Nu doar insulele aduc bani Greciei: schimbarea care se vede deja în cifrele turismului

Sectorul turistic din Grecia a înregistrat o evoluție puternică în primele cinci luni ale anului 2026, în pofida contextului geopolitic tensionat. Datele publicate marți de Banca Centrală a Greciei (BoG), citate de publicația elenă Proto Thema, arată că veniturile provenite din turism au crescut cu 25,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit statisticilor oficiale, în intervalul ianuarie–mai 2026, încasările din turism au ajuns la 5,32 miliarde de euro. În perioada similară din 2025, acestea s-au ridicat la 4,23 miliarde de euro, ceea ce evidențiază un avans semnificativ al industriei turistice elene.

Luna mai a contribuit, la rândul său, la această evoluție pozitivă. Veniturile generate de turism au fost de 2,43 miliarde de euro, înregistrând o creștere anuală de 10,9%. Totodată, numărul vizitatorilor străini care au ajuns în Grecia a fost mai mare cu 12,2% comparativ cu aceeași lună din anul precedent.

În paralel cu evoluția favorabilă a turismului, datele Băncii Centrale a Greciei indică și o majorare a deficitului de cont curent. În primele cinci luni ale anului 2026, acesta a ajuns la 8,9 miliarde de euro, cu 1,6 miliarde de euro peste nivelul consemnat în perioada corespunzătoare din 2025.

Statisticile arată că sosirile turiștilor din străinătate au urmat o tendință ascendentă pe parcursul primelor cinci luni ale anului. În intervalul ianuarie–mai 2026, numărul vizitatorilor internaționali a crescut cu 20,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ritmul susținut al încasărilor din primele luni ale anului reflectă rezultatele bune obținute de turismul elen și în sezonul rece. Evoluția indică faptul că Grecia este tot mai des aleasă de turiști și în afara sezonului estival, consolidându-și poziția ca destinație atractivă pe tot parcursul anului.

Analiștii apreciază că aceste rezultate confirmă eficiența strategiei aplicate în ultimii șapte ani pentru extinderea sezonului turistic. Creșterea interesului pentru călătoriile din afara verii a contribuit la menținerea unei dinamici favorabile a industriei și la majorarea veniturilor generate de acest sector.

Grecia și-a consolidat revenirea pe piața turismului internațional după performanțele înregistrate în 2023, an în care a consemnat o relansare puternică a acestui sector. De atunci, tendința de creștere s-a menținut, iar rezultatele din 2026 indică o continuare a acestui parcurs.

Turismul are o contribuție majoră la economia Greciei, fiind responsabil pentru mai mult de un sfert din produsul intern brut al țării. Totodată, acest sector reprezintă o sursă importantă de venit pentru populație, asigurând mijloacele de trai pentru aproape două milioane de cetățeni greci.