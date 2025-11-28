Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a detaliat planurile sale electorale într-o apariție recentă la „Marius Tucă Show”, subliniind importanța respectării deciziilor cetățenilor. În cadrul emisiunii, Daniel Băluță a reiterat sprijinul său pentru referendumul inițiat de Nicușor Dan, argumentând că rezultatele votului trebuie puse în practică și că opinia publică nu poate fi ignorată.

Primarul a explicat că nemulțumirile bucureștenilor s-au acumulat de-a lungul anilor din cauza unor decizii politice care nu au respectat voința cetățenilor, menționând exemple precum referendumul pentru reducerea numărului de parlamentari și cel legat de administrația Capitalei.

„Anularea alegerilor, lipsa de respect pe care am manifestat-o deseori față de cetățeni, și mă refer la referendumul pentru 300 de parlamentari, referendumul pentru București, precum și nedreptățile pe care oamenii le văd în fiecare zi, au generat o stare de furie din partea bucureștenilor. Nu este normal să nu respectăm ceea ce ei au decis, indiferent că ne convine sau nu ne convine lucrul acesta în plan personal. Așa că da, este obligatoriu să respectăm decizia, dar este important să reglementăm după niște formule matematice precise.”

O componentă esențială a planului său este modul în care va fi redistribuit bugetul Capitalei. Băluță susține că alocarea fondurilor trebuie să fie calculată prin formule matematice exacte, pentru a asigura că banii publici ajung la proiecte cu impact real și concret.

Primarul a făcut paralela cu modul de funcționare al Ministerului Dezvoltării, unde proiectele aprobate trebuie să aibă indicatori tehnico-economici bine definiți și o fundamentare clară a oportunității investiției.

Astfel, Consiliul General ar putea aproba alocări către sectoare doar pentru proiecte mature și bine documentate.