Vești proaste pentru iubitorii de sporturi de iarnă. Europa ar putea avea parte de mult mai puțină zăpadă iarna aceasta

Primele prognoze privind ninsorile din iarna 2026-2027 indică un sezon cu mai puțină zăpadă decât în mod normal în mare parte din Europa. Analiza Severe Weather, realizată pe baza sistemelor globale de prognoză pe termen lung și a datelor istorice, arată că zonele montane înalte și nordul continentului ar putea fi principalele excepții.

Severe Weather a analizat cele mai recente evoluții ale fenomenului Super El Niño și posibilele efecte asupra sezonului rece din Statele Unite, Canada și Europa.

Pentru continentul european, primele estimări nu indică o iarnă bogată în zăpadă. În cea mai mare parte a Europei, cantitățile ar urma să rămână sub media normală.

Excepțiile apar în special în regiunile aflate la altitudini mari, precum Alpii, dar și în zonele mai reci din nordul și nord-estul continentului.

Unul dintre factorii importanți este circulația predominantă a aerului dinspre Atlantic. Aceasta poate aduce precipitații, dar și temperaturi mai ridicate, ceea ce reduce șansele ca precipitațiile să cadă sub formă de zăpadă în regiunile de câmpie și la altitudini medii.

Pentru sezonul de schi, altitudinea și latitudinea ar urma să joace un rol important.

Curentul atlantic mai blând ar putea produce deficite importante de zăpadă la altitudini mici și medii, în timp ce regiunile nordice ar urma să beneficieze de condiții mai favorabile.

Situația este mai bună și pentru zonele înalte din Alpi. La altitudini de peste 1.800-2.000 de metri, estimările indică posibilitatea formării unui strat consistent de zăpadă naturală.

Prognoza pentru decembrie indică ninsori sub valorile normale în majoritatea zonelor de câmpie. Extremul nord al continentului reprezintă principala excepție.

Explicația este legată de circulația predominantă dinspre vest și sud-vest peste mare parte din Europa. Aceasta poate transporta cantități importante de precipitații, dar în același timp aduce o masă de aer mai caldă.

În consecință, precipitațiile nu se transformă neapărat în zăpadă la altitudini reduse. Condiții mai favorabile pentru ninsori sunt anticipate în Alpi și spre nordul continentului.

Prognoza pentru ianuarie nu indică o modificare majoră a tiparului.

Creasta de înaltă presiune din sud ar urma să persiste, în timp ce circulația predominantă dinspre vest continuă să influențeze vremea europeană.

Și în această perioadă, zonele cu altitudine mai mare și regiunile mai reci ale continentului ar urma să aibă condiții mai bune pentru acumularea zăpezii decât regiunile de câmpie.

Februarie este în mod obișnuit una dintre lunile cu cantități importante de zăpadă în Europa. Tocmai din acest motiv, persistența unei zone de înaltă presiune ar putea produce un deficit mai evident în comparație cu media perioadei.

Prognoza Severe Weather indică ninsori sub nivelul normal în cea mai mare parte a Europei centrale, vestice, nord-vestice și sudice.

Nordul și nord-estul continentului continuă să apară ca zone mai favorabile pentru ninsori, în concordanță cu tendința estimată pentru întreaga iarnă.

Severe Weather atrage atenția asupra modului în care trebuie interpretate aceste prognoze pe termen lung.

O estimare care indică ninsori „sub normal” nu înseamnă că într-o anumită regiune nu va ninge deloc. Ea arată că totalul acumulărilor de zăpadă ar putea fi mai mic decât media climatologică pe termen lung.

De exemplu, într-o zonă în care cantitatea medie de zăpadă acumulată pe parcursul unei ierni este de un metru, un sezon cu deficit pronunțat ar putea aduce numai aproximativ 25 de centimetri.

Prognozele prezentate sunt estimări pe termen lung pentru iarna 2026-2027, astfel că distribuția și cantitatea efectivă a ninsorilor vor putea fi stabilite mai precis pe măsură ce sezonul rece se apropie.