Presiune pe aeroporturi în plin sezon turistic din cauza noului sistem de intrare/ieșire EES

UE face eforturi mari pentru reducerea întârzierilor apărute pe aeroporturi după introducerea noului sistem biometric de verificare a călătorilor din afara Uniunii Europene. Măsura are ca scop întărirea controlului la frontieră, însă aplicarea ei a dus în unele puncte de trecere la timpi mai mari de așteptare pentru pasageri.

Comisia Europeană va iniția noi discuții cu statele membre pentru a gestiona mai eficient implementarea Sistemului de intrare/ieșire (EES). Într-o scrisoare transmisă vineri și obținută de Politico, comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, le-a transmis operatorilor din aviație și administrațiilor aeroportuare că sistemul are rolul de „menținerea în siguranță a cetățenilor, fără a crea disconfort excesiv pentru vizitatorii din afara spațiului Schengen”.

Grupuri din industria aviatică, inclusiv Airlines for Europe și Asociația Internațională a Transportului Aerian, au semnalat Comisiei Europene probleme legate de aglomerația apărută la controlul de frontieră. Aceste organizații au avertizat asupra riscului de întârzieri pentru pasagerii care călătoresc către și dinspre Uniunea Europeană.

Sistemul EES presupune colectarea de date biometrice, respectiv amprente și fotografii, pentru cetățenii din afara Uniunii Europene, înlocuind ștampilarea clasică a pașapoartelor. Implementarea este realizată de statele membre, însă dificultățile tehnice și lipsa unor resurse adecvate în anumite puncte de frontieră au dus la creșterea timpilor de procesare.

Comisia Europeană a respins anterior existența unor probleme generalizate ale sistemului, însă președinta instituției, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că „problemele tehnice” necesită eforturi semnificative pentru a fi rezolvate.

Comisarul Magnus Brunner a precizat că EES „funcționează bine” în majoritatea statelor membre și pe majoritatea aeroporturilor din Uniunea Europeană, dar a confirmat existența unor întârzieri în anumite locații, cauzate de „personalul insuficient sau lipsa infrastructurii adecvate”.

În prezent, statele membre pot suspenda temporar colectarea datelor biometrice pentru a accelera procesul la frontieră. Comisia Europeană a anunțat că va intensifica sprijinul pentru țările care întâmpină dificultăți și va colabora cu autoritățile naționale pentru reducerea blocajelor operaționale.

Potrivit datelor transmise suresi menționate mai sus de la introducerea sistemului din octombrie 2025, EES a înregistrat 43.728 de persoane oprite la intrarea în Uniunea Europeană.

Dintre acestea, 16.383 nu au putut justifica scopul călătoriei, 8.739 au depășit perioada de ședere permisă, iar peste 400 au fost depistate cu documente falsificate.

După o implementare graduală, Sistemul de intrare/ieșire a devenit obligatoriu pentru toți cetățenii din afara Uniunii Europene care intră în spațiul Schengen pentru șederi scurte începând cu 10 aprilie. Implementarea marchează trecerea la procesarea digitală a datelor biometrice la frontieră.