UE adoptă al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Grecia obține o derogare importantă pentru transportul de GNL rusesc

Uniunea Europeană a ajuns la un acord privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după negocieri dificile în care mai multe state membre au cerut modificarea unor măsuri. Grecia, care a blocat temporar adoptarea documentului, a obținut o derogare ce îi permite să continue transportul gazului natural lichefiat (GNL) rusesc către clienți din afara Uniunii Europene. În același timp, Bruxelles-ul a decis să mențină plafonul de preț pentru petrolul rusesc și să extindă lista sancțiunilor.

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns joi la un acord privind cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni impus Rusiei de la începutul invaziei din Ucraina, în februarie 2022.

Negocierile s-au desfășurat într-un climat tensionat, mai multe state membre solicitând modificarea unor măsuri considerate prea restrictive pentru propriile economii. În cele din urmă, compromisurile făcute au permis adoptarea pachetului, însă au evidențiat diferențele de poziție dintre capitalele europene în privința sancțiunilor împotriva Moscovei.

Cel mai controversat punct al negocierilor a fost poziția Greciei, care și-a folosit dreptul de veto pentru a cere modificarea regulilor privind transportul gazului natural lichefiat rusesc.

În urma negocierilor, Atena a obținut o derogare care permite companiilor sale maritime să continue transportul GNL rusesc către clienți din afara Uniunii Europene, în cazul contractelor încheiate înainte de declanșarea invaziei din februarie 2022.

Derogarea va fi analizată anual, ceea ce înseamnă că subiectul ar putea reveni pe agenda statelor membre în anii următori.

Guvernul elen a susținut că interdicția ar afecta puternic industria navală europeană și ar favoriza concurenții din afara Uniunii, fără a reduce semnificativ veniturile Rusiei.

Un alt subiect sensibil al negocierilor a fost plafonul de preț aplicat petrolului rusesc.

Potrivit formulei aflate în vigoare înainte de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, limita urma să fie majorată de la 44 la 58 de dolari pe baril.

Comisia Europeană a considerat însă că o astfel de modificare ar fi oferit Rusiei venituri suplimentare într-un moment în care situația militară din Ucraina evoluează favorabil Kievului.

În urma acordului, statele membre au decis să păstreze plafonul la 44 de dolari pe baril pentru următoarele 12 luni.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia.

„Înghețarea ajustării plafonului prețului petrolului timp de un an, astfel încât mașina de război rusă să nu beneficieze de șocurile pieței”, a declarat Ursula von der Leyen.

Pachetul adoptat de Uniunea Europeană extinde lista sancțiunilor aplicate Rusiei.

Alte 30 de nave din așa-numita „flotă din umbră”, utilizată pentru transportul petrolului și evitarea restricțiilor occidentale, au fost incluse pe lista neagră. În total, peste 600 de astfel de nave sunt acum vizate de sancțiuni și nu mai pot utiliza porturile și serviciile europene.

Noile măsuri se aplică și unor bănci rusești, platforme de tranzacționare cu criptomonede, companii implicate în comerțul cu petrol și metale utilizate în industria militară, precum și pentru peste 250 de persoane și entități acuzate că au sprijinit războiul împotriva Ucrainei, au contribuit la propaganda pro-Kremlin sau au facilitat ocolirea sancțiunilor occidentale.

Discuțiile dintre statele membre au dus și la eliminarea unor măsuri propuse inițial.

Printre acestea se numără restricțiile privind importurile de pește rusesc, în special cod și polac, după opoziția exprimată de Portugalia și Germania.

De asemenea, Bulgaria a obținut eliminarea de pe lista sancțiunilor a Patriarhului Kirill, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, și a omului de afaceri Vagit Alekperov, fondatorul Lukoil.

Totodată, propunerea privind interzicerea accesului soldaților ruși în spațiul Schengen a fost redusă la un angajament politic privind continuarea demersurilor pentru aplicarea unei astfel de măsuri, după ce Franța și Italia au invocat dificultăți juridice și administrative.

În cadrul negocierilor, Austria a obținut și un angajament politic din partea celorlalte state membre privind analizarea posibilității ridicării sancțiunilor aplicate companiei de investiții Rasperia.

Viena susține că această măsură ar putea contribui la recuperarea unei pierderi de aproximativ 2,1 miliarde de euro înregistrate de Raiffeisen Bank International în Rusia.

Deși nu a fost luată o decizie în acest sens, ambasadorii UE au convenit ca solicitarea Austriei să fie analizată într-o etapă ulterioară, semn că discuțiile privind sancțiunile împotriva Rusiei rămân deschise și continuă să genereze divergențe între statele membre.