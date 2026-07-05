Traian Băsescu îl acuză pe Nicușor Dan că și-a abandonat rolul de președinte: Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție

Fostul președinte Traian Băsescu lansează un atac dur la adresa actualei conduceri a statului, pe fondul blocajului politic privind desemnarea unui nou premier. Acesta susține că atât partidele, cât și președintele Nicușor Dan și Guvernul interimar încalcă prevederile Constituției.

Traian Băsescu a afirmat că PSD și PNL au guvernat împreună în ultimii aproximativ 20 de ani și că sunt responsabile pentru problemele economice acumulate în această perioadă.

Fostul șef al statului consideră că cele două formațiuni nu mai au diferențe doctrinare importante și că singurul lucru care le separă în prezent este relația tensionată dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan.

În opinia sa, distanțarea publică a lui Ilie Bolojan față de PSD este determinată de perspectiva unei candidaturi la alegerile prezidențiale. Băsescu este convins că, mai devreme sau mai târziu, cele două partide vor ajunge din nou la o înțelegere.

„Eu nu mai sunt în niciun partid, dar nu sunt în interiorul partidelor. Unele lucruri le știu, însă. PSD și PNL sunt împreună de 20 de ani, au participat la guvernare împreună. Au făcut un dezastru împreună și în 2009 am avut un deficit uriaș. Aș spune că nu au nici măcar trăsături doctrinare diferite. Ce-i separă e doar antipatia lui Grindeanu pentru Bolojan. Ei sunt legați de 20 de ani. De ce dintr-o dată Bolojan vine și spune că nu-i mai place PSD-ul. E interesul de a candida la prezidențiale. Cred că mai devreme sau mai târziu vor ajunge împreună!”, a spus acesta într-o intervenție la Digi24.

Traian Băsescu a criticat faptul că președintele Nicușor Dan nu a făcut o nouă desemnare pentru funcția de prim-ministru, apreciind că această responsabilitate aparține exclusiv șefului statului.

El a declarat că nu înțelege motivele tergiversării și a susținut că inclusiv o variantă precum Siegfried Mureșan ar fi fost preferabilă actualului blocaj politic, chiar dacă un asemenea candidat nu ar fi obținut votul Parlamentului.

Fostul președinte a afirmat că Nicușor Dan și-ar fi abandonat rolul constituțional, subliniind că obligația președintelui este să desemneze un candidat, iar acesta este cel care trebuie ulterior să caute o majoritate parlamentară.

„Președintele are responsabilitatea deblocării, de aceea nu îl înțeleg pe Nicușor. De aceea nu știu de ce nu a făcut o nouă propunere” „Dl Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte. Cel desemnat trebuie să găsească majoritatea, nu el.”

Traian Băsescu a declarat că România traversează „o cavalcadă a încălcărilor de Constituție”, iar responsabilitatea președintelui este una majoră.

Potrivit fostului șef al statului, atât președintele Nicușor Dan, cât și partidele politice și Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan încalcă Legea fundamentală.

El a atras atenția că Guvernul interimar depășește deja termenul constituțional de 45 de zile și a reamintit că președintele are la dispoziție cel mult 60 de zile pentru efectuarea desemnărilor prevăzute de Constituție.

Băsescu consideră că șeful statului ar fi trebuit să forțeze deblocarea situației printr-o nouă nominalizare pentru funcția de premier și a subliniat că soluția este respectarea atât a literei, cât și a spiritului Constituției.