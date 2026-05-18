Tensiunile dintre conducerea grupului Volkswagen și reprezentanții angajaților se intensifică, pe fondul discuțiilor despre restructurare, utilizarea capacităților excedentare și posibile parteneriate externe.

În timp ce sindicatele resping ferm orice scenariu de închidere a uzinelor din Germania, compania explorează tot mai multe variante pentru reducerea costurilor și adaptarea la presiunile pieței globale.

Disputa are loc într-un context industrial tensionat, marcat de tranziția accelerată către vehicule electrice, scăderea marjelor de profit și concurența tot mai agresivă a producătorilor din China.

Reprezentanții angajaților, inclusiv lideri ai puternicului sindicat IG Metall, au transmis că nu vor accepta închiderea niciunei fabrici Volkswagen din Germania. Printre vocile centrale se numără Daniela Cavallo (președintele Comitetului general de întreprindere al VW general), Christiane Benner (președintele IG Metall) și Thorsten Groeger (directorul regional al IG Metall), care au reafirmat că acordul de restructurare încheiat la finalul lui 2024 rămâne valabil și nu poate fi renegociat în sensul închiderii de uzine.

Aceștia au subliniat că documentul convenit cu conducerea grupului exclude explicit închiderile și concedierile din motive operaționale, chiar dacă prevede reducerea a aproximativ 35.000 de locuri de muncă până în 2030.

Sindicaliștii au transmis că vor analiza orice propunere de colaborare, inclusiv cu parteneri externi, dar doar în condițiile respectării stricte a angajamentelor existente.

În comunicările lor comune, liderii au afirmat că principiile privind securitatea locurilor de muncă, calitatea condițiilor de lucru și perspectivele profesionale rămân „linii roșii” și că vor fi apărate ferm împotriva oricărei încercări de modificare, transmite Reuters.

„Situaţia fundamentală nu s-a schimbat şi nici liniile roşii stabilite de partea angajaţilor. Cu noi, consiliul general al angajaţilor şi IG Metall, nu vor exista închideri de fabrici”, au transmis liderii sindicali. Actualul model de afaceri „nu mai este pe deplin viabil în viitorul apropiat, astfel încât trebuie găsit unul nou”, au admis aceștia.

În paralel cu poziția sindicatelor, conducerea Volkswagen caută soluții pentru reducerea supracapacității din rețeaua de producție din Germania. Directorul general Oliver Blume a accelerat planurile de eficientizare, în condițiile în care grupul se confruntă cu scăderea marjelor de profit, costuri ridicate și o cerere mai slabă decât estimările inițiale.

Printre scenariile analizate se numără parteneriate industriale cu companii din domeniul apărării, dar și colaborări cu producători chinezi. La un summit Financial Times organizat mai devreme în luna mai, șeful mărcii Volkswagen, Thomas Schäfer, a descris închiderea fabricilor drept „a doua cea mai bună opțiune”, o formulare care reflectă presiunea internă de a găsi alternative viabile pentru capacitățile neutilizate.

Grupul a luat în calcul inclusiv vânzarea unor active, precum uzina din Osnabrück, unde speculațiile indică un posibil interes din partea industriei de apărare. În paralel, conducerea discută și despre parteneriate cu producători chinezi pentru utilizarea capacităților excedentare, deși nu au fost confirmate negocieri oficiale ferme.

Situația este complicată de dezechilibrul dintre capacitatea de producție și vânzările reale: Volkswagen a produs aproximativ nouă milioane de vehicule în 2025, deși infrastructura industrială este dimensionată pentru circa 12 milioane de unități.

Acest decalaj contribuie la o marjă operațională redusă, de aproximativ 2,8%, și determină compania să vizeze o reducere a costurilor cu 20% și revenirea la o marjă de 8–10% până în 2030.

Una dintre cele mai discutate unități este fabrica din Osnabrück, unde lucrează aproximativ 2.300 de angajați. Producția unor modele importante a fost deja oprită sau urmează să fie întreruptă în următorii ani, ceea ce amplifică incertitudinea privind viitorul uzinei.

În același timp, au apărut informații privind posibile colaborări cu firme din domeniul apărării, inclusiv un acord preliminar cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems, care ar putea viza producerea de echipamente logistice militare, precum lansatoare sau generatoare.

Deși Volkswagen a descris aceste activități drept „logistică militară” și nu producție de armament, inițiativa a generat reacții puternice la nivel local și dezbateri privind direcția strategică a companiei.

În paralel, unele active industriale au intrat în atenția producătorilor chinezi. Compania Xpeng, în care Volkswagen deține o participație minoră, a discutat posibilitatea preluării unor facilități europene.

Totuși, reprezentanții Xpeng au caracterizat unele fabrici VW ca fiind „învechite”, ceea ce ridică întrebări despre competitivitatea infrastructurii existente, în special în contextul tranziției către vehicule electrice.

Disputa dintre conducerea Volkswagen și sindicate reflectă o tensiune mai amplă din industria auto europeană: echilibrul dintre protejarea locurilor de muncă și necesitatea adaptării la schimbările economice globale. Deși acordul din 2024 exclude închiderea fabricilor, realitatea economică pune presiune pe modelul actual de producție.

Unele unități, precum fabrica din Dresda, au fost deja închise la finalul anului 2025, iar altele sunt în proces de transformare sau repoziționare industrială. În acest context, chiar și lideri sindicali au admis că modelul de afaceri actual nu mai este sustenabil pe termen lung, deși insistă că soluțiile trebuie să evite pierderea locurilor de muncă în Germania.

Pe de altă parte, autoritățile regionale și economice văd în parteneriatele internaționale o posibilă soluție de salvare a unor uzine. Ministrul Economiei din Saxonia, Dirk Panter, a descris investițiile chineze ca o oportunitate pentru menținerea activității industriale, chiar dacă implică schimbări majore în structura de proprietate sau producție.

În același timp, direcția globală a industriei auto arată că producătorii chinezi își extind investițiile în Europa, dar preferă adesea țări cu costuri mai mici decât Germania. În acest context, state precum Ungaria, Turcia sau Spania devin tot mai atractive pentru noile capacități de producție, ceea ce accentuează presiunea asupra industriei germane.