Grecia schimbă regulile pentru turiști. Restricții dure în Santorini, Mykonos și alte destinații celebre

Sectorul turistic din Grecia continuă să atragă investiții de miliarde de euro, în pofida unei ușoare scăderi înregistrate anul trecut. În paralel, autoritățile elene pregătesc măsuri stricte pentru limitarea efectelor turismului de masă în cele mai populare destinații ale țării, precum Santorini, Mykonos, Rodos și Kos.

Datele publicate de Institutul de Studii al Confederației Elene a Turismului (INSETE) arată că investițiile realizate în industria turistică au rămas relativ stabile în perioada 2024-2025.

Valoarea totală a investițiilor din sector a ajuns la 5,03 miliarde de euro în 2025, în scădere cu doar 0,6% comparativ cu cele 5,06 miliarde de euro consemnate în anul anterior.

În ceea ce privește contribuția directă la economia locală, valoarea adăugată generată pe piața internă s-a ridicat la 2,42 miliarde de euro anul trecut, față de 2,44 miliarde de euro în 2024, ceea ce reprezintă un recul de 0,9%.

Datele confirmă că, în ciuda unei ușoare ajustări, turismul rămâne unul dintre cele mai importante motoare economice ale Greciei, cu investiții anuale care depășesc pragul de cinci miliarde de euro.

Cea mai mare parte a fondurilor investite în industria turistică a fost direcționată către sectorul hotelier.

Investițiile în construcția de noi unități de cazare, modernizarea hotelurilor existente și lucrările de renovare au totalizat 2,79 miliarde de euro în 2025, comparativ cu 2,81 miliarde de euro în anul precedent.

În același timp, alte segmente ale industriei turistice, inclusiv piața de închirieri de camere, apartamente și vile turistice, au atras investiții estimate la 2,24 miliarde de euro, cu aproximativ 0,6% mai puțin decât în 2024.

În paralel cu menținerea unui nivel ridicat al investițiilor, Guvernul elen a anunțat un nou plan pentru gestionarea mai eficientă a fluxurilor turistice.

Măsura vine după ce Banca Greciei a anunțat că numărul vizitatorilor a ajuns la aproape 38 de milioane în cursul anului trecut.

Autoritățile susțin că modelul actual trebuie adaptat pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a proteja infrastructura locală din destinațiile cele mai căutate.

Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a explicat că obiectivul este dezvoltarea unui model turistic sustenabil, capabil să genereze venituri fără a pune presiune excesivă asupra comunităților locale și a resurselor naturale.

Conform planului prezentat de autorități, regiunile turistice vor fi clasificate în funcție de nivelul de presiune exercitat de activitatea turistică.

Destinațiile care se confruntă deja cu probleme generate de numărul mare de vizitatori, precum Santorini, Mykonos, Rodos și Kos, vor fi obligate să respecte reguli mai stricte privind dezvoltările imobiliare și construcțiile turistice.

Printre măsurile propuse se numără limitarea dimensiunii noilor hoteluri, care nu vor putea depăși 100 de locuri de cazare în zonele cele mai afectate de supraaglomerare.

Autoritățile elene încearcă astfel să evite extinderea necontrolată a infrastructurii turistice și să reducă presiunea asupra rețelelor de apă, transport și servicii publice.

În ultimii ani, locuitorii din Santorini și Mykonos au semnalat în repetate rânduri efectele negative ale turismului excesiv.

Printre cele mai frecvente probleme se numără aglomerația din trafic, dificultățile privind alimentarea cu apă, creșterea accelerată a chiriilor și suprasolicitarea infrastructurii locale.

Pentru a limita aceste efecte, noile reglementări vor impune și condiții suplimentare pentru construcțiile realizate în afara zonelor deja destinate dezvoltării turistice.

În funcție de regiune, proiectele noi vor putea fi aprobate doar pe terenuri cu suprafețe cuprinse între 8 și 16 hectare. Autoritățile spun că măsura urmărește să protejeze peisajele naturale și să evite apariția unor dezvoltări imobiliare care ar putea afecta identitatea vizuală a insulelor.

Planul guvernamental include și măsuri de conservare a zonelor de coastă.

Potrivit noilor reguli, construirea de clădiri va fi interzisă la mai puțin de 25 de metri de linia mării. Excepții vor exista doar pentru infrastructura necesară accesului și evacuării în situații de urgență.

Autoritățile consideră că această măsură va contribui la protejarea plajelor și a ecosistemelor costiere, în contextul creșterii presiunii exercitate de dezvoltările turistice.

Întregul pachet legislativ ar urma să intre în vigoare la sfârșitul lunii iunie.

În ciuda noilor restricții, perspectivele pentru industria turismului rămân extrem de optimiste.

Conform estimărilor realizate de Banca Greciei, numărul vizitatorilor ar putea ajunge la aproximativ 55 de milioane până în anul 2040, cu 18 milioane mai mult decât nivelul actual.

În același timp, veniturile generate de turism sunt estimate să atingă 36 de miliarde de euro, cu aproximativ 14 miliarde de euro peste nivelul înregistrat în 2024.

Aceste prognoze confirmă rolul strategic pe care turismul îl joacă în economia elenă, însă autoritățile încearcă să găsească un echilibru între dezvoltarea economică și protejarea resurselor naturale care stau la baza succesului acestei industrii.