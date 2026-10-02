Planurile pentru vacanța de iarnă pot începe. Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa în 2026

Târgurile de Crăciun din marile orașe europene își deschid porțile începând din prima jumătate a lunii noiembrie 2026. Unele dintre evenimentele dedicate sezonului de iarnă vor continua însă și după sărbătorile de Crăciun, până în ianuarie 2027.

Viena, Budapesta, Praga, Colmar, Bratislava, Dresda, Berlin și Ljubljana se află printre destinațiile unde sunt programate târguri și evenimente festive în sezonul 2026-2027.

Datele de deschidere nu sunt aceleași pentru toate orașele și pot exista diferențe inclusiv între târgurile organizate în aceeași destinație. La Viena și Budapesta, principalele piețe de Crăciun încep sezonul pe 13 noiembrie, în timp ce târgurile principale din centrul Pragăi se deschid pe 28 noiembrie.

Calendarul anunțat pentru principalele târguri și evenimente festive include următoarele date:

Berlin – Glühwald: 6 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027

Viena – Rathausplatz: 13 noiembrie – 26 decembrie 2026

Budapesta – Vörösmarty Square: din 13 noiembrie 2026, până în perioada Anului Nou

Praga – Piața Păcii: 20 noiembrie – 24 decembrie 2026

Colmar: 23 noiembrie – 29 decembrie 2026

Dresda – Striezelmarkt: 25 noiembrie – 24 decembrie 2026

Bratislava: 26 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027

Ljubljana: 27 noiembrie 2026 – 15 ianuarie 2027

Praga – Old Town Square și Wenceslas Square: 28 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027.

Perioada în care se desfășoară un eveniment festiv nu înseamnă automat că toate tarabele și atracțiile au același program pe toată durata sezonului. La Budapesta, de exemplu, expozanții de produse artizanale și trenulețul pentru copii sunt anunțați până pe 28 decembrie. După această dată, piața este pregătită pentru evenimentele de Anul Nou.

Târgul de Crăciun din Viena: Târgul de Crăciun din Rathausplatz, Piața Primăriei din Viena, este programat să se deschidă pe 13 noiembrie 2026. Evenimentul poate fi vizitat până pe 26 decembrie.

Programul obișnuit este zilnic, între orele 10:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, programul este mai scurt, iar târgul se închide la ora 18:30.

În zona Rathausplatz sunt programate și alte atracții de sezon. Printre acestea se numără Vienna Ice World, spații dedicate copiilor și decorațiuni specifice perioadei Adventului.

La Budapesta, târgul de la Vörösmarty Square își începe programul pe 13 noiembrie 2026 și continuă până în perioada Anului Nou. În zilele obișnuite, programul este stabilit astfel:

Luni–joi: 11:00–21:00.

Vineri–sâmbătă: 11:00–22:00.

Duminică: 11:00–21:00.

Pentru perioada sărbătorilor sunt anunțate intervale speciale de funcționare. Pe 24 decembrie, târgul va fi deschis între 10:00 și 14:00, iar pe 25 și 26 decembrie, programul este 12:00–18:00.

În ultima zi a anului, pe 31 decembrie, târgul va rămâne deschis până la ora 03:00, în dimineața de Anul Nou. Expozanții de produse artizanale și trenulețul pentru copii vor fi prezenți până pe 28 decembrie. După această dată, piața va fi pregătită pentru evenimentele de Revelion. Budapesta mai găzduiește și târgul din zona Bazilicii Sfântul Ștefan. Pentru acesta, calendarul trebuie verificat separat, deoarece datele și orele de funcționare pot fi diferite față de cele de la Vörösmarty Square.

Târgurile de Crăciun din Praga: Principalele târguri de Crăciun din Praga, organizate în Piața Orașului Vechi și în Piața Wenceslas, sunt programate să înceapă pe 28 noiembrie 2026. Acestea vor rămâne deschise până pe 6 ianuarie 2027.

