Vicepreședintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a spus că România a fost nevoită să renunțe la câteva miliarde de euro din mecanismul european SAFE din cauza problemelor din buget. Ea a explicat că suma alocată pentru București a scăzut de la 21 de miliarde la 16,7 miliarde de euro. Deși a recunoscut că această reducere a fost cauzată de deficitul mare, Mînzatu a subliniat că România rămâne a doua țară din UE ca sumă totală primită, după Polonia.

Ea a menționat că, în ciuda reducerii, autoritățile române au reușit să ajusteze Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) astfel încât fondurile nerambursabile să fie folosite integral. Totodată, a atras atenția că restructurarea companiilor de stat este foarte importantă pentru accesul la fondurile europene. Mînzatu a amintit declarația ministrului Pîslaru, care a spus că reforma companiilor de stat este urgentă, și a spus că este de acord cu acest mesaj, explicând că aceste companii consumă multe resurse care ar putea fi folosite în alte domenii mai urgente.

Mînzatu a salutat reactivarea Comitetului Național pentru Reforma Companiilor de Stat și a explicat că jaloanele din PNRR legate de acest capitol sunt esențiale pentru viitoarele plăți europene.

Educația rămâne un domeniu foarte sensibil pentru România. Comisarul european a atras atenția, într-un interviu pentru G4media.ro, că rezultatele slabe la testele PISA și nivelul redus al competențelor digitale sunt semnale de alarmă. Ea a explicat că scăderea rezultatelor PISA arată că abilitățile de bază ale elevilor se pierd, iar acest lucru afectează integrarea tinerilor pe piața muncii și stabilitatea socială.

Despre competențele digitale, Mînzatu a spus că 74% dintre elevii români nu au abilități digitale de bază, față de media UE de 43%. Din acest motiv, ea consideră programul Erasmus+ foarte important și a propus creșterea bugetului său cu 50%, pentru a include și elevi din comunități vulnerabile. Pentru anul viitor, comisarul vrea să sprijine România în creșterea ocupării forței de muncă și reducerea deficitului de competențe, mai ales în rândul tinerilor, femeilor, persoanelor cu dizabilități și romilor.

Ea va monitoriza implementarea programului Uniunea Competențelor și a pilotului „Garanția Competențelor”, care ajută angajații din sectoare în schimbare, cum este industria auto, să se recalifice. De asemenea, Mînzatu a precizat că România trebuie să lupte pentru păstrarea alocării de aproximativ 60 de miliarde de euro în viitorul buget multianual al UE și să finalizeze proiectele din PNRR, folosind integral cele 13 miliarde de euro din componenta de grant.