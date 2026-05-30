Sistemul EES din UE. Pasagerii sunt avertizați să ajungă mai devreme la aeroport. Tot mai mulți călători ratează zborurile din cauza controalelor

Pasagerii care călătoresc în această vară prin aeroporturile europene sunt sfătuiți să ajungă cu cel puțin trei ore înainte de plecarea zborului. Recomandarea vine pe fondul întârzierilor provocate de sistemul biometric EES introdus de Uniunea Europeană. În mai multe state, timpul de așteptare la controalele de frontieră a ajuns la câteva ore. Companii aeriene și organizații din industria aeroportuară avertizează că aglomerația s-ar putea accentua în plin sezon estival.

Cei care pleacă din aeroporturile europene către Marea Britanie sunt sfătuiți să își aloce mai mult timp pentru formalitățile de frontieră, deoarece cozile de la controalele EES pot duce la pierderea zborurilor.

Sistemul biometric introdus după Brexit a înlocuit ștampilarea manuală a pașapoartelor și presupune colectarea amprentelor și scanarea facială a cetățenilor din afara Uniunii Europene. Măsura se aplică inclusiv cetățenilor britanici care intră sau ies din statele aflate în spațiul Schengen.

Pe măsură ce milioane de turiști se îndreaptă către destinațiile europene în sezonul estival, există temeri că timpul suplimentar necesar procesării călătorilor ar putea provoca blocaje importante în aeroporturi și la punctele de frontieră.

Mai mulți călători au raportat că au pierdut zboruri sau au rămas blocați ore întregi la cozi, în timp ce principala organizație europeană a aeroporturilor susține că problemele se agravează.

În această săptămână, publicația The i Paper a vizitat Dover, unde locuitorii și-au exprimat îngrijorarea față de posibile noi blocaje în trafic. Temerea a apărut după ce autoritățile franceze au suspendat temporar verificările EES în port sâmbăta trecută, ceea ce a dus la ambuteiaje de peste cinci ore pentru pasagerii feriboturilor în perioada minivacanței.

Compania aeriană Wizz Air avertizează că procedurile de control la frontieră durează mai mult și le recomandă pasagerilor să își planifice atent deplasările către aeroport.

Operatorul aerian a precizat că pasagerii săi se confruntă cu timpi mai mari de procesare la controlul pașapoartelor și a cerut autorităților să manifeste flexibilitate în perioadele cu trafic intens.

„Îi încurajăm pe clienții noștri din Marea Britanie care călătoresc spre casă din Europa să ajungă la aeroport cu trei ore înainte de ora plecării și să se asigure că sunt pregătiți pentru procedurile de control la frontieră înainte de călătorie, deoarece acest lucru poate contribui la reducerea riscului de a-și pierde zborurile”, a declarat un purtător de cuvânt al Wizz Air.

„Deși au fost făcute îmbunătățiri după perioada inițială de implementare, sezonul aglomerat al călătoriilor de vară va reprezenta un test important pentru sistem, pe măsură ce volumul pasagerilor crește”, a adăugat reprezentantul companiei.

Wizz Air le recomandă, de asemenea, călătorilor să aibă asupra lor încărcătoare portabile pentru telefon și sticle cu apă, în eventualitatea unor perioade lungi de așteptare.

Avertismentul companiei vine după ce Ryanair a transmis o scrisoare guvernelor din 29 de țări europene, inclusiv Italia, Spania, Franța și Portugalia, solicitând suspendarea sistemului EES până în luna septembrie.

Datele centralizate de organizațiile din domeniul aviației indică o creștere a timpilor de așteptare și ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sistemului de a face față sezonului turistic.

Controalele EES au fost introduse treptat începând din octombrie 2025, însă sistemul a devenit complet operațional la 10 aprilie 2026. Implementarea sa diferă însă de la o frontieră la alta.

ACI Europe, organizația care reprezintă peste 600 de aeroporturi din 55 de țări, a anunțat că un sondaj realizat în rândul membrilor săi arată că timpul de așteptare a ajuns la până la trei ore și jumătate. În aprilie, întârzierile raportate erau cuprinse între două și trei ore.

„Aeroporturile care anterior nu raportau timpi excesivi de așteptare fac acum acest lucru, în ciuda utilizării extinse a suspendării parțiale a sistemului EES”, a declarat un purtător de cuvânt al organizației pentru Travel Weekly.

Sondajul a inclus 45 de aeroporturi din 20 de state membre ale Uniunii Europene și reprezintă cea mai recentă evaluare a impactului produs de noul sistem asupra traficului de pasageri.

Deși Comisia Europeană susține că EES produce „rezultate foarte bune”, cu aproximativ 80 de milioane de intrări și ieșiri înregistrate, ACI Europe avertizează că problemele persistă și că vara anului 2026 ar putea fi deosebit de dificilă pentru călători.

„Situația se deteriorează”, au transmis reprezentanții organizației, care au invocat lipsa de personal și dificultățile tehnice drept principale cauze ale întârzierilor.

Într-o declarație acordată agenției portugheze Lusa, ACI Europe a evidențiat probleme tehnice și operaționale la terminalele de autoservire, precum și „incapacitatea persistentă de a utiliza eficient porțile automate de control la frontieră”.

Totodată, organizația a atras atenția asupra utilizării reduse a aplicației mobile EES, care permite pasagerilor să își înregistreze datele înainte de călătorie și să reducă astfel timpul petrecut la control.

În încercarea de a diminua aglomerația, Grecia a suspendat verificările EES pentru cetățenii britanici, iar aeroporturi din Portugalia, Italia și Franța au întrerupt, de asemenea, utilizarea sistemului în anumite situații pentru a fluidiza traficul de pasageri.