Semnal de alarmă pentru Europa: deficitul comercial cu China se adâncește în fiecare zi

Deficitul comercial al Uniunii Europene cu China a ajuns la aproximativ 1 miliard de euro pe zi, potrivit datelor oficiale, pe fondul creșterii accelerate a importurilor din statul asiatic și al presiunilor tot mai vizibile asupra competitivității industriale europene.

Evoluția vine într-un moment în care diferența dintre exporturi și importuri continuă să se adâncească, alimentând îngrijorări în rândul instituțiilor europene și al mediului de afaceri. Mai exact, deficitul comercial al UE cu China a atins un nivel record de 1 miliard de euro (0,8 miliarde de lire sterline) pe zi, conform datelor privind schimburile comerciale, ceea ce intensifică discuțiile despre viitorul „coloanei vertebrale industriale” a Europei.

Datele publicate de theguardian arată că decalajul dintre importurile Uniunii Europene din China și exporturile către această piață a ajuns la 31,9 miliarde de euro în luna aprilie. Evoluția reflectă un dezechilibru persistent, susținut de volumul ridicat al produselor importate și de ritmul mai lent al exporturilor europene.

Situația survine într-un context în care liderii europeni se pregătesc pentru discuții privind măsuri de reducere a dezechilibrului comercial. În analiză sunt incluse și efectele prezenței tot mai mari a vehiculelor electrice produse în China, exportate de o industrie susținută prin subvenții, dar și dependența de componente utilizate în producția industrială din statele membre.

Rafael Jimenez Buendía, cercetător senior la Institutul Mercator pentru Studii China, estimează că tendința de creștere a deficitului ar putea continua și în lunile următoare. El susține că datele din lanțurile logistice indică volume suplimentare care nu au fost încă incluse în statisticile oficiale europene.

„Transporturile deja înregistrate de vama chineză, dar care sunt încă pe mare și nu sunt încă înregistrate de datele vamale ale UE, sugerează că deficitul comercial de aproximativ 1 miliard de euro pe zi va persista probabil în cifrele UE din mai și iunie, care vor fi publicate în iulie și august”, a spus el.

Alexander Julius, președintele Eurometal, organizație care reprezintă cumpărătorii de produse siderurgice, a transmis că dezechilibrul actual este perceput ca un risc direct pentru industria europeană. El a atras atenția asupra impactului pe care îl are competiția din China asupra producției interne.

„Suferim cu adevărat atât de mult, iar politicienii merg într-o direcție complet greșită și nu își dau seama cât de mult distrug chinezii coloana vertebrală industrială a Europei”, a spus el.

Tot el a subliniat riscul dependenței industriale, cu efecte posibile asupra prețurilor și disponibilității componentelor, inclusiv în sectoare sensibile precum apărarea. „Dacă ajungem să ne bazăm pe China, aceasta ne poate dicta ce piese ne vor fi puse la dispoziție și pe care nu le mai producem, ne va dicta cantitatea și prețul”, a spus el.

Creșterea excedentului comercial al Chinei față de Uniunea Europeană a generat avertismente privind posibilitatea unui „Șoc China 2.0”, prin comparație cu efectele resimțite în Statele Unite după integrarea Chinei în Organizația Mondială a Comerțului.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a afirmat recent la Bruxelles că dezechilibrul trebuie abordat, în timp ce Comisia Europeană analizează mai multe variante de răspuns. Printre acestea se află și posibilele tarife, considerate însă o opțiune dificil de implementat din punct de vedere politic, din cauza negocierilor necesare pentru obținerea sprijinului la nivelul statelor membre.