Schimbare majoră în școli din toamna lui 2026. Elevii de clasa a IX-a vor învăța după reguli noi

Elevii care vor începe clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027 vor fi primii care vor studia după noile programe școlare aprobate de Ministerul Educației. Reforma curriculară aduce schimbări importante atât în conținutul disciplinelor, cât și în modul de desfășurare a orelor, accentul urmând să fie pus mai mult pe înțelegerea noțiunilor, recapitulare, aplicarea practică a cunoștințelor și dezvoltarea competențelor necesare în viața de zi cu zi.

Noile programe vor fi introduse etapizat, începând cu generația care intră în clasa a IX-a în această toamnă, urmând ca reforma să fie extinsă treptat și la celelalte clase de liceu.

Una dintre cele mai importante modificări vizează modul în care vor fi organizate activitățile la clasă.

Potrivit noilor programe, profesorii vor avea o flexibilitate mai mare în utilizarea timpului alocat fiecărei discipline. O parte dintre ore va putea fi dedicată consolidării cunoștințelor, recapitulării, exercițiilor practice, proiectelor și activităților adaptate nivelului de pregătire al elevilor.

Scopul acestor modificări este ca procesul de predare să fie adaptat mai bine nevoilor fiecărei clase și să pună accent pe înțelegerea materiei, nu doar pe parcurgerea rapidă a conținuturilor.

Una dintre cele mai vizibile schimbări este transformarea actualei ore de dirigenție.

În locul acesteia va fi introdusă disciplina „Dezvoltare personală și consiliere”, care va avea un rol mai amplu în pregătirea elevilor.

Noua materie va aborda dezvoltarea competențelor socio-emoționale, orientarea școlară și profesională, educația pentru sănătate, gestionarea relațiilor și sprijinirea elevilor în luarea unor decizii informate privind parcursul educațional și profesional.

Prin această schimbare, Ministerul Educației urmărește ca liceenii să dobândească nu doar cunoștințe teoretice, ci și abilități utile pentru viața de zi cu zi.

Noile programe schimbă și filosofia procesului de învățare.

Accentul va fi pus mai mult pe aplicarea practică a informațiilor, rezolvarea de probleme, colaborare și dezvoltarea gândirii critice.

În același timp, documentele prevăd reducerea încărcării unor conținuturi, astfel încât profesorii să poată aprofunda temele importante și să ofere elevilor mai mult timp pentru înțelegerea acestora.

Obiectivul este ca elevii să nu mai fie nevoiți să parcurgă un volum foarte mare de informații într-un timp scurt, ci să își însușească mai bine competențele prevăzute în programele școlare.

Schimbările vor fi aplicate etapizat.

Prima generație vizată este cea a elevilor care încep clasa a IX-a în anul școlar 2026–2027, urmând ca noile programe să fie extinse ulterior și la celelalte clase de liceu.

Astfel, reforma curriculară nu va fi implementată simultan în întregul învățământ liceal, ci progresiv, pe măsură ce fiecare generație avansează.

Potrivit Ministerului Educației, noile programe urmăresc alinierea învățământului liceal la competențele prevăzute în profilul absolventului și la cerințele actuale ale societății.

Implementarea reformei va depinde însă și de modul în care școlile vor aplica noile prevederi, precum și de resursele și programele de formare de care vor beneficia profesorii.

Reforma curriculară este considerată una dintre cele mai importante modificări ale învățământului liceal din ultimii ani, iar efectele sale vor putea fi evaluate pe măsură ce noile programe vor fi puse în practică și vor produce primele rezultate în procesul educațional.