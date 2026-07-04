România trebuie să se adapteze la noi realități geopolitice în relația cu SUA. Cătălin Predoiu: Țara este obligată să se pregătească proactiv și rapid

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un amplu mesaj cu ocazia aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, în care a analizat transformările prin care trece America și impactul acestora asupra relațiilor internaționale, inclusiv asupra României.

Predoiu și-a început mesajul de pe Facebook evocând prima sa interacțiune directă cu politica americană, care a avut loc în anul 2009, la Washington, unde a participat, în calitate de invitat, la o reuniune dedicată strategiilor de viitor. La acea întâlnire au participat personalități marcante ale politicii și securității internaționale, printre care Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Bob Dole, Joe Lieberman, Strobe Talbott și amiralul cu patru stele Mike Mullen, care ocupa la acel moment funcția de președinte al Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore.

Potrivit ministrului, cele opt ore de discuții purtate într-un cadru lipsit de formalism excesiv au reprezentat o experiență de învățare despre politica internațională și despre mecanismele puterii globale mai valoroasă decât studiile teoretice parcurse anterior. El a explicat că a înțeles atunci modul în care marile puteri privesc lumea, felul în care actorii politici, geopolitici și militari de prim rang analizează interacțiunea intereselor și, mai ales, ce trebuie să facă statele mici și medii pentru a deveni relevante și pentru a-și promova cât mai eficient interesele naționale.

Referindu-se la aniversarea a 250 de ani de existență a Statelor Unite, Cătălin Predoiu a apreciat că, după un sfert de mileniu în care s-a reinventat de mai multe ori, America se pregătește pentru o nouă transformare profundă, atât în plan intern, cât și în domeniul politicii externe și de securitate. În opinia sa, această transformare a început odată cu debutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald J. Trump și este determinată de schimbările majore produse atât în societatea americană, cât și în sistemul internațional.

„Prima mea interacțiune reală cu politica americană s-a petrecut în 2009, când am participat la Washington, în calitate de invitat, la o reuniune pe teme de strategii de viitor, într-un format din care făceau parte Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Bob Dole, Joe Lieberman, Strobe Talbott, amiralul de patru stele Mike Mullen, pe atunci președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore. Cele 8 ore de discuții petrecute în jurul acelei mese de lucru, fără nici cea mai mică preocupare pentru un protocol sclipitor, m-au educat despre politica internațională și jocul puterilor globale mai mult decât tot ce citisem în prealabil pe această temă. Între altele, am înțeles din teren cum se vede lumea prin telescoapele și microscoapele unei mari puteri, cum se judecă interacțiunea intereselor de către operatori politici, geopolitici sau militari de prim rang și, mai ales, ce și cum trebuie să faci, ca țară medie sau mică, ca să fii văzută prin acele telescoape și microscoape, astfel încât să îți poți realiza interesul național cât mai bine”, a scris acesta pe Facebook.

Ministrul a arătat că noua orientare strategică a Statelor Unite urmărește două obiective fundamentale: adaptarea la lumea aflată în transformare rapidă, în special sub influența tehnologiilor emergente, și menținerea supremației americane într-un context geopolitic în care echilibrul de putere moștenit după cel de-Al Doilea Război Mondial și după încheierea Războiului Rece s-a modificat profund. El a subliniat că această direcție politică este definită de conceptul „Make America Great Again”, promovat de președintele Donald Trump.

Potrivit lui Predoiu, după ce conflictul din Iran va intra treptat în istorie, în lunile următoare vor deveni vizibile numeroase schimbări la nivel internațional, inclusiv în regiunea din care face parte România din punct de vedere geopolitic. Aceste transformări vor fi generate de noile strategii de politică externă și de securitate ale Statelor Unite și ar putea avea o amploare atât de mare încât statele nepregătite vor fi nevoite să suporte consecințele.

