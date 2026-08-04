Propunerea care ar putea schimba factura la energie. APCE cere Parlamentului modelul din Germania

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită Parlamentului adoptarea, în regim de urgență, a unui pachet de măsuri fiscale inspirat din modelul aplicat în Germania, care prevede introducerea unei cote de TVA de 0% pentru sistemele fotovoltaice cu o putere de până la 27 kW și pentru bateriile de stocare aferente.

Potrivit organizației, propunerea legislativă se bazează pe prevederile Directivei (UE) 2022/542, act normativ care oferă statelor membre posibilitatea de a aplica inclusiv cota zero de TVA pentru instalațiile fotovoltaice.

Reprezentanții APCE arată că Germania utilizează acest mecanism fiscal începând cu 1 ianuarie 2023, susținând că măsura a contribuit la accelerarea investițiilor private și la extinderea capacităților de producție și stocare distribuită a energiei.

Asociația consideră că România poate utiliza același instrument fiscal, având la dispoziție baza legală europeană necesară pentru implementarea unei astfel de politici.

„Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) solicită Parlamentului României adoptarea în regim de urgență a unui pachet de măsuri fiscale inspirat din modelul german, care să permită aplicarea TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW și pentru bateriile de stocare aferente. Inițiativa legislativă are la bază cadrul legal european introdus prin Directiva (UE) 2022/542, care permite statelor membre să aplice inclusiv cota zero de TVA pentru instalațiile fotovoltaice. Germania utilizează deja acest mecanism fiscal din 1 ianuarie 2023, cu rezultate concrete în accelerarea investițiilor private și dezvoltarea capacităților de producție și stocare distribuită”, transmite APCE.

Organizația susține că vara anului 2026 a evidențiat vulnerabilitățile sistemului energetic național, pe fondul secetei severe, al nivelului scăzut al Dunării și al diminuării producției de energie din surse hidro și nucleare.

În același timp, APCE atrage atenția asupra presiunii exercitate asupra consumului în orele de vârf și apreciază că aceste evoluții arată necesitatea accelerării investițiilor în producția și stocarea distribuită de energie.

„Seceta severă, nivelul scăzut al Dunării, diminuarea producţiei hidroenergetice, nucleare, vulnerabilităţile sistemului energetic şi presiunea asupra consumului din orele de vârf au demonstrat că România trebuie să accelereze investiţiile în producţia şi stocarea distribuită de energie. În timp ce alte state europene au adoptat măsuri fiscale curajoase cu ani în urmă, România continuă să trateze investiţiile cetăţenilor în independenţa energetică ca pe o sursă de venit bugetar, nu ca pe un obiectiv strategic”, maia rată Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie.

Potrivit organizației, pachetul legislativ va fi înaintat Parlamentului în sesiunea din această toamnă.

Proiectul pregătit de APCE include aplicarea unei cote de TVA de 0% pentru sistemele fotovoltaice cu o putere de până la 27 kW. Totodată, asociația propune TVA 0% pentru bateriile de stocare și pentru componentele esențiale necesare funcționării instalațiilor.

Facilitățile fiscale ar urma să fie disponibile pentru persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale, unitățile de cult, școli, spitale, entități publice și IMM-urile eligibile. O altă măsură inclusă în pachetul legislativ vizează eliminarea TVA și a accizelor pentru energia electrică stocată în baterii și utilizată ulterior de consumatori.

„APCE va propune în sesiunea parlamentară din această toamnă un pachet legislativ care să includă:

TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW;

TVA 0% pentru bateriile de stocare și componentele esențiale ale instalației;

TVA 0% pentru persoanele fizice, ONG-uri, unități de cult, scolile, spitatlele, entitatile publice, IMM-uri eligibile;

eliminarea TVA-ului si a accizelor pentru energia electrică stocată și ulterior utilizată din baterii, mai arată comunicatul.

Conform calculelor prezentate de organizație, introducerea cotei de TVA de 0% ar putea conduce anual la instalarea a aproximativ 96.000 de noi sisteme fotovoltaice. În același interval, puterea nou instalată ar ajunge la 768 MW, iar capacitatea suplimentară de stocare ar fi de 1,54 GWh. Valoarea investițiilor private mobilizate este estimată la 614 milioane de euro pe an.

Reprezentanții APCE susțin că impactul bugetar brut rezultat din neîncasarea TVA s-ar ridica la aproximativ 129 de milioane de euro anual, precizând că această sumă poate fi diminuată prin taxele și impozitele achitate de firmele care instalează aceste sisteme, inclusiv contribuții precum CASS, impozitul pe profit și taxarea dividendelor.

Asociația argumentează că fiecare euro reprezentând TVA neîncasată ar genera aproximativ 4,8 euro investiții private, fără ca statul să finanțeze direct aceste proiecte prin programe de subvenții.

„Pe termen mediu și lung, măsura contribuie la:

reducerea importurilor de energie;

diminuarea consumului din Sistemul Energetic Național în orele de vârf;

creșterea securității energetice;

dezvoltarea accelerată a capacităților de stocare distribuite;

reducerea presiunii asupra rețelelor electrice;

diminuarea necesarului de finanțare din programele publice de sprijin”, susține APCE.

Potrivit APCE, efectele măsurii s-ar resimți și pe termen mediu și lung, prin reducerea importurilor de energie, diminuarea consumului din Sistemul Energetic Național în orele de vârf și consolidarea securității energetice.

Organizația mai estimează că dezvoltarea accelerată a capacităților de stocare distribuite ar contribui la reducerea presiunii asupra rețelelor electrice și la diminuarea necesarului de finanțare prin programele publice de sprijin.

„Germania a demonstrat încă din 2023 că TVA ZERO pentru sistemele fotovoltaice şi bateriile de stocare funcţionează. Investiţiile private au crescut, capacităţile distribuite s-au dezvoltat rapid, iar sistemul energetic a devenit mai rezilient. România are astăzi aceeaşi bază legală europeană şi aceeaşi posibilitate. Diferenţa este exclusiv voinţa politică. Vara anului 2026 ne-a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul energetic naţional atunci când depinde de condiţiile hidrologice şi de importurile de energie. Nu putem aştepta ploaia sau intervenţia providenţei pentru a avea energie sigură. Este momentul ca statul să stimuleze investiţiile cetăţenilor şi ale mediului privat prin politici fiscale moderne, exact aşa cum au făcut deja alte state europene”, a declarat Dan Pîrșan, președintele APCