Rusia a lansat un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului. Explozii puternice, incendii și victime în capitala Ucrainei
SURSA FOTO: Facebook, Volodimir Zelenski
Capitala Ucrainei a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică de un nou atac cu rachete balistice lansat de Rusia. Mai multe incendii au izbucnit în diferite zone ale Kievului, iar autoritățile au raportat persoane rănite și cel puțin un deces, în timp ce echipele de intervenție au fost mobilizate în mai multe cartiere.
Explozii puternice au zguduit Kievul în timpul nopții
Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că Rusia a lansat un atac de amploare cu rachete balistice asupra Kievului în cursul nopții.
Potrivit martorilor citați de AFP, în capitala ucraineană s-au auzit mai multe explozii, inclusiv cele produse de sistemele de apărare antiaeriană care au încercat să intercepteze rachetele.
Un jurnalist AFP aflat la Kiev a relatat că una dintre explozii a fost atât de puternică încât a declanșat alarmele autoturismelor din centrul orașului.
Incendii în mai multe clădiri din oraș
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că atacul a provocat incendii atât în clădiri rezidențiale, cât și în imobile cu alte destinații.
Potrivit acestuia, focul a izbucnit într-un cămin, într-un bloc de locuințe și la un supermarket. Echipele de intervenție au fost trimise în toate zonele afectate pentru stingerea incendiilor și acordarea primului ajutor.
Autoritățile au raportat răniți și informații diferite privind numărul victimelor
Vitali Kliciko a precizat că cel puțin șapte persoane au fost rănite în urma atacului, una dintre acestea primind îngrijiri medicale la fața locului.
În același timp, Administrația Militară a orașului Kiev a transmis că, potrivit informațiilor preliminare, o persoană și-a pierdut viața în atac. Primarul capitalei nu a confirmat însă existența unor decese în mesajele publicate ulterior.
Atacul vine după loviturile lansate de Ucraina asupra unor depozite din Rusia
Noua ofensivă a Rusiei are loc la o zi după ce Ucraina a lansat drone asupra unor depozite comerciale din regiunile Moscova și Tambov, unde au izbucnit incendii de proporții. Potrivit informațiilor disponibile, atacurile au provocat moartea a cel puțin opt persoane.
Tot sâmbătă, atacurile rusești asupra Ucrainei au ucis cel puțin două persoane.
Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei se află în al patrulea an, iar ambele părți continuă să utilizeze intens drone în operațiunile militare. În ultima perioadă, Moscova a intensificat însă folosirea rachetelor balistice împotriva Kievului și a altor orașe ucrainene, în timp ce autoritățile de la Kiev avertizează că stocurile de rachete interceptoare folosite pentru apărarea antiaeriană sunt în scădere.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.