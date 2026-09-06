Elevii de clasa a IX-a încep școala fără noile manuale. Când ar putea ajunge în format digital și tipărit

Elevii care intră în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 vor începe cursurile fără manualele realizate după noile programe școlare. Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, estimează că versiunile digitale ar putea deveni disponibile după jumătatea lunii septembrie, iar cele tipărite ar putea ajunge în școli în octombrie.

Anul școlar 2026-2027 marchează aplicarea noilor planuri-cadru pentru liceu și a programelor școlare corespunzătoare. Elevii care intră acum în clasa a IX-a sunt prima generație care va parcurge liceul potrivit noilor prevederi.

Manualele construite după aceste programe nu vor fi însă disponibile în prima zi de școală, deoarece procedurile necesare achiziției nu au fost încă finalizate.

Ministrul Mihai Dimian estimează că rezultatele finale ar putea fi publicate în jurul datei de 15 septembrie. Pentru loturile unde nu vor exista contestații vor putea fi semnate contractele, ceea ce va permite furnizarea versiunilor digitale.

„Unde nu sunt, semnăm contractul şi putem primi varianta digitală, urmând ca, estimăm ca în 3-4 săptămâni să primim şi variantele fizice”, a declarat Mihai Dimian.

Pentru variantele fizice, perioada de așteptare va fi mai lungă. Ministrul estimează că editurile vor avea nevoie de aproximativ trei-patru săptămâni după finalizarea procedurilor, ceea ce înseamnă că unele manuale ar putea ajunge la elevi în a doua parte a lunii octombrie.

Bogdan Cristescu, directorul Centrului pentru Curriculum şi Evaluare, susține că acestea ar trebui să fie disponibile cel târziu în vacanța de la finalul primului modul.

„Cel târziu în vacanţa din primul modul manualele vor ajunge la elevi. Nu ţine doar de noi, nu ţine doar de edituri. Variantele digitale vor fi disponibile doar în momentul semnării acordurilor cadru după anunţarea oficială a rezultatelor”, a declarat acesta pentru TVR Info.

Ministerul Educației mizează pe o perioadă de tranziție în primele săptămâni de școală.

Profesorii pot începe prin evaluarea nivelului de pregătire al elevilor și consolidarea cunoștințelor acumulate anterior. Pot fi utilizate temporar și anumite conținuturi din manualele vechi, în măsura în care acestea sunt compatibile cu ceea ce trebuie predat.

„Primele 3-4 săptămâni care ar putea fi afectate pot fi acoperite cu evaluări ale cunoştinţelor elevilor. De asemenea, manualele vechi au noţiuni care pot fi folosite, până la venirea celor noi”, a precizat Mihai Dimian.

Soluția nu poate fi însă aplicată în același mod la toate disciplinele. Noile programe aduc schimbări atât în privința conținuturilor, cât și a competențelor urmărite la nivel liceal.

Ministrul Educației a explicat și calendarul care a dus la situația actuală.

Bugetul a fost aprobat pe 27 martie, iar o zi mai târziu au fost trimise către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) solicitările necesare publicării procedurilor.

„Bugetul s-a aprobat pe 27 martie, iar pe 28 au fost trimise solicitările către ANAP, pentru publicare. Cred că pe 10 aprilie au fost publicate de ANAP”, a declarat ministrul.

Editurile au avut ulterior aproximativ două luni pentru realizarea manualelor în conformitate cu noile programe și cu cerințele prevăzute în caietele de sarcini.

„În iunie s-a închis acest proces şi a început evaluarea. Pe 15 august am finalizat acest proces”, a explicat Mihai Dimian.

Procedura a intrat ulterior în etapa verificărilor și a eventualelor contestații.

Lipsa manualelor apare chiar în momentul în care începe aplicarea reformei curriculare la liceu. Noile planuri-cadru și programe școlare urmăresc actualizarea conținuturilor și adaptarea procesului de învățare la noile competențe stabilite pentru liceu.

Pentru profesori, începutul anului școlar va presupune însă o perioadă de tranziție. Aceștia vor trebui să predea după programe noi fără să aibă, cel puțin în primele săptămâni, principalele materiale didactice concepute special pentru acestea.