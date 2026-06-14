Europa primește un avertisment dur de la FMI. Rezervele s-ar putea epuiza, iar costurile vor exploda

Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a transmis un avertisment ferm miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană în contextul efectelor produse de războiul din Orientul Mijlociu asupra piețelor energetice. Într-un discurs susținut la reuniunea Eurogrupului, șefa FMI a atras atenția asupra reducerii ofertei globale de petrol și gaze naturale lichefiate și a cerut Europei să accelereze tranziția energetică și integrarea pieței energetice europene.

Kristalina Georgieva a explicat că efectele războiului din Orientul Mijlociu continuă să se resimtă la nivel global, în special în sectorul energetic.

„La trei luni de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, oferta globală de petrol rămâne scăzută cu aproximativ 13% față de nivelurile de dinainte de război, iar oferta globală de GNL cu aproximativ 20%.”

Potrivit șefei FMI, impactul nu este distribuit uniform între state. Cele mai afectate sunt economiile emergente și țările cu venituri reduse care depind de importurile de energie și îngrășăminte.

„Țările cu venituri mici și piețele emergente care depind de importuri sunt afectate în mod special de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte.”

În acest context, Georgieva a făcut un apel către Uniunea Europeană să sprijine statele vulnerabile.

„Europa: solidarizându-vă cu comunitatea internațională în general, vă rugăm să vă implicați pentru a sprijini țările cele mai afectate și mai puțin norocoase.”

Șefa FMI a apreciat măsurile adoptate de Uniunea Europeană în ultimii ani pentru reducerea dependenței energetice și creșterea eficienței consumului.

„Felicitări Europei pentru politicile vizionare pe care le-ați urmărit de-a lungul anilor – accentul constant pus pe tranziția energetică.”

Totuși, aceasta a avertizat că actualul șoc energetic nu trebuie subestimat.

„Cei dintre voi care sunteți veterani ai anului 2022 știți că șocul de astăzi al prețurilor la gaze este mult mai mic decât cel pe care l-a experimentat Europa ultima dată. Dar în cazul petrolului, șocul este aproape la fel de mare.”

Georgieva a atras atenția că efectele actuale se văd mai ales în costurile de transport, însă situația se poate complica în lunile următoare.

„Până acum, principalele efecte se resimt în costurile de transport. În timp, însă, rezervele s-ar putea epuiza și, da, va veni iarna, adăugând la acestea și costurile de încălzire.”

În discursul său, directoarea FMI a avertizat că multe dintre măsurile fiscale adoptate de guvernele europene riscă să reducă stimulentele pentru economisirea energiei.

„Regret că majoritatea noilor măsuri sunt din nou nețintite, estompând semnalul privind prețurile.”

Potrivit FMI, experiența crizei energetice din 2022 arată că o mare parte din ajutoarele acordate au ajuns inclusiv la gospodăriile cu venituri ridicate.

„Peste două treimi din sprijinul UE a fost prost direcționat sau a avut ca efect reducerea prețurilor.”

Din acest motiv, instituția recomandă ca orice nou sprijin financiar să fie direcționat către categoriile vulnerabile.

„Să învățăm lecțiile: acesta este motivul pentru care noi, cei de la FMI, solicităm ca orice sprijin suplimentar să fie direcționat.”

Kristalina Georgieva consideră că actuala criză reprezintă un semnal că Europa trebuie să accelereze investițiile în infrastructura energetică și în sursele regenerabile.

„Experiența amară a două șocuri energetice masive în patru ani este un apel la acțiuni urgente și prioritare.”

Potrivit acesteia, una dintre cele mai mari probleme ale Europei rămâne prețul ridicat al energiei pentru industrie.

„Utilizatorii industriali europeni au plătit în ultimii ani de 2-3 ori mai mult decât concurenții lor din SUA și China.”

De asemenea, FMI avertizează că Uniunea Europeană continuă să depindă într-o măsură semnificativă de importurile energetice.

„UE continuă să importe peste 50% din necesarul său de energie.”

Kristalina Georgieva a cerut accelerarea investițiilor în energie regenerabilă și în rețelele de transport al energiei între statele membre.

„Accelerați-vă eforturile către obiectivele de tranziție energetică pe care le-ați stabilit deja. Accelerați implementarea energiei regenerabile.”

Potrivit analizei FMI, extinderea interconectorilor și dezvoltarea energiei solare, eoliene și nucleare ar putea avea efecte importante asupra costurilor.

„Finalizarea interconectorilor deja planificați – împreună cu extinderea în continuare a energiei solare, eoliene și nucleare – poate reduce prețurile medii ale energiei electrice în UE cu peste 10%.”

La finalul discursului, șefa FMI a transmis un mesaj direct liderilor europeni.