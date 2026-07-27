Traian Băsescu dezvăluie ruta despre care aproape nimeni nu vorbește pentru petrolul Kazahstanului
SURSA FOTO: facebook, Traian Basescu despre tema unirii Republicii Moldova cu România
Fostul președinte Traian Băsescu consideră că România nu ar trebui să privească oprirea transportului de țiței kazah prin conducta CPC drept începutul unei crize de amploare. În opinia sa, există variante logistice care pot asigura livrările de petrol, însă este nevoie de demersuri rapide între autoritățile române și cele din Kazahstan.
Portul aflat în centrul soluției propuse de Traian Băsescu pentru petrolul kazah
Într-o intervenție la Digi24, fostul șef al statului a explicat că experiența sa în domeniul transportului maritim îl face să privească situația cu mai multă rezervă și susține că există rute alternative pentru transportul țițeiului către România.
„În mod normal n-ar trebui să intrăm și vă spun ca om care a intrat cu nava în toate porturile petroliere de la Marea Neagră. E adevărat, de puține ori aducând țiței pentru România, pentru că aducem din Golf, pentru Europa încărcam. S-a închis terminalul de la Novorossiisk, dar este terminalul de la Batumi, unde Kazahstanul trimite țiței și din zăcămintele vechi, și din zăcămintul nou pe care-l au în exploatare, zăcământul de la Tengiz. Este adevărat că e mai greoi acolo, la Batumi am intrat cu navă de 85.000 de tone, era tonajul maxim, 240 m avea nava lungime și depășeam deja lungimea maximă admisă la Batumi și am încărcat și la Novorossiisk cu nava de 150.000 de tone, nava de 306 m, fără probleme”, a declarat Traian Băsescu.
Batumi, ruta indicată drept alternativă pentru livrările de țiței
Fostul președinte a insistat asupra terminalului din Batumi, despre care spune că poate reprezenta o soluție viabilă pentru transportul petrolului kazah către România. Potrivit explicațiilor sale, traseul este mai complex decât cel prin Novorossiisk, însă poate funcționa fără a depinde de zona afectată de conflict.
„Deci Kazahstan poate să trimită țiței la Batumi. De ce insist pe Batumi? Chiar dacă e mai greoi ca sistem. Kazahstanul la Batumi trimite țiței, trece Caspica cu cisterne, le descarc cu șlepuri, le descarcă la Baku, de aici încarcă în vagoane cisternă și duce la Batumi. Asta înseamnă că ei, având o capacitate de descărcare de 400 de vagoane pe zi, înmulțit cu 70-60 de toner într-un vagon cisternă, ar fi cam să spunem 42, 45.000 de tone. Deci în 2 zile s-ar face marfa pentru o navă de 80.000 de tone care să vină la Constanța. Care ar fi avantajul? Georgia nu este în război nici cu Ucraina, nici cu Rusia, deci nu va fi atacat terminalul. România nu e în război cu niciunul. Deci ar trebui ca transportul să fie securizat”, a explicat Traian Băsescu.
Acesta a subliniat că utilizarea terminalului georgian ar elimina și riscul amestecării petrolului kazah cu cel rusesc, aspect pe care îl consideră important în actualul context regional.
Varianta prin Turcia, considerată mai dificilă
Traian Băsescu a vorbit și despre o altă posibilitate de transport a țițeiului din Kazahstan. Potrivit acestuia, petrolul poate ajunge la Baku și apoi poate fi direcționat prin conducte spre Turcia, de unde ar putea fi încărcat pe nave cu destinația România. Fostul președinte a precizat însă că această rută presupune costuri mai ridicate și dificultăți suplimentare generate de tranzitarea strâmtorilor turcești și de traficul intens din zonă.
„Și ce ar mai fi o garanție? Ar fi o garanție că la Batumi nu poate ajunge țiței rusesc, ci numai țiței de Kazahstan, că aici e problema Novorossiisk. E țiței de Kazahstan, dar e și țiței rusesc și de asta l-au lovit ucrainenii. O altă variantă, dar care e mai peste mână, este tot așa cu țiței din Kazahstan, care vine la Baku, de la Baku pleacă în Azerbaidjan în Turcia pe conductă. Dar asta înseamnă că ar merge să încărcăm în Mediterană și să intrăm prin strâmtorile turcești, ceea ce ridică probleme datorită aglomerației, a costurilor și așa mai departe. Deci avem alternative cu țiței de Kazahstan”, a adăugat fostul președinte.
Apel către autorități pentru dialog cu guvernul kazah
În intervenția sa, Traian Băsescu a criticat lipsa unor demersuri rapide ale autorităților române în relația cu Guvernul Kazahstanului. El susține că partea kazahă are un interes direct în menținerea fluxului de aprovizionare, având în vedere investițiile din România și activitatea rafinăriilor pe care le deține.
„Dar problema este că trebuie discutat, nu putem sta la București, ia uite, ne-au dat cu bomba la Novorossiisk și noi nu luăm legătura cu guvernul kazah, pentru că și guvernul kazah este foarte interesat să rezolve problema. Rafinăria este a lor și ei aduc țiței nu numai pentru Petromidia, dar aduc și pentru rafinăria Vega de la Ploiești. Mai mult decât atât, și păcura o trimit să fie transformată în bitum la Ploiești și asigură 20% din nevoile de bitum ale țării. Aș spune deci că avem soluții, dar trebuie să ne mișcăm”, a mai adăugat Traian Băsescu.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.