Noi tarife pentru rovinietă, pregătite începând cu 1 iulie 2026. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a elaborat și a pus în dezbatere publică un nou Proiect de Ordin care propune o reformă profundă a modului în care se calculează taxele de drum.

Măsurile propuse vizează descurajarea utilizării vehiculelor vechi și poluante, introducând tarife diferențiate care vor penaliza semnificativ proprietarii de mașini cu standarde Euro inferioare.

Potrivit documentului publicat de Ministerul Transporturilor, conceptul tradițional de taxare fixă va fi înlocuit de un algoritm ecologic complex. Această nouă rovinietă va fi stabilită strict pe baza clasei de emisii poluante (EURO), a categoriei din care face parte mașina, dar și a duratei efective de parcurs sau de staționare pe rețeaua de drumuri naționale din România.

Autoritățile subliniază că noua rovinietă se va aplica în mod egal, nediscriminatoriu, atât pentru utilizatorii români, cât și pentru cei străini care tranzitează țara. Schimbările legislative sunt programate să intre în vigoare de la 1 iulie 2026, oferind un interval de timp pentru adaptare.

În cadrul acestui sistem revoluționar, instituțiile publice au definit clar patru categorii majore de poluare pentru parcul auto. Prima categorie, cea mai protejată din punct de vedere financiar, cuprinde vehiculele ecologice cu standardul Euro VI.

Pentru mașinile considerate mai poluante, încadrate în clasele Euro V și Euro IV, prețul final pentru rovinietă a fost calculat prin aplicarea unei majorări de 15% față de tariful de bază al clasei Euro VI.

Situația devine și mai dificilă pentru deținătorii de autovehicule extrem de vechi, încadrate în clasele Euro III până la Euro 0. În cazul acestora, noua rovinietă va fi scumpită cu un procent consistent de 30% în raport cu vehiculele cele mai puțin poluante.

Cât despre mașinile electrice, pentru acestea legea prevede aplicarea automată a tarifului minim rezervat clasei Euro VI.

Detaliile tehnice incluse în anexa Proiectului de Ordin arată exact câți bani vor scoate românii din buzunare pentru plata taxelor de drum. În cazul autoturismelor obișnuite și al vehiculelor de transport persoane care au maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv cel al șoferului), taxa variază puternic.

De exemplu, pentru deținătorii de vehicule electrice sau Euro VI, o rovinietă valabilă o singură zi va costa 22 de lei, una pentru 10 zile va fi 30 de lei, taxa pentru 30 de zile va ajunge la 48 de lei, cea pentru 60 de zile se va ridica la 76 de lei, iar o rovinietă anuală va costa 254 de lei.

Dacă trecem la segmentul vehiculelor cu motoare Euro V și Euro IV, costurile cresc vizibil: pasagerii sau proprietarii vor achita 26 de lei pentru o zi de utilizare a drumurilor rutiere, 35 de lei pentru 10 zile, 55 de lei pentru o lună întreagă, 87 de lei pentru o perioadă de 60 de instruire rutieră și 292 de lei pentru abonamentul de 12 luni.

Pentru cele mai poluante mașini, din categoria Euro III – 0, rovinieta zilnică va costa 29 de lei, cea de 10 zile va fi 39 de lei, taxa lunară va fi de 62 de lei, cea de două luni va ajunge la 99 de lei, în timp ce prețul pentru o rovinietă pe un an va atinge pragul de 330 de lei.

Impactul financiar se extinde puternic și asupra sectorului comercial de transport de mărfuri. Pentru vehiculele utilitare cu o masă totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, prețul pentru rovinietă va fi cuprins între 52 și 67 de lei pentru o singură zi. Pentru perioade mai lungi, transportatorii vor achita între 69 și 90 de lei (pentru 10 zile), între 110 și 143 de lei (pentru o lună), între 173 și 225 de lei (pentru 60 de zile) și între 579 și 753 de lei pentru o rovinietă anuală.

Pentru transportul public sau privat de persoane cu capacități medii (între 9 și 23 de locuri pe scaune), tarifele sunt stabilite între 173 și 225 de lei pe zi, mergând până la sume uriașe cuprinse între 1.931 și 2.510 lei pentru o rovinietă cu valabilitate de un an de zile.

Autocarele mari, care depășesc 23 de locuri pe scaune, vor genera costuri enorme: o rovinietă de o zi va costa între 306 și 397 de lei, iar taxa anuală obligatorie va oscila între 3.400 și 4.420 de lei, în funcție directă de norma Euro a motorului.

În paralel cu modificările legislative din România, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare extrem de importantă pentru cetățenii români care plănuiesc să călătorească în țara vecină, Bulgaria.

Indiferent dacă scopul deplasării este o vacanță pe litoralul bulgăresc sau un simplu tranzit auto către destinații turistice din Grecia ori Turcia, respectarea legislației rutiere vecine este strictă. Vinieta electronică este un document obligatoriu pentru absolut toate autoturismele care au o masă maximă autorizată de până la 3,5 tone.

Autoritățile de la Sofia au actualizat grila de tarife la începutul acestui an, implementând un sistem dual foarte transparent în care prețurile sunt afișate în mod oficial atât în moneda locală (leva), cât și în euro. Sistemul electronic bulgar funcționează fără excepții:

Vinieta de o singură zi are un cost de 4,09 euro (echivalentul a 8 leva) și este valabilă fix 24 de ore din momentul activării;

Vinieta dedicată weekend-ului costă 5,11 euro (10 leva) și acoperă intervalul dintre ziua de vineri, ora 12:00, și duminică, ora 23:59;

Pentru o săptămână de circulație pe drumurile vecine, taxa este de 7,67 euro (15 leva);

Opțiunea pentru o lună întreagă implică un cost de 15,34 euro (30 leva);

Vinieta valabilă trei luni costă 27,61 euro (54 leva);

Taxa rutieră anuală pentru Bulgaria este fixată la suma de 49,60 euro (97 leva).

Este important de reținut că vehiculele comerciale mari, care depășesc greutatea de 3,5 tone (cum sunt autocarele de pasageri, microbuzele mari sau camioanele de mare tonaj), nu utilizează acest tip de vinietă fixă. Pentru ele este implementat un sistem electronic modern de taxare bazat pe distanța parcursă efectiv, cunoscut sub numele de e-Toll.

Ministerul Afacerilor Externe insistă asupra faptului că șoferii nu au voie sub nicio formă să pătrundă pe sectoarele de drum taxabile din Bulgaria fără a deține o vinietă valabilă în momentul controlului. Taxa rutieră trebuie achiziționată înainte de a rula pe infrastructura bulgară sau, cel mai târziu, în momentul trecerii efective a frontierei de stat.

Achiziționarea ulterioară a unei viniete, după ce vehiculul a fost deja înregistrat de camerele de supraveghere fără taxă achitată, nu anulează sub nicio formă contravenția aplicată. În această situație neplăcută, conducătorul auto este obligat să plătească o taxă compensatorie în valoare fixă de 70 de leva (aproximativ 36 de euro) pentru fiecare zi în care a circulat ilegal. Taxa compensatorie se aplică ca o sancțiune directă și permite continuarea drumului doar pentru ziua respectivă.

Șoferii români pot cumpăra vinieta online, prin intermediul terminalelor electronice de tip self-service BGTOLL din vămi și benzinării, sau prin transfer bancar tradițional. Totuși, MAE atrage atenția că în cazul transferului bancar, activarea oficială a taxei de drum poate să dureze până la trei zile lucrătoare din cauza timpilor mari de decontare dintre bănci.

În schimb, plățile online efectuate direct cu cardul bancar sau la terminalele self-service garantează activarea electronică în doar câteva minute. După finalizarea plății, șoferii primesc pe e-mail o confirmare oficială digitală care conține toate datele esențiale: numărul de înmatriculare al mașinii, specificațiile tehnice ale vehiculului și perioada exactă de valabilitate a dreptului de circulație.