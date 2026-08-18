Decizia luată în plin sezon turistic pe o insulă din Grecia. Ce pot face acum turiștii

Direcția Generală Veterinară a Ministerului Dezvoltării Rurale și Alimentației din Grecia a decis ridicarea interdicției privind transportul produselor lactate locale din insula Lesbos de către persoanele fizice care o vizitează. Măsura fusese introdusă cu luni în urmă, după apariția unui focar de febră aftoasă în efectivele de animale de pe insulă.

Noua decizie permite turiștilor și localnicilor care părăsesc insula să transporte anumite produse lactate maturate, considerate în prezent „produse sigure”. Condiția stabilită este ca brânzeturile să fi fost maturate pentru o perioadă mai mare de două luni.

Produsele eligibile pot fi transportate atât pe cale maritimă, cu feribotul, cât și pe cale aeriană. Astfel, persoanele care vizitează Lesbos pot cumpăra din nou anumite sortimente de brânzeturi locale maturate și le pot lua cu ele atunci când părăsesc insula.

Printre produsele care intră sub incidența noii decizii se află feta, ladotyri, kasseri, gravieră și kefalotyri. Ridicarea restricției oferă, astfel, posibilitatea vizitatorilor de a achiziționa aceste produse în timpul sejurului și de a le transporta ulterior în afara insulei, indiferent dacă aleg să călătorească cu vaporul sau cu avionul.

Schimbarea are efect și asupra activității producătorilor și fabricilor de lactate din Lesbos, care își pot relua o parte importantă din vânzările cu amănuntul destinate persoanelor care vizitează insula. Restricția privind transportul produselor lactate a limitat timp de mai multe luni posibilitatea turiștilor de a lua cu ei brânzeturi locale la plecarea din Lesbos.

Reluarea transportului produselor maturate este cu atât mai relevantă în perioada sezonului estival, când numărul persoanelor care ajung pe insulă crește. Turiștii obișnuiesc să cumpere produse locale în timpul vacanței, inclusiv brânzeturi pe care să le transporte ulterior către destinațiile lor.

Prin noua măsură, sortimentele de brânză care respectă criteriul privind perioada de maturare pot fi scoase din Lesbos de către vizitatorii privați. Regula se aplică transportului efectuat atât cu feribotul, cât și cu avionul, ceea ce extinde posibilitatea de achiziție și pentru turiștii care părăsesc insula pe cale aeriană.

Ridicarea interdicției a fost solicitată și de reprezentanții producătorilor de brânzeturi din Lesbos. Demersurile au urmărit eliminarea restricției specifice privind transportul produselor lactate maturate, în condițiile în care măsura fusese legată de focarul de febră aftoasă identificat în efectivele de pe insulă.

Guvernatorul regional al Mării Egee de Nord, Kostas Moutzouris, a discutat această problemă cu ministrul adjunct al Dezvoltării Rurale, Athanasios Kavvadas. Potrivit informațiilor prezentate, Moutzouris a insistat asupra necesității ridicării restricției, în urma unei solicitări formulate în același sens de Asociația Producătorilor de Brânză din Lesbos.

Demersul autorităților regionale și al producătorilor a vizat în mod specific posibilitatea ca persoanele fizice să poată transporta din nou produsele lactate maturate considerate sigure. Decizia autorității veterinare grecești restabilește această posibilitate pentru produsele care îndeplinesc condiția privind maturarea de peste două luni.

În declarația sa referitoare la decizie, guvernatorul regional Kostas Moutzouris și-a exprimat satisfacția față de ridicarea restricției, considerând că aceasta reprezintă un pas către revenirea activității zootehnice din Lesbos la condiții normale. El a descris evoluția drept una „care aduce creșterea animalelor în Lesbos mai aproape de normalitate și care trebuie în sfârșit să fie eliberată de febra aftoasă”.

Pentru vizitatorii insulei, schimbarea înseamnă că brânzeturile locale maturate incluse în categoria produselor sigure pot fi cumpărate și transportate la plecarea din Lesbos, cu respectarea condiției privind maturarea și a regulilor de transport aplicabile.