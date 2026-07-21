Garda de Mediu a descoperit patru depozite ilegale în Cluj. O firmă a fost amendată cu 295.000 de lei după aproape 1.900 de transporturi
SURSA FOTO: facebook - Garda de mediu
Garda de Mediu a descoperit patru amplasamente din județul Cluj unde un operator economic a depozitat ilegal cantități mari de material rezultat din excavații. Controalele au fost anunțate marți, iar comisarii au constatat că activitatea a continuat într-o nouă locație după închiderea primelor trei. Firma a fost sancționată cu amenzi în valoare totală de 295.000 de lei, iar autoritățile au dispus suspendarea activităților și refacerea terenurilor afectate.
Garda de Mediu a urmărit traseul basculantelor și a identificat un nou amplasament neautorizat
Garda de Mediu a descoperit, în urma unor controale succesive desfășurate în județul Cluj, că un operator economic utiliza mai multe terenuri fără toate actele de reglementare necesare pentru exploatarea și depozitarea materialelor provenite din excavații. Verificările au vizat mai multe amplasamente folosite pentru depozitarea unor volume considerabile de materiale excavate.
„În urma unor acţiuni succesive de control desfăşurate în judeţul Cluj, comisarii au identificat exploatarea şi depozitarea unor cantităţi importante de material excavat pe amplasamente utilizate fără toate actele de reglementare necesare”, a transmis, marţi, Garda de Mediu.
Potrivit instituției, după ce activitatea a fost suspendată pe primele trei terenuri verificate, operatorul economic a redirecționat transporturile către un al patrulea amplasament.
Pentru a documenta situația, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au monitorizat traseul basculantelor care plecau de pe un șantier de mari dimensiuni din Cluj-Napoca și au identificat noua locație unde depozitarea continua fără autorizația de mediu obligatorie.
Aproape 1.900 de transporturi și peste 21.700 de metri cubi de materiale au fost depozitați fără autorizație
În urma verificărilor efectuate pe noul amplasament, inspectorii au stabilit amploarea activității desfășurate fără respectarea legislației de mediu. Datele colectate au indicat un număr foarte mare de transporturi și un volum semnificativ de materiale provenite din lucrări de excavație.
„Verificările au arătat că pe acest amplasament au fost efectuate 1.882 de transporturi, însumând peste 21.700 mc de materiale provenite din excavaţii. Pe parcursul controalelor au fost constatate şi alte neconformităţi, inclusiv generarea unor cantităţi importante de praf ca urmare a traficului greu şi a lipsei măsurilor corespunzătoare pentru limitarea emisiilor de pulberi”, precizează Garda de Mediu.
Pe lângă lipsa autorizației de mediu, inspectorii au constatat că traficul intens al autovehiculelor de mare tonaj și absența măsurilor de reducere a emisiilor de praf au generat poluare cu pulberi, reprezentând o altă încălcare a obligațiilor legale privind protecția mediului.
Firma trebuie să evacueze agregatele și să readucă terenurile la starea inițială
Ca urmare a neregulilor constatate, Garda Națională de Mediu a aplicat operatorului economic sancțiuni contravenționale în valoare totală de 295.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus suspendarea activităților de exploatare și depozitare desfășurate fără autorizație de mediu.
Pe lângă sancțiunile financiare, autoritățile au decis oprirea utilizării tuturor amplasamentelor neautorizate. Operatorul economic este obligat să evacueze agregatele depozitate și să readucă terenurile afectate la starea inițială, în conformitate cu măsurile stabilite de comisarii de mediu.
„Garda Naţională de Mediu continuă să utilizeze toate mijloacele legale pentru identificarea şi sancţionarea activităţilor desfăşurate cu încălcarea legislaţiei de mediu. Respectarea normelor privind protecţia mediului este o obligaţie legală şi o condiţie esenţială pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător”, a mai transmis sursa citată.
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