Ministrul interimar de Interne consideră că actuala administrație americană acționează pe plan internațional prin intermediul a două direcții principale: una ideologică și alta militaro-economică. Astfel, statele care împărtășesc orientări ideologice și politici compatibile cu cele ale administrației americane devin parteneri politici și aliați naturali, Argentina fiind oferită drept exemplu. Celelalte state pot dezvolta relații în principal pe baza cooperării militare și economice, însă într-un cadru în care ambele părți trebuie să își asume responsabilități și eforturi comune pentru obținerea succesului.

În acest context, Predoiu a apreciat că perioada în care România beneficia de atenția și sprijinul Statelor Unite exclusiv datorită poziției sale geografice s-a încheiat în urmă cu aproape doi ani. El a susținut că formula tradițională potrivit căreia România și SUA împărtășesc aceleași valori nu mai este suficientă și trebuie completată prin asumarea unor interese, proiecte, responsabilități și eforturi comune.

„Astăzi sărbătorim „SUA – 250 de ani”! La mulți ani, America! La un sfert de mileniu de la Declarația de Independență, timp în care s-a inventat și s-a reinventat de câteva ori, SUA se pregătesc de o nouă metamorfoză, internă, dar și în politica externă și de securitate. În fapt, această metamorfoză a început de ceva timp, odată cu debutul celei de-a doua administrații Donald J. Trump. Ea este dictată de imense prefaceri, acumulări, dezechilibre și schimbări atât în societatea americană, cât și în relațiile internaționale, în cel mai cuprinzător sens al sintagmei. Această nouă politică este ghidată de două comandamente: adaptarea la noua lume care se naște sub ochii noștri, în special sub impactul tehnologiilor emergente, și menținerea supremației Americii într-o lume în care harta geopolitică postbelică și postcomunistă a puterii s-a schimbat dramatic. Această orientare politică a fost definită de Președintele Trump, după cum bine se știe, prin sloganul: „Make America Great Again”. Odată ce conflictul din Iran va intra treptat în istorie, în lunile următoare, vom vedea numeroase schimbări, inclusiv în regiunea din care țara noastră face parte din punct de vedere geopolitic, generate de noile strategii de politică externă și de securitate inspirate direct de politica „Make America Great Again”. Schimbările ar putea fi atât de dramatice, încât cei nepregătiți nu vor avea altă soluție decât să „brace for impact”! Simplificând, noua administrație a SUA „lucrează” în lume prin două „linii de înaltă tensiune”: ideologică și militaro-economică. Administrațiile care rezonează ideologic și prin politici cu administrația SUA devin parteneri politici și aliați naturali (ex. Argentina). Celelalte au la dispoziție cealaltă linie, a cooperării militare și economice. Dar este o cooperare în care ambii parteneri își asumă responsabilități și eforturi pentru a genera și susține succesul comun. Vremurile în care o țară, cum este România, de exemplu, beneficia de atenția și sprijinul SUA doar datorită poziției geografice au trecut de aproape doi ani”, a mai scris acesta.

Cătălin Predoiu a afirmat că România, având dimensiunea sa geografică, demografică și economică, trebuie să se pregătească rapid și proactiv pentru schimbările aflate în curs. El a evidențiat oportunitățile existente pentru extinderea colaborării cu Statele Unite în domenii precum combaterea criminalității internaționale, a criminalității organizate, a migrației ilegale, a traficului de droguri și de persoane, a criminalității informatice și a terorismului.

În acest sens, ministrul a precizat că, în perioada în care a condus Ministerul Afacerilor Interne, a promovat la cel mai înalt nivel consolidarea cooperării dintre instituția pe care o conduce și principalele agenții americane din domeniu, respectiv FBI, Homeland Security Investigations, Department of Justice și Office of the Director of National Intelligence. Potrivit acestuia, pe lângă programele concrete discutate, aceste parteneriate contribuie la creșterea profilului și a valorii adăugate a României în cadrul Parteneriatului Strategic cu Statele Unite.

