Ambasadorul României în SUA, mesaj de Ziua Independenței. Vizita lui Nicușor Dan la Washington este în pregătire: S-ar putea întâmpla în următoarele luni

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a declarat că autoritățile române și cele americane lucrează la organizarea unei vizite a președintelui Nicușor Dan la Washington. Potrivit acestuia, discuțiile sunt în desfășurare, iar vizita ar putea avea loc în următoarele luni.

Prezent la evenimentele organizate cu ocazia zilei de 4 iulie, Andrei Muraru le-a transmis americanilor un mesaj de felicitare la aniversarea a 250 de ani de la proclamarea independenței.

Ambasadorul a afirmat că, pentru românii stabiliți în Statele Unite, sărbătoarea are o semnificație aparte, deoarece marchează atât celebrarea țării care le-a oferit un nou cămin, cât și posibilitatea de a-și păstra identitatea românească.

El a explicat că, în numeroase comunități românești pe care le-a vizitat, a observat arborate atât steagul Statelor Unite, cât și cel al României, ceea ce reflectă legătura românilor cu ambele țări.

Muraru a mai spus că românii din SUA sunt bine integrați în societatea americană și contribuie la dezvoltarea acesteia. Totodată, a precizat că a vizitat comunități românești din 48 de state americane și că imaginea României este asociată frecvent cu apartenența la NATO, cu Nadia Comăneci și cu branduri românești cunoscute.

„Pentru românii din SUA e o dublă celebrare, pe de-o parte a țării care le-a oferit atâtea oportunități și un nou cămin și, în același timp, celebrează posibilitatea de a sărbători această țară și valorile ei, valorile democrației, ale egalității și căutării fericirii și de a-și păstra rădăcinile românești. În multe locuri pe care le-am vizitat unde trăiesc români, am văzut două steaguri: am văzut, evident, steagul american steagul românesc și pentru ei foarte important că-și pot păstra aceste origini. E o comunitate extrem de bine integrată în societatea americană, care contribuie în fiecare zi la succesul acestei societăți. Am vizitat până acum comunitățile de români din 48 de state americane și vreau să spun că peste tot am auzit și auzim numai cuvinte de laudă, dincolo de faptul că România este asociată cu NATO, cu Nadia Comăneci, cu branduri puternice. Cred că în această zi românii sărbătoresc ca mai toți americanii. Inima Americii este peste tot unde există comunități de americani, își celebrează cu mândrie steagul, fără ostentație, o fac foarte natural, participă la parade picnicuri, grătare, deci este o zi în care comunitățile mici, oriunde ar fi, celebrează aceste valori și nu doar trecutul Americii ci și această bucurie de a celebra în comunitate aceste valori pe care le trăiesc americanii zi de zi – democrația, libertatea, căutarea fericirii – adică primele cuvinte adoptate de Congresul Continental în 4 iulie 1776”, a spus Andrei Muraru, de la Washington, la Antena 3 CNN.

Întrebat despre organizarea unei vizite oficiale a președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, ambasadorul a declarat că nu se pune problema dacă aceasta va avea loc, ci doar când va fi programată.

El a precizat că partea română poartă discuții active cu partenerii americani și că, în ultimele zile, s-a aflat la Casa Albă împreună cu colegii săi pentru consultări pe această temă.

Potrivit lui Andrei Muraru, stabilirea datei depinde și de disponibilitatea agendei Casei Albe.

„Întrebarea nu este dacă această vizită va avea loc ci când va avea loc. Lucrăm cu partenerii americani foarte activ, chiar în aceste ultime zile am fost la Casa Albă cu colegii mei pentru discuții pe temă, deci discutăm activ. Sigur că depinde de multe lucruri și de disponibilitatea de agendă a Casei Albe. Este în istoria și în tradiția relației cu Statele Unite ca președintele României să aibă cel puțin o vizită în timpul unui mandat aici, la Washington, pentru a construi o relație de încredere și de lucru cu președintele american. Deci toți foștii președinți ai României au avut-o, o va avea și actualul fără îndoială.”

Ambasadorul a amintit că, în tradiția relațiilor dintre cele două state, președintele României efectuează cel puțin o vizită oficială la Washington în timpul mandatului, pentru consolidarea relației cu președintele Statelor Unite.

El a afirmat că România a transmis administrației americane o agendă care cuprinde mai multe proiecte importante și că partea americană a apreciat aceste propuneri.

Andrei Muraru a declarat că se așteaptă ca vizita președintelui Nicușor Dan să aibă loc în următoarele luni, fără a avansa însă o dată exactă, precizând că aceasta va fi anunțată de cele două administrații.