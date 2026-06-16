Mișcarea strategică a Ucrainei în plin război: sistemul financiar, rescris până în 2028

Ucraina își intensifică procesul de reformă a sectorului financiar, cu obiectivul de a alinia băncile și companiile de asigurări la standardele Uniunii Europene până în 2028. Autoritățile de la Kiev urmăresc consolidarea încrederii investitorilor și aprofundarea integrării economice cu blocul comunitar, în pofida contextului generat de război.

Discuțiile oficiale de aderare au fost deschise luni de Uniunea Europeană, marcând debutul primei dintre cele șase teme de negociere. Acestea vizează domenii precum sistemul judiciar, statul de stat de drept, achizițiile publice și controlul financiar.

Guvernatorul băncii centrale a Ucrainei a subliniat că procesul de integrare europeană este tratat ca o prioritate strategică. „Avem un program de integrare europeană la scară largă”, a declarat Andriy Pyshnyi pentru Reuters.

El a adăugat: „Credem că războiul și transformarea pe care o trecem nu înseamnă că ar trebui să încetinim ritmul. Dimpotrivă, înseamnă că ar trebui să le folosim pentru a accelera progresul.” Sistemul bancar ucrainean a reușit să funcționeze în condiții dificile după invazia Rusiei din februarie 2022.

Potrivit oficialului, băncile au demonstrat reziliență în fața șocurilor economice, a penelor de curent și a riscurilor cibernetice. Pyshnyi a descris sistemul bancar drept profitabil, stabil și lichid, cu niveluri reduse ale creditelor neperformante.

„Acum este profitabilă, stabilă și cu credite neperformante aproape de minimele istorice. Băncile sunt bine capitalizate, iar banca centrală caută în mod activ să implementeze reformele necesare pentru integrarea în UE”, a declarat Andriy Pyshnyi.

În prezent, reglementările bancare din Ucraina sunt aliniate în proporție de aproximativ 78% cu cerințele Uniunii Europene. Înainte de invazie, gradul de conformare era estimat la aproximativ 50%, ceea ce indică o accelerare a procesului de ajustare legislativă.

Sectorul asigurărilor rămâne însă mai puțin avansat, cu un nivel de aliniere de aproximativ 55%. Banca centrală derulează o revizuire amplă a acestui segment pentru creșterea transparenței și stabilității. Scopul este atragerea investitorilor și consolidarea unui cadru financiar compatibil cu standardele europene.

Reglementările europene sunt considerate esențiale pentru atragerea capitalului necesar reconstrucției economice. Uniunea Europeană rămâne principalul partener comercial și cel mai important furnizor de sprijin financiar și militar pentru Kiev.

Ucraina a obținut statutul de stat candidat în iunie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei la scară largă. Președintele Volodimir Zelenski promovează accelerarea procesului de aderare, pe care îl leagă de consolidarea garanțiilor de securitate.

Banca centrală pregătește un pachet legislativ extins, care include peste 50 de acte normative destinate modernizării sistemului financiar. Aceste măsuri vizează întărirea capitalizării și a rezilienței operaționale a instituțiilor financiare.

Economia Ucrainei a înregistrat o contracție de aproape 30% în primul an de război, urmată de o redresare de aproximativ 10% în anii următori. Costurile estimate pentru reconstrucție și redresare se apropie de 588 de miliarde de dolari pe un orizont de un deceniu. Pentru acest an, finanțarea externă este estimată la 53 de miliarde de dolari, cu scăderi progresive în anii următori, pe fondul diminuării riscurilor de securitate.

„Cu alte cuvinte, valoarea ajutorului financiar internațional va scădea dacă riscurile de securitate se reduc”, a declarat Pyshnyi. El a subliniat necesitatea atragerii capitalului privat și a dezvoltării infrastructurii financiare interne. „Avem nevoie de capital privat. Iar capitalul privat necesită infrastructură”, a spus oficialul, referindu-se și la planurile de relansare a pieței bursiere.

Fondul Monetar Internațional a finalizat recent prima evaluare a programului de finanțare de 8,1 miliarde de dolari, deschizând calea pentru o nouă tranșă de 690 de milioane de dolari. Banca centrală continuă relaxarea treptată a restricțiilor valutare introduse în timpul războiului. Procesul este orientat către o abordare mai flexibilă, bazată pe evaluarea riscurilor și pe nevoile economiei. „Acestea sunt ca piesele unui puzzle care vor permite restabilirea liberei circulații a capitalurilor cât mai repede posibil”, a declarat Pyshnyi.