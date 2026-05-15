Acțiunea amplă desfășurată de Garda Națională de Mediu în municipiul Slobozia a fost declanșată după mai multe reclamații venite din partea locuitorilor, care au semnalat existența unor mirosuri chimice greu de suportat în anumite zone ale orașului.

În urma verificărilor efectuate în teren, comisarii au identificat sursa principală a disconfortului olfactiv la amplasamentul societății SC Clean Cyclo SRL, operator care desfășura activități de gestionare și tratare a deșeurilor lichide periculoase.

Potrivit reprezentanților instituției, operatorul ar fi deversat deșeuri netratate în stația de epurare a municipiului Slobozia.

Verificările au scos la iveală și probleme grave privind depozitarea, tratarea și trasabilitatea deșeurilor periculoase, dar și deficiențe majore în funcționarea stației de epurare administrate de SC Urban SA.

Peste 300 de tone de deșeuri periculoase și nămol contaminat au fost găsite pe amplasamentul operatorului controlat de Garda de Mediu. În timpul controalelor efectuate la SC Clean Cyclo SRL, echipele Gărzii de Mediu au identificat cantități importante de deșeuri lichide periculoase și numeroase probleme legate de siguranța depozitării acestora.

Comisarii au descoperit peste 300 de tone de deșeuri lichide periculoase și nămol contaminat depozitate pe amplasament, containere deteriorate sau fără etichetare corespunzătoare, bazine descoperite și scurgeri de deșeuri lichide atât pe platformă, cât și în sistemul colector.

În plus, au fost constatate neconcordanțe între cantitățile de deșeuri declarate și cele existente efectiv în teren, precum și lipsa unei evidențe clare privind gestionarea acestora.

De asemenea, Garda de Mediu a arătat că operatorul nu avea proceduri reale și complete pentru tratarea deșeurilor periculoase. În urma controalelor, comisarii au aplicat nouă amenzi în valoare totală de 610.000 de lei și au dispus mai multe măsuri administrative, inclusiv declanșarea procedurii de suspendare a autorizației de mediu.

Totodată, operatorul a fost obligat să elimine toate deșeurile lichide periculoase de pe amplasament și să le transporte către firme autorizate pentru tratare și eliminare.

După implementarea măsurilor dispuse de Garda de Mediu, autoritățile susțin că mirosurile persistente reclamate de populație au dispărut, iar amplasamentul a fost eliberat de deșeurile periculoase identificate în timpul verificărilor.

Controlul desfășurat de Garda de Mediu la stația de epurare administrată de SC Urban SA a evidențiat probleme grave privind tratarea apelor uzate evacuate în râul Ialomița.

Comisarii au descoperit concentrații de amoniu de până la 72 de ori peste limita legală, apă evacuată cu aspect tulbure, sedimente și spumare, dar și un miros fecaloid puternic la punctul de deversare în emisar. În același timp, verificările au indicat un randament extrem de redus al stației pentru eliminarea poluanților, instalații mecanice și biologice defecte și suspiciuni privind by-passarea parțială a apelor uzate.

Echipele de control au constatat și diferențe semnificative între volumele de ape uzate recepționate și cele evacuate, precum și lipsa unei evidențe clare privind anumite deversări provenite de la operatori care gestionau deșeuri lichide periculoase.

Comisarii au avut inclusiv suspiciuni că către laboratoare ar fi fost trimise probe diferite față de apa evacuată efectiv în râul Ialomița.

„La Slobozia nu vorbim despre o abatere izolată, ci despre un cumul de nereguli extrem de grave care au afectat atât mediul, cât și calitatea vieții oamenilor. Vorbim despre ape evacuate în râu cu depășiri uriașe ale limitelor legale, despre suspiciuni de evitare a procesului normal de epurare și despre gestionarea necorespunzătoare a unor cantități foarte mari de deșeuri periculoase. Deversarea sistematică a apelor ne epurate în emisar este faptă penală și poate fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani”, a declarat Andrei Corlan, Comisar General al Gărzii Naționale de Mediu.

În urma controalelor desfășurate între iulie 2025 și mai 2026, la stația de epurare Slobozia au fost aplicate sancțiuni totale de peste 470.000 de lei, la care s-a adăugat o nouă amendă de 200.000 de lei în cadrul verificărilor recente.

Garda de Mediu a decis și sigilarea conductei de by-pass, monitorizarea zilnică a apelor evacuate și formularea unei sesizări penale pentru deversarea de ape uzate insuficient epurate în râul Ialomița.

Un alt control realizat de Garda de Mediu a avut loc în județul Prahova, unde o societate comercială care operează o balastieră a fost sancționată pentru poluarea râului Prahova.

Verificările au vizat o firmă cu punct de lucru în comuna Mănești, care desfășoară activități de exploatare a agregatelor minerale și operează o stație de sortare, spălare și concasare.

Comisarii au utilizat echipamente performante achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv drone, pentru a documenta modul în care erau evacuate apele uzate tehnologice în albia râului Prahova.

„În urma verificărilor efectuate s-a constatat că apele uzate tehnologice rezultate din activitatea de spălare-sortare agregate minerale erau evacuate cu turbiditate ridicată în râul Prahova, ca urmare a funcţionării necorespunzătoare a bazinului decantor, care prezenta colmatare şi nu asigura procesul eficient de epurare a apelor prevăzut de legislaţia în vigoare. De asemenea au fost constatate deficienţe în ceea ce priveşte stocarea temporară a deşeurilor generate în amplasamentul punctului de lucru şi lipsa evidenţei gestiunii deşeurilor”, informează Garda de Mediu Prahova.

Pentru nerespectarea condițiilor impuse prin autorizația de mediu, societatea a fost amendată cu 100.000 de lei, conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Tabel. Principalele nereguli și sancțiuni descoperite de Garda de Mediu: