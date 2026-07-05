Scandal în Polonia din cauza rachetelor Patriot trimise Ucrainei. Opoziția cere explicații Guvernului

Un nou scandal politic a izbucnit în Polonia după apariția unor informații potrivit cărora rachete interceptoare Patriot ar fi fost livrate Ucrainei fără ca Parlamentul și președintele țării să fie informați. Guvernul de la Varșovia respinge acuzațiile și anunță că va desecretiza date privind ajutorul militar acordat Kievului din 2022 până în prezent.

Controversa a pornit după ce Krzysztof Bosak, vicepreședinte al Sejmului și copreședinte al partidului de extremă dreapta Confederația, a afirmat că Guvernul polonez ar fi transferat în secret, în luna martie, rachete interceptoare Patriot către Ucraina.

Partidul Lege și Justiție (PiS), aflat în opoziție, a criticat decizia și a susținut că aceste rachete sunt necesare și pentru apărarea Poloniei.

Fostul ministru al Apărării, Mariusz Błaszczak, a declarat că rachetele Patriot reprezintă un element esențial al sistemului de apărare aeriană al Poloniei împotriva rachetelor balistice și a altor amenințări și a cerut Guvernului să ofere explicații urgente privind presupusul transfer.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a respins acuzațiile și a anunțat că, în coordonare cu premierul Donald Tusk, va desecretiza informațiile privind ajutorul militar oferit Ucrainei în perioada 2022-2026, transmite Pravda.

Acesta a precizat că toate transferurile de echipamente militare au fost comunicate șefului statului, atât în mandatul fostului președinte Andrzej Duda, cât și în cel al actualului președinte Karol Nawrocki.

În același timp, ministrul a dispus deschiderea unei anchete privind posibila divulgare de informații clasificate și a cerut Serviciului de Contrainformații Militare să stabilească cine a făcut publice date considerate secrete de stat.

Potrivit oficialului, orice acțiune care afectează interesele de securitate ale Poloniei trebuie investigată, iar persoanele responsabile vor răspunde indiferent dacă beneficiază de imunitate parlamentară sau de alte forme de protecție juridică.

Disputa are loc după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina se confruntă cu un deficit de rachete Patriot, considerate singurele capabile să intercepteze rachetele balistice lansate de Rusia.

În primăvara acestui an, Germania a încercat să mobilizeze, împreună cu alte state europene, peste 30 de rachete Patriot pentru consolidarea apărării Ucrainei.

La reuniunea Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei, desfășurată în aprilie la baza Ramstein, ministrul ucrainean al Apărării a mulțumit Germaniei, Olandei, Spaniei și Poloniei pentru livrările suplimentare de echipamente militare destinate Kievului.