam și Kuala Lumpur.

Pe rutele interne, patru zboruri au fost anulate și unul a fost redirecționat. Au fost afectate inclusiv curse către Lampung, Denpasar și Surabaya.

Unele informații bazate pe datele aeroportului indică un impact mai mare dacă sunt luate în calcul și întârzierile sau perturbările apărute în lanț. Zeci de mii de pasageri ar fi fost afectați într-o anumită măsură de problemele de trafic aerian din weekend.

Cenușa detectată în zona aeroportului provine de la Anak Krakatau, situat în Strâmtoarea Sunda, între insulele Java și Sumatra, la peste 150 de kilometri de Jakarta.

Agenția indoneziană pentru vulcanologie a anunțat că vulcanul se află în erupție de la sfârșitul zilei de vineri. Activitatea sa a produs inclusiv o fântână de lavă și zgomote puternice despre care s-a relatat că au putut fi auzite până la aproximativ 700 de kilometri distanță.

Duminică au fost înregistrate alte două erupții, iar autoritățile continuă să monitorizeze îndeaproape evoluția vulcanului.

Autoritățile aviatice au decis să prelungească suspendarea inițială după intensificarea activității Anak Krakatau.

Măsura afectează un nod aerian important pentru traficul internațional și intern al Indoneziei. Reluarea completă a operațiunilor depinde de evoluția activității vulcanice și de situația cenușii din spațiul aerian din apropierea aeroportului.