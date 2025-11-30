Președintele ANAF, Adrian Nica, a precizat că identificarea bărbatului de 49 de ani care a obținut 700.000 de euro prin platforma OnlyFans, fără să declare veniturile, a fost un proces „foarte simplu” pentru inspectorii instituției.

El a arătat că Fiscul s-a folosit de baza de date a Uniunii Europene, în care sunt vizibile toate încasările externe ale cetățenilor români, aceste informații fiind accesibile datorită procesului de digitalizare.

Potrivit lui Nica, inspectorii au folosit Codul Numeric Personal pentru a verifica în evidențele statului dacă bărbatul declarase veniturile substanțiale încasate din activitatea online. După ce au constatat că acesta nu a declarat niciun leu, ANAF a decis emiterea unei decizii de impunere pentru recuperarea taxelor datorate, a explicat oficialul pentru Antena 3.

Agenția a anunțat încă de săptămâna trecută declanșarea unor controale ample asupra persoanelor fizice care obțin venituri din realizarea de conținut pe OnlyFans. În primul val de verificări au intrat 103 persoane, însă președintele ANAF a subliniat că procesul este în curs și va continua în perioada următoare.

Cazul bărbatului de 49 de ani reprezintă, potrivit lui Nica, cea mai mare sumă obținută până acum prin platformă în România – aproximativ 3,6 milioane de lei. Șeful ANAF a explicat că inspectorii au descoperit veniturile consultând baza europeană de plăți, unde figurează orice încasare realizată de un cetățean român oriunde în lume.

El a menționat că pentru echipa de control a fost o surpriză faptul că cea mai mare sumă aparținea unui bărbat, nu unei femei, având în vedere specificul platformei.

Nica a explicat că, după verificarea CNP-ului acestuia în evidențele statului și constatarea lipsei declarațiilor fiscale, ANAF a inițiat procedura de impunere.

„Cum am ajuns la acesta? Foarte simplu. Am primit informații de la plățile externe, în cazul de față, încasările externe ale acestor cetățeni. Noi, prin digitalizare, avem acces la baza de date, baza de plăți a Uniunii Europene și nu numai. Există o bază de date pe care noi o accesăm și vedem acolo orice încasare, de oriunde din lumea asta pe care o face un cetățean din România. Ne-am uitat în baza de date și am constatat că un domn dintre cei de acolo, domn, precizez, a reușit să încaseze de la aceste platforme nu mai puțin de 3,6 milioane de lei. Și pentru colegii mei a fost o reală surpriză să vadă un bărbat că a încasat cea mai mare sumă de la această platformă. Ne-am uitat apoi pe codul lui numeric personal, că poate omul s-a gândit să declare. Am constatat că nu a declarat taxele. Cu ocazia aceasta îi facem impunere”, a explicat Adrian Nica.

Președintele instituției a adăugat că, pe lângă primele 103 persoane deja verificate, urmează încă 390 de creatori de conținut, iar procesul va continua pentru că instituția monitorizează constant încasările provenite din astfel de activități.

În total, Fiscul estimează o bază nedeclarată de aproximativ 64 de milioane de lei.

Adrian Nica a afirmat și că industria OnlyFans trebuie să înțeleagă obligația de a declara veniturile, subliniind că este vorba despre un domeniu în care se câștigă „mulți bani și ușor”.

„Avem primul lot, ca să spun așa, de 103 persoane. Urmează încă alte 390 și tot așa, pentru că acesta e un proces continuu. Noi ne uităm la încasările pe care le fac. (…) Vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane. Este o industrie care trebuie să înțeleagă și ei, ca orice cetățean trebuie să-și declare taxe și impozite, mai ales că e o industrie care face bani și mulți și ușor”, a adăugat Adrian Nica.

Întrebat despre regimul fiscal aplicabil, Adrian Nica a confirmat că, în prezent, în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, povara fiscală este de doar 6%.

Totuși, șeful ANAF a anunțat că instituția va propune modificări legislative în acest sens.