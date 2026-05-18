Negocierile purtate de președintele Nicușor Dan cu partidele politice în vederea desemnării unui nou prim-ministru au reprezentat principalul subiect de analiză în cadrul celei mai recente ediții a podcastului realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și canalul de YouTube Hai România.

Invitatul jurnalistului a fost fostul ministru de Externe, Adrian Severin, care a oferit o perspectivă critică asupra consultărilor de la Palatul Cotroceni și asupra scenariilor vehiculate în spațiul public.

În opinia fostului ministru de Externe, aceste consultări nu vor aduce surprize majore. Sunt negocieri pur procedurale, a explicat Adrian Severin, care nu crede că actualul lider de la Cotroceni are vreun as în mânecă pentru a-și impune propriul punct de vedere în fața formațiunilor politice.

Cu domnul sau doamna care locuiește acolo cu acte mai mult sau mai puțin în regulă. Deci cine e chiriașul, el invită pe ceilalți și discută. Asta e obligatoriu. ce iese din aceste discuții este cu tot o altă problemă. Cred însă că indiferent cine ar fi în locul domnului Nicușor Dan și neavând o carte în manșetă, așa cum spuneți dumneavoastră, o soluție miraculoasă undeva în buzunarul de la piept, oricare ar fi, are o problemă, după părerea mea dificilă”, a afirmat fostul ministru de Externe.

Adrian Severin a mai explicat în cadrul podcastului de pe canalul Hai România că rolul președintelui în acest context este strict unul de mediere. Nicușor Dan trebuie doar să certifice o propunere de prim-ministru care să fie capabilă să strângă o majoritate solidă în Parlamentul României.

„Aș vrea să subliniez însă că dificultatea misiunii celui care trebuie să fie mediator, că asta face, el trebuie să medieze între jucătorii politici, aduce în situația de a realiza o majoritate parlamentară. Or pentru a constata cine are șansa cea mai mare sau cine a și realizat această majoritate pentru ca să ștampileze documentele celui pe care îl trimite în Parlament. Urmând ca acesta să verifice existența majorității și să decide în funcție de ea”.

Un alt scenariu analizat de Robert Turcescu și invitatul său a fost cel al unui Executiv condus de un premier tehnocrat. Adrian Severin s-a declarat total împotriva unei astfel de formule guvernamentale, subliniind importanța caracterului politic într-o democrație funcțională.

„Dacă acordă vot de încredere guvernului în componența propusă de premierul desemnat și cu programul pe care acesta îl prezintă. Un program politic, atenție, și aici spuneți politic, adică un program de partid, un program de tehnocrat. Așa e cutuma noastră și așa e într o democrație.

Terminăm democrația, lăsăm partidele deoparte, lăsăm forțele politice și avangărzile politice ale societății deoparte și chemăm tehnocrați. Vă spun, părerea mea, că mai bine chemăm militar decât să chemăm tehnocrați în civil. Mai bine să vedem cu cine discutăm când s-a terminat resursa democrației. Atunci să mergem exact acolo unde este autoritatea cea mai mare și într-un fel transparența, că prefer pe un tehnocrat îmbrăcat în uniformă militară decât un tehnocrat îmbrăcat în civil”, a conchis Adrian Severin.