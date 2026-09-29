Tinerii de 18 ani pot călători gratuit prin Europa cu trenul. Peste 1.700 de permise sunt disponibile pentru România

Tinerii români care împlinesc 18 ani în anul 2026 au o nouă șansă să descopere Europa fără costul permisului de călătorie. Programul DiscoverEU pune la dispoziție peste 1.700 de permise pentru România. Înscrierile se fac online, începând cu 1 octombrie.

Tinerii români care împlinesc 18 ani în 2026 se pot înscrie pentru un permis gratuit DiscoverEU, prin care pot călători în Europa, în principal cu trenul. În noua rundă sunt disponibile aproximativ 40.000 de permise, dintre care peste 1.700 pentru România. Înscrierile încep pe 1 octombrie și se încheie pe 15 octombrie 2026.

DiscoverEU este o acțiune a programului Erasmus+ care le oferă tinerilor de 18 ani posibilitatea de a explora Europa, de a descoperi diversitatea continentului, istoria și patrimoniul său cultural și de a cunoaște oameni din alte țări europene.

Pentru această rundă sunt eligibili tinerii născuți între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008, inclusiv. Candidații trebuie să fie cetățeni sau rezidenți ai unui stat membru al Uniunii Europene, inclusiv al regiunilor ultraperiferice, ori ai unei țări sau unui teritoriu de peste mări asociat Uniunii Europene.

Eligibili sunt și tinerii din țările terțe asociate programului Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

În formularul online trebuie introdus corect numărul cărții de identitate, al pașaportului sau al permisului de ședere legală. Candidații trebuie, de asemenea, să fie de acord cu declarația din formularul de candidatură.

Înscrierile se desfășoară pe Portalul european pentru tineret, în perioada 1 octombrie – 15 octombrie 2026.

Perioada începe și se încheie la ora 12:00, ora Bruxelles-ului, respectiv 13:00, ora României. În momentul deschiderii înscrierilor va apărea pe pagina programului butonul „Înscrie-te acum”.

Pentru a candida, tinerii trebuie să completeze formularul online și să răspundă la un test format din cinci întrebări cu variante multiple de răspuns despre cunoștințe generale privind Uniunea Europeană și alte inițiative europene destinate tinerilor. Formularul include și o întrebare de departajare.

Candidatura poate fi depusă individual sau în grup. Un grup poate avea cel mult cinci persoane, adică liderul și încă patru prieteni. Toți membrii grupului trebuie să îndeplinească aceleași criterii de eligibilitate și să folosească codul alocat pentru a-și completa propriul formular de candidatură.

În cazul unei candidaturi de grup, doar liderul grupului răspunde la întrebările din test, iar rezultatul acestuia este luat în calcul pentru toți membrii grupului.

După selecție, agențiile naționale Erasmus+ îi vor sprijini pe participanți să se pregătească pentru călătorie și vor organiza reuniuni și întâlniri între participanți. Tinerii se pot conecta și cu alți participanți prin grupul DiscoverEU de pe Facebook, unde își pot împărtăși planurile de călătorie, organiza întâlniri și găsi inspirație.

Rezultatele selecției sunt programate pentru ianuarie 2027. Cei selectați vor putea călători în perioada 1 martie 2027 – 31 mai 2028.

Călătoria poate dura cel puțin o zi și cel mult 30 de zile, iar permisul acoperă șapte zile efective de deplasare. Cele șapte zile pot fi consecutive sau separate în interiorul perioadei de călătorie de maximum o lună.

Participanții pot vizita oricâte țări eligibile doresc, cu respectarea condițiilor programului.

Permisul DiscoverEU este destinat în primul rând călătoriilor cu trenul, la clasa a doua, fiind încurajate mijloacele de transport considerate mai ecologice.

În anumite situații pot fi utilizate și alte mijloace de transport. De exemplu, pentru tinerii care locuiesc pe insule sau în regiuni îndepărtate, unde transportul feroviar nu reprezintă o variantă realistă, poate fi acceptat și transportul aerian.

Pe lângă permisul de călătorie, participanții primesc un card DiscoverEU, care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale și sportive și alte servicii.

Programul nu acoperă însă toate costurile călătoriei. Cazarea, mâncarea, asigurarea de bază și celelalte cheltuieli personale rămân în sarcina participanților.

Tinerii care au un handicap sau o problemă de sănătate care le face călătoria dificilă pot primi asistență și sprijin pentru a putea participa la DiscoverEU.

Programul recomandă, de asemenea, consultarea tutorialului „Cum vă puteți înscrie la DiscoverEU? Un tutorial pas cu pas”, însă precizează că acesta poate să nu reflecte în totalitate cea mai recentă versiune a formularului. Materialul are valoare orientativă, iar solicitanții trebuie să respecte cerințele prevăzute în formularul aferent rundei din octombrie 2026.