Există însă și piețe care își încep activitatea mai devreme. În Piața Păcii, Náměstí Míru, sezonul este programat între 20 noiembrie și 24 decembrie 2026, cu program zilnic între 10:00 și 20:00.

Piața Republicii are, la rândul său, un calendar diferit, fiind programată între 25 noiembrie și 24 decembrie 2026. Astfel, programul târgurilor din Praga diferă în funcție de piața aleasă, iar turiștii care ajung în oraș înainte de ultimul weekend din noiembrie au la dispoziție și variante cu deschidere mai devreme.

La Colmar, târgurile din Place Jeanne d’Arc și Petite Venise sunt programate între 23 noiembrie și 29 decembrie 2026. Programul general anunțat este de luni până joi, între 11:00 și 19:00, iar de vineri până duminică, între 11:00 și 20:00. În data de 24 decembrie, programul este redus, între 11:00 și 17:00.

Piața din Place Jeanne d’Arc este axată pe produse locale și tradiții alsaciene. Zona Petite Venise face parte, de asemenea, din traseul festiv, fiind cunoscută pentru decorul format din case colorate.

Târgurile oficiale de Crăciun din Bratislava își încep programul pe 26 noiembrie 2026, la ora 18:00. Principalele zone în care sunt organizate evenimentele sunt Piața Principală și Piața Hviezdoslav.

Sezonul este programat să continue până pe 3 ianuarie 2027. Programul obișnuit este zilnic, între 10:00 și 22:00, însă pentru 24 și 25 decembrie sunt prevăzute intervale speciale care trebuie verificate.

Printre produsele și atracțiile anunțate se află produse tradiționale slovace, preparate internaționale și obiecte artizanale. În centrul orașului este programată și o zonă festivă cu brazi decorați de copii.

Târgul de Crăciun din Dresda 2026: Striezelmarkt din Dresda este prezentat de organizatori drept cel mai vechi târg de Crăciun din Germania. Ediția din 2026 este programată între 25 noiembrie și 24 decembrie, în Altmarkt.

Târgul reunește peste 200 de comercianți și include produse artizanale, specialități culinare și tradiții specifice regiunii Saxonia.

Programul diferă în funcție de zi. Pe 25 noiembrie, în ziua deschiderii, târgul este deschis între 16:00 și 21:00. În perioada 26 noiembrie – 23 decembrie, programul este zilnic, între 10:00 și 21:00. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, Striezelmarkt va funcționa între 10:00 și 14:00.

Târgurile de Crăciun din Berlin 2026: Berlinul va avea mai multe piețe și evenimente dedicate Crăciunului, fiecare cu propriile date și ore de funcționare. Târgul din Alexanderplatz este programat între 23 noiembrie și 26 decembrie 2026. Acesta va fi deschis zilnic, între orele 11:00 și 22:00.

Berliner Glühwald, organizat la Uber Platz, începe mai devreme, pe 6 noiembrie 2026. Evenimentul continuă până pe 3 ianuarie 2027, iar programul anunțat este de miercuri până duminică, începând cu ora 16:00.

La Ljubljana, programul „Festive December” este programat să înceapă pe 27 noiembrie 2026 și să se încheie pe 15 ianuarie 2027. Centrul istoric al orașului găzduiește târgul de Crăciun, tarabe cu mâncare și băuturi, concerte și evenimente gratuite destinate adulților și copiilor.

Calendarul general al manifestărilor festive continuă și după Anul Nou. Programul exact al fiecărei activități trebuie însă verificat separat.

Datele și orele de funcționare ale târgurilor pot fi modificate înainte de începerea sezonului sau chiar pe parcursul acestuia. Pentru călătoriile programate în perioada 24–26 decembrie și în zilele din jurul Revelionului, programul actualizat al organizatorilor trebuie consultat înainte de rezervarea călătoriei.