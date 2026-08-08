Kazahstanul vrea să majoreze cu 31% exporturile de petrol prin ruta BTC. Volumul transportat ar urma să ajungă la 1,7 milioane de tone în acest an

Kazahstanul intenționează să își majoreze semnificativ exporturile de petrol prin oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) în acest an. Anunțul a fost făcut vineri de grupul kazah de petrol și gaze KazMunayGaz.

Potrivit KazMunayGaz, exporturile de țiței prin oleoductul BTC sunt estimate să ajungă în 2026 la 1,7 milioane de tone, ceea ce reprezintă o creștere de 31% comparativ cu nivelul înregistrat în 2025, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

În primul semestru al acestui an, Kazahstanul a expediat 704.000 de tone de țiței prin portul Aktau, pentru transport ulterior prin sistemul Baku-Tbilisi-Ceyhan.

Oleoductul BTC are o lungime de 1.768 de kilometri și o capacitate anuală de transport de peste 50 de milioane de tone de țiței.

Printre acționarii conductei se numără SOCAR, BP, MOL, TPAO, Eni, TotalEnergies, Itochu, ONGC Videsh, ExxonMobil și INPEX.

Planul de majorare a exporturilor prin această rută indică intenția Kazahstanului de a utiliza într-o măsură mai mare coridorul energetic care leagă Marea Caspică de portul turcesc Ceyhan, prin Azerbaidjan și Georgia.

Oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) este una dintre cele mai importante infrastructuri energetice din regiunea Mării Caspice și un coridor strategic pentru transportul petrolului către piețele internaționale. Conducta leagă terminalul Sangachal din apropierea orașului Baku, în Azerbaidjan, de portul mediteranean Ceyhan din Turcia, traversând și teritoriul Georgiei. Cu o lungime de aproximativ 1.768 de kilometri, BTC are o capacitate anuală de peste 50 de milioane de tone de țiței, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai mari conducte petroliere din lume.

Proiectul a fost conceput pentru a permite exportul petrolului din bazinul Mării Caspice fără a depinde de rutele tradiționale prin Rusia sau Iran, oferind astfel o alternativă importantă pentru statele producătoare și pentru piețele europene și mediteraneene. Conducta transportă în principal petrol azer din zăcământul Azeri-Chirag-Gunashli, dar este utilizată și pentru exporturile de țiței din Kazahstan și alte state din regiune, prin transport maritim până în portul Aktau și apoi prin Marea Caspică către Azerbaidjan.