„Formula stereotipă „We share values” nu a devenit desuetă, dar a devenit incompletă. Pentru o relație de succes cu SUA, ea trebuie completată cu „We share interests (and projects), we share burdens (and responsibilities)”. O țară de dimensiunile (geografice, demografice și economice) ale României este obligată să se pregătească proactiv și rapid pentru aceste schimbări. Dincolo de deja tradiționalele cooperări militare și de informații, există un spațiu important pentru intensificarea colaborării în materie de combatere a criminalității internaționale, a grupurilor de crimă organizată, a migrației ilegale, a traficului de droguri și de persoane, a criminalității cibernetice și a terorismului. Acesta este motivul pentru care am promovat, la cel mai înalt nivel, în calitate de ministru de Interne, ridicarea nivelului cooperării dintre ministerul nostru și principalele agenții ale SUA în domeniu: FBI, Homeland Security Investigations, Department of Justice și Office of the Director of National Intelligence (ODNI). Dincolo de programele concrete discutate, aceste cooperări ridică profilul și valoarea adăugată a țării în cadrul Parteneriatului Strategic. Locul în care trebuie să insistăm cel mai mult și în care lucrurile trebuie duse urgent mai departe este spațiul economic. Sunt de părere că trebuie să pregătim urgent un pachet complex de proiecte, susținut și promovat politic la cel mai înalt nivel, pentru a construi o relație compozită, economică și securitară, care să transforme România într-un partener de și mai mare valoare, chiar indispensabil, pentru SUA, nu doar din punct de vedere militar, ci și economic. În această direcție, salut eforturile făcute de Președintele Dan în ultimele luni și îmi exprim convingerea că rezultatele se vor arăta curând!”, a completat el.

Predoiu consideră însă că domeniul în care România trebuie să insiste cel mai mult este cel economic. El a pledat pentru elaborarea urgentă a unui pachet complex de proiecte, susținut la cel mai înalt nivel politic, care să contribuie la construirea unei relații integrate, economice și de securitate, capabile să transforme România într-un partener și mai valoros, chiar indispensabil pentru Statele Unite, nu doar din punct de vedere militar, ci și economic.

Totodată, ministrul interimar de Interne a salutat demersurile întreprinse în ultimele luni de Nicușor Dan și și-a exprimat convingerea că acestea vor produce rezultate în viitorul apropiat. El a subliniat că o astfel de strategie este pe deplin compatibilă cu apartenența României la Uniunea Europeană, deoarece o Românie mai sigură, mai prosperă și mai puternică contribuie la consolidarea întregii Uniuni Europene.

În opinia lui Cătălin Predoiu, elementul esențial care trebuie să definească noua abordare a României este proactivitatea, prin asumarea responsabilităților, generarea de idei, intensificarea dialogului și dezvoltarea unor proiecte concrete într-o relație complexă și omogenă cu Statele Unite, în care componenta economică, orientată către economia viitorului, să ocupe un loc central. El a identificat energia, digitalizarea și inteligența artificială drept domeniile-cheie ale acestei colaborări.

„Acest efort politic național este perfect compatibil cu apartenența noastră la UE, pentru că o Românie mai sigură, mai dezvoltată economic și mai puternică înseamnă o UE mai puternică. Aparent, acestea nu ar fi lucruri noi, dar ceea ce trebuie să fie nou este proactivitatea, efortul propriu, asumarea responsabilităților, generarea de idei, dialogul intens și proiectele concretizate într-o relație cu caracter compus și omogen, care să includă un puternic filon economic orientat spre economia viitorului, având energia, digitalizarea și inteligența artificială în centru. În concluzie, din perspectiva schimbărilor ce vor urma, ar trebui să ne așezăm solid pe „linia de start” a noii dinamici generate de SUA, să fim gata și să pornim către un nou orizont și o nouă intensitate a Parteneriatului Strategic. Ca să evităm alternativa „Brace for impact”, să fim optimiști, concentrați, combativi și învingători, toți cei care împărtășim această proiecție! La mulți ani, SUA! Dumnezeu să ocrotească România și SUA!”, a conchis Cătălin Predoiu.

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