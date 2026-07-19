Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului. Explozii puternice, incendii și victime în capitala Ucrainei

Capitala Ucrainei a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică de un nou atac cu rachete balistice lansat de Rusia. Mai multe incendii au izbucnit în diferite zone ale Kievului, iar autoritățile au raportat persoane rănite și cel puțin un deces, în timp ce echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe cartiere.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete balistice asupra Kievului în cursul nopții.

Potrivit martorilor citați de AFP, în capitala ucraineană s-au auzit mai multe explozii, inclusiv cele produse de sistemele de apărare antiaeriană care au încercat să intercepteze rachetele.

Un jurnalist AFP aflat la Kiev a relatat că una dintre explozii a fost atât de puternică încât a declanșat alarmele autoturismelor din centrul orașului.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că atacul a provocat incendii atât în clădiri rezidențiale, cât și în imobile cu alte destinații.

Potrivit acestuia, focul a izbucnit într-un cămin, într-un bloc de locuințe și la un supermarket. Echipele de intervenție au fost trimise în toate zonele afectate pentru stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor.

Vitali Kliciko a precizat că cel puțin șapte persoane au fost rănite în urma atacului, una dintre acestea primind îngrijiri medicale la fața locului.

În același timp, Administrația Militară a orașului Kiev a transmis că, potrivit informațiilor preliminare, o persoană și-a pierdut viața în atac. Primarul capitalei nu a confirmat însă existența unor decese în mesajele publicate ulterior.

Noua ofensivă a Rusiei are loc la o zi după ce Ucraina a lansat drone asupra unor depozite comerciale din regiunile Moscova și Tambov, unde au izbucnit incendii de proporții. Potrivit informațiilor disponibile, atacurile au provocat moartea a cel puțin opt persoane.

Tot sâmbătă, atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cel puțin două persoane.

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se află în al patrulea an, iar ambele părți continuă să utilizeze intens drone în operațiunile militare. În ultima perioadă, Moscova a intensificat însă folosirea rachetelor balistice împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene, în timp ce autoritățile de la Kiev avertizează că stocurile de rachete interceptoare folosite pentru apărarea antiaeriană sunt în scădere.