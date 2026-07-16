Ucraina vrea să producă rachete Patriot până la sfârșitul anului 2026. Volodimir Zelenski: Lucrăm în prezent la licenţe

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina estimează că va dobândi, până la sfârșitul anului 2026, capacitatea tehnică de a produce rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot. Aceste sisteme sunt considerate esențiale pentru apărarea Ucrainei împotriva atacurilor cu rachete balistice lansate de Rusia, care s-au intensificat în ultima perioadă.

Ucraina se confruntă în prezent cu un deficit de muniție pentru bateriile Patriot, sisteme americane de apărare antiaeriană considerate cele mai eficiente împotriva rachetelor balistice rusești. Acestea sunt utilizate în special pentru protejarea capitalei Kiev, care este vizată tot mai frecvent de atacuri, conform AFP.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Kiev, în timpul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, Volodimir Zelenski a afirmat că autoritățile ucrainene estimează că până la sfârșitul anului 2026 vor putea produce, cu o echipă ucraineană, rachete americane fabricate în Ucraina.

Șeful statului ucrainean a precizat că autoritățile lucrează în prezent la obținerea licențelor necesare pentru producția rachetelor Patriot.

„Estimăm că până la sfârşitul anului 2026 vom dobândi capacitatea de a produce din punct de vedere tehnic propriile noastre rachete cu o echipă ucraineană. Rachete americane fabricate de propriile noastre forţe. Lucrăm în prezent la licenţele Patriot”, a declarat Zelenski.

Săptămâna trecută, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat, în timpul unei apariții comune cu Volodimir Zelenski la un summit NATO, intenția de a autoriza Ucraina să producă rachete destinate bateriilor Patriot, un element important al sistemului de apărare împotriva atacurilor balistice rusești.

Deocamdată, nu au fost comunicate detalii privind procedura și calendarul acordării unei eventuale licențe pentru producerea rachetelor PAC-3.

Potrivit publicației Kyiv Independent, care citează un oficial ucrainean, compania americană Lockheed Martin susține acordarea licențelor necesare Ucrainei pentru producerea acestor rachete.

Volodimir Zelenski declarase și săptămâna trecută că dorește obținerea acestei capacități industriale cât mai rapid posibil, astfel încât producția să poată începe pe teritoriul Ucrainei.

Chiar dacă un acord privind licențele ar fi încheiat într-un timp scurt, dezvoltarea unei asemenea capacități industriale ar necesita mai mult de un an, ceea ce înseamnă că nu ar putea răspunde nevoilor imediate ale Ucrainei.

În același timp, și stocurile Statelor Unite de rachete interceptoare sunt supuse unei presiuni sporite în urma conflictelor recente din Orientul Mijlociu.

Potrivit grupului american de experți FPRI, producția unei rachete PAC-3 MSE necesită aproximativ 24 de luni, iar fabricarea motorului aferent durează aproximativ 30 de luni.

Separat, luni, nouă state europene și Ucraina au anunțat înființarea unei coaliții dedicate dezvoltării unor capacități antibalistice europene, cu scopul consolidării protecției continentului împotriva amenințărilor cu rachete.