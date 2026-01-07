Participanții selectați în cadrul noii runde DiscoverEU vor primi un permis de călătorie gratuit, care le permite să exploreze mai multe state europene, în principal cu trenul, în spiritul mobilității durabile. În completarea acestuia, tinerii vor beneficia și de un card de reducere DiscoverEU, ce oferă mii de facilități pentru:

-activități culturale și educaționale,

-cazare,

-transport local,

-muzee, evenimente și atracții turistice,

-servicii de alimentație.

Comisia subliniază că aceste beneficii sunt menite să facă experiența de călătorie mai accesibilă și mai incluzivă pentru toți participanții.

Această ediție DiscoverEU va avea o contribuție importantă la Busola culturală pentru Europa, prin promovarea extinsă a rutelor culturale DiscoverEU. Aceste rute reunesc destinații tematice din întreaga Europă, dedicate pasionaților de:

-film și industrie creativă,

-modă și design,

-gastronomie și produse alimentare locale,

-arte plastice și patrimoniu cultural.

Prin aceste trasee, tinerii sunt încurajați să descopere diversitatea culturală europeană dincolo de destinațiile turistice clasice.

Programul nu se limitează doar la călătorii. O parte importantă a experienței DiscoverEU constă în:

-sesiuni de informare înainte de plecare, care îi ajută pe participanți să își planifice traseele și săcălătorească în siguranță;

-reuniuni DiscoverEU, organizate pentru a facilita întâlnirile și schimburile de experiență între tineri din diferite state europene.

Una dintre reuniunile majore DiscoverEU va avea loc la Lyon, în luna iulie 2026, în contextul Săptămânii europene a tineretului 2026. Evenimentul va fi axat pe teme precum solidaritatea și echitatea și va reuni peste 200 de tineri călători din întreaga Europă.

Comisia Europeană estimează că astfel de întâlniri contribuie la crearea de legături durabile între participanți și la consolidarea unei identități europene comune.

DiscoverEU este o componentă-cheie a programului Erasmus+, fiind conceput pentru a promova:

-mobilitatea tinerilor,

-călătoriile ecologice,

-dialogul intercultural,

-unitatea europeană.

Ediția actuală marchează și 40 de ani de călătorii fără frontiere în Europa, ca urmare a intrării în vigoare a Acordului Schengen, un moment simbolic pentru libera circulație în UE.

Mesajul Comisiei Europene

Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, a subliniat importanța acestei inițiative pentru tinerii europeni:

„DiscoverEU oferă miilor de tineri europeni şansa de a explora continentul nostru, de a cunoaşte oameni noi şi de a experimenta în mod direct valoarea liberei circulaţii. Această ediţie specială a celei de-a 40-a aniversări a spaţiului Schengen ne reaminteşte că mobilitatea este un drept pe care îl preţuim; o piatră de temelie a identităţii noastre europene comune”.

Runda actuală a fost deschisă tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007, atât din statele membre ale UE, cât și din țările asociate programului Erasmus+:

-Islanda,

-Liechtenstein,

-Norvegia,

-Macedonia de Nord,

-Serbia,

-Turcia.

Potrivit datelor oficiale, această rundă a atras 246.782 de cereri, confirmând interesul ridicat al tinerilor pentru program.

De la lansarea DiscoverEU, în anul 2018:

-peste 1,9 milioane de tineri au aplicat,

-au fost acordate 431.931 de permise de călătorie.

Ca și în edițiile precedente, Comisia Europeană a anunțat măsuri speciale pentru a asigura accesul tinerilor din insule, regiuni ultraperiferice sau zone îndepărtate, astfel încât programul să rămână cât mai incluziv.