Traian Băsescu dezvăluie ruta despre care aproape nimeni nu vorbește pentru petrolul Kazahstanului

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că România nu ar trebui să privească oprirea transportului de țiței kazah prin conducta CPC drept începutul unei crize de amploare. În opinia sa, există variante logistice care pot asigura livrările de petrol, însă este nevoie de demersuri rapide între autoritățile române și cele din Kazahstan.

Într-o intervenție la Digi24, fostul șef al statului a explicat că experiența sa în domeniul transportului maritim îl face să privească situația cu mai multă rezervă și susține că există rute alternative pentru transportul țițeiului către România.

„În mod normal n-ar trebui să intrăm și vă spun ca om care a intrat cu nava în toate porturile petroliere de la Marea Neagră. E adevărat, de puține ori aducând țiței pentru România, pentru că aducem din Golf, pentru Europa încărcam. S-a închis terminalul de la Novorossiisk, dar este terminalul de la Batumi, unde Kazahstanul trimite țiței și din zăcămintele vechi, și din zăcămintul nou pe care-l au în exploatare, zăcământul de la Tengiz. Este adevărat că e mai greoi acolo, la Batumi am intrat cu navă de 85.000 de tone, era tonajul maxim, 240 m avea nava lungime și depășeam deja lungimea maximă admisă la Batumi și am încărcat și la Novorossiisk cu nava de 150.000 de tone, nava de 306 m, fără probleme”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a insistat asupra terminalului din Batumi, despre care spune că poate reprezenta o soluție viabilă pentru transportul petrolului kazah către România. Potrivit explicațiilor sale, traseul este mai complex decât cel prin Novorossiisk, însă poate funcționa fără a depinde de zona afectată de conflict.

„Deci Kazahstan poate să trimită țiței la Batumi. De ce insist pe Batumi? Chiar dacă e mai greoi ca sistem. Kazahstanul la Batumi trimite țiței, trece Caspica cu cisterne, le descarc cu șlepuri, le descarcă la Baku, de aici încarcă în vagoane cisternă și duce la Batumi. Asta înseamnă că ei, având o capacitate de descărcare de 400 de vagoane pe zi, înmulțit cu 70-60 de toner într-un vagon cisternă, ar fi cam să spunem 42, 45.000 de tone. Deci în 2 zile s-ar face marfa pentru o navă de 80.000 de tone care să vină la Constanța. Care ar fi avantajul? Georgia nu este în război nici cu Ucraina, nici cu Rusia, deci nu va fi atacat terminalul. România nu e în război cu niciunul. Deci ar trebui ca transportul să fie securizat”, a explicat Traian Băsescu.

Acesta a subliniat că utilizarea terminalului georgian ar elimina și riscul amestecării petrolului kazah cu cel rusesc, aspect pe care îl consideră important în actualul context regional.

Traian Băsescu a vorbit și despre o altă posibilitate de transport a țițeiului din Kazahstan. Potrivit acestuia, petrolul poate ajunge la Baku și apoi poate fi direcționat prin conducte spre Turcia, de unde ar putea fi încărcat pe nave cu destinația România. Fostul președinte a precizat însă că această rută presupune costuri mai ridicate și dificultăți suplimentare generate de tranzitarea strâmtorilor turcești și de traficul intens din zonă.

„Și ce ar mai fi o garanție? Ar fi o garanție că la Batumi nu poate ajunge țiței rusesc, ci numai țiței de Kazahstan, că aici e problema Novorossiisk. E țiței de Kazahstan, dar e și țiței rusesc și de asta l-au lovit ucrainenii. O altă variantă, dar care e mai peste mână, este tot așa cu țiței din Kazahstan, care vine la Baku, de la Baku pleacă în Azerbaidjan în Turcia pe conductă. Dar asta înseamnă că ar merge să încărcăm în Mediterană și să intrăm prin strâmtorile turcești, ceea ce ridică probleme datorită aglomerației, a costurilor și așa mai departe. Deci avem alternative cu țiței de Kazahstan”, a adăugat fostul președinte.

În intervenția sa, Traian Băsescu a criticat lipsa unor demersuri rapide ale autorităților române în relația cu Guvernul Kazahstanului. El susține că partea kazahă are un interes direct în menținerea fluxului de aprovizionare, având în vedere investițiile din România și activitatea rafinăriilor pe care le deține.