În ultima perioadă, au circulat informații false în Germania conform cărora orice depunere de peste 1.000 de euro în numerar ar trebui raportată autorităților. Autoritățile germane au clarificat că acest lucru nu este adevărat, însă există reguli precise privind tranzacțiile mari și justificarea originii fondurilor.

În prezent, depunerile de numerar care depășesc 10.000 de euro presupun prezentarea unei dovezi privind proveniența banilor. Dacă banii sunt depuși la o bancă diferită de cea la care se deține contul, pragul pentru justificare scade la 2.500 de euro. În plus, băncile pot semnala tranzacții suspecte chiar și atunci când sumele sunt mai mici decât aceste limite.

De la începutul anului 2027, Uniunea Europeană va introduce restricții suplimentare: plățile în numerar vor fi limitate la maximum 10.000 de euro, iar pentru sumele între 3.000 și 10.000 de euro va fi necesară furnizarea unor informații suplimentare despre identitate. Restricțiile nu afectează plățile prin card sau transferurile bancare obișnuite.

Transferurile online au reguli diferite, stabilite de fiecare bancă în parte. Limitele zilnice obișnuite variază între 1.000 și 10.000 de euro, dar pot fi majorate temporar la cerere prin aplicația băncii sau online banking.

În anumite instituții, precum Sparkasse, sumele pot fi ridicate până la 50.000 de euro pentru câteva zile, iar la DKB limitele pot fi chiar nelimitate, dacă contul dispune de fonduri suficiente.

Pentru tranzacții importante, cum ar fi cumpărarea unei mașini sau a unei locuințe, este recomandat să se contacteze direct banca pentru ajustarea rapidă a limitelor. Aceste restricții protejează clienții împotriva fraudei și împiedică accesul neautorizat la sume mari într-un timp scurt.

Pentru operațiunile între firme, suma maximă care poate fi plătită sau încasată în numerar este de 5.000 de lei pe zi pentru fiecare partener comercial. În relația dintre persoane fizice și firme, limita crește la 10.000 de lei pe zi. Magazinele tip cash and carry, supermarketurile și hipermarketurile au reguli speciale: pot efectua plăți și încasări în numerar de până la 10.000 de lei pe zi, iar numerarul păstrat în casierie nu poate depăși, la finalul zilei, 500.000 de lei în cazul supermarketurilor și hipermarketurilor, sau 50.000 de lei pentru alte firme.

Pentru tranzacțiile între persoane fizice, cum ar fi vânzarea de bunuri sau servicii, suma maximă permisă în numerar este de 50.000 de lei.