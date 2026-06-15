FMI avertizează: Criza energetică nu s-a încheiat. Efectele se vor resimți încă mult timp

Fondul Monetar Internațional (FMI) a salutat acordul de încetare a conflictului dintre Statele Unite și Iran, anunțat duminică, considerând că acesta poate reduce presiunile asupra economiei mondiale.

Totuși, instituția avertizează că perturbările din sectorul energetic și din lanțurile de aprovizionare nu vor dispărea peste noapte, iar impactul economic al conflictului va continua să fie resimțit în multe regiuni ale lumii.

Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a declarat că durata și intensitatea șocului asupra aprovizionării cu energie rămân factori esențiali pentru evoluția economiei mondiale.

„Așa cum am spus și anterior, multe depind de durata și intensitatea șocului asupra aprovizionării cu energie”, a scris Kristalina Georgieva într-o postare publicată pe site-ul Fondului.

Potrivit acesteia, reluarea fluxurilor energetice și revenirea la normal vor necesita timp, deoarece infrastructura afectată în timpul conflictului a suferit daune importante.

„Cu cât situația este rezolvată mai repede, cu atât este mai bine – mai ales că aprovizionarea va avea nevoie de timp pentru a se redresa, având în vedere pagubele semnificative aduse infrastructurii – iar anunțul privind încetarea focului făcut duminică este binevenit.”

Georgieva a apreciat anunțul privind încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, prin care tranzitează o parte semnificativă din comerțul global cu petrol și produse energetice.

Fondul Monetar Internațional consideră că rezolvarea rapidă a problemelor din sectorul energetic este esențială pentru reducerea riscurilor economice la nivel global, transmite France24.

Kristalina Georgieva a anunțat că FMI va publica pe 8 iulie o actualizare a raportului World Economic Outlook, document care include prognoze privind creșterea economică și inflația la nivel mondial.

În precedentul raport, publicat în aprilie, instituția a redus estimările de creștere economică globală din cauza efectelor conflictului din Orientul Mijlociu.

La acel moment, FMI a prezentat mai multe scenarii, inclusiv unul sever, în care economia mondială ar fi putut încetini până la o creștere de doar 2%, în timp ce inflația globală ar fi depășit pragul de 6%.

Șefa FMI a avertizat că există în continuare riscuri importante pentru economia mondială și că efectele conflictului nu au fost distribuite uniform între state. Potrivit acesteia, cele mai afectate sunt țările care depind puternic de importurile de energie și care au un spațiu fiscal limitat pentru a interveni în economie.

Georgieva a oferit exemple din Africa, unde mai multe state se confruntă cu dificultăți legate de aprovizionarea cu combustibili și cu prețuri ridicate la energie.

Ea a menționat probleme de aprovizionare în Etiopia, Malawi și Zambia, precum și presiuni asupra consumatorilor din Lesotho, Rwanda și Tanzania.

În ultimele săptămâni, FMI a anunțat acces accelerat la finanțare pentru Etiopia, Gambia și Burkina Faso și poartă negocieri avansate pentru un nou program de sprijin destinat statului Malawi.

Potrivit FMI, efectele conflictului s-au resimțit și în economiile emergente asiatice.

Kristalina Georgieva a precizat că prețurile carburanților la pompă au crescut cu aproximativ 40% de la începutul războiului, ceea ce a amplificat presiunile inflaționiste și a afectat consumul.

Deși Fondul Monetar Internațional este pregătit să ofere sprijin financiar statelor membre, majoritatea guvernelor au solicitat până acum mai ales consultanță și recomandări de politici economice, nu programe de salvare financiară.

FMI atrage atenția că inclusiv economiile din Golf, care exportă petrol și gaze naturale, au fost afectate de război.

Potrivit estimărilor instituției, mai multe state din regiune se confruntă cu revizuiri negative ale perspectivelor economice pentru acest an.

Kristalina Georgieva a declarat că cinci dintre cele opt economii exportatoare de petrol din zonă ar putea înregistra contracții economice în 2026.

În acest context, FMI consideră că acordul dintre Statele Unite și Iran reprezintă un pas important pentru stabilizarea piețelor energetice și reducerea riscurilor economice globale, însă avertizează că revenirea completă va depinde de ritmul în care vor fi refăcute infrastructura și fluxurile comerciale afectate de conflict.