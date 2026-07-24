Banca Centrală a Rusiei reduce dobânda la 14% și majorează prognoza de inflație la 6%-7% pentru 2026

Banca Centrală a Rusiei a surprins piețele financiare prin reducerea dobânzii de politică monetară la 14%, deși inflația continuă să accelereze. În același timp, instituția și-a revizuit în sens negativ perspectivele economice, majorând prognoza de inflație pentru 2026 și reducând estimarea privind creșterea economiei ruse.

Banca Centrală a Rusiei a redus vineri dobânda de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, până la 14%, în ciuda accelerării inflației, alimentată de atacurile cu drone ucrainene asupra unor mari rafinării și asupra retailerului online Wildberries. Decizia a surprins piețele, deoarece majoritatea analiștilor intervievați de agenția de presă Reuters se așteptau ca instituția să mențină dobânda la 14,25%.

Totodată, banca centrală și-a înrăutățit prognoza privind evoluția economiei ruse în acest an. Instituția estimează acum o creștere a PIB-ului cuprinsă între 0% și 1%, față de prognoza anterioară de 0,5%-1,5%. Estimarea privind inflația din 2026 a fost revizuită în sus, la 6%-7%, comparativ cu intervalul anterior de 4,5%-5,5%.

Potrivit Băncii Rusiei, economia a continuat să crească într-un ritm moderat în trimestrul al doilea din 2026. Instituția susține că majorarea semnificativă a prețurilor și creșterea așteptărilor inflaționiste din timpul verii sunt determinate în principal de factori excepționali.

Atacurile cu drone ucrainene asupra marilor rafinării au perturbat aprovizionarea cu combustibili, provocând cozi la benzinării și scumpirea carburanților. În același timp, loviturile asupra retailerului online Wildberries au afectat consumul.

Datele oficiale arată că indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,9% în iunie, după un avans de 0,2% în mai. Rata anuală a inflației a urcat la 6%, de la 5,3% în luna precedentă. De la începutul anului, prețul benzinei a crescut cu până la 16%, iar așteptările inflaționiste au ajuns în iulie la cel mai ridicat nivel înregistrat din martie 2022.

Rusia traversează una dintre cele mai dificile perioade de la începutul invaziei din Ucraina, pe fondul unei crize economice tot mai vizibile și al nemulțumirilor care încep să afecteze inclusiv elita de la Kremlin. Potrivit unei analize semnate de Owen Matthews și publicate în „The Independent”, Kremlinul se confruntă, pentru prima dată, cu riscul unor tensiuni interne, în timp ce încearcă să mențină echilibrul dintre finanțarea războiului și stabilitatea economică și socială.

Analiza arată că atacurile repetate cu drone ucrainene asupra infrastructurii energetice au provocat perturbări majore în aprovizionarea cu combustibil, afectând zeci de regiuni din Rusia. În unele zone au fost introduse restricții la alimentarea cu benzină și motorină, iar autoritățile au fost nevoite să importe combustibil din Belarus, Kazahstan, China și India.

Consecințele războiului sunt resimțite tot mai puternic de populație. În mai multe regiuni au apărut cozi la benzinării, prețurile alimentelor au crescut, iar inflația continuă să se accelereze. În același timp, veniturile statului din exporturile de petrol și gaze au scăzut semnificativ, în timp ce cheltuielile pentru susținerea războiului au ajuns să consume aproape jumătate din bugetul federal. Analiza mai arată că marile companii rusești înregistrează scăderi importante ale profitului, ceea ce amplifică presiunea asupra economiei și asupra conducerii politice.

Potrivit Centrului Levada, unul dintre puținele institute independente de sondare a opiniei publice din Rusia, susținerea pentru continuarea războiului a ajuns la cel mai scăzut nivel de la începutul conflictului, iar majoritatea populației preferă deschiderea unor negocieri de pace. Nemulțumirile sunt exprimate tot mai frecvent pe rețelele sociale și pe canalele Telegram, unde circulă imagini cu șoferi afectați de lipsa combustibilului și mesaje critice la adresa modului în care autoritățile gestionează conflictul.

Analiștii consideră că apropiatele alegeri parlamentare ar putea reprezenta un test important pentru Kremlin, chiar dacă opoziția politică rămâne puternic restricționată. Totodată, diferențele de opinie dintre reprezentanții mediului de afaceri și structurile de securitate devin tot mai evidente. O parte a elitei economice apreciază că războiul afectează grav dezvoltarea țării și cere încetarea ostilităților.

În acest context, directorul general al Sberbank, German Gref, a declarat recent că principala preocupare a societății este încheierea conflictului militar. Omul de afaceri Andrei Melnicenko a avertizat că Rusia riscă să ajungă într-o „fundătură” dacă actuala direcție va fi menținută.

Experții citați în analiza publicată de „The Independent” apreciază că, pentru prima dată de la începutul războiului, există indicii că regimul de la Kremlin ar putea traversa tensiuni interne semnificative, pe fondul deteriorării situației economice și al nemulțumirilor tot mai vizibile din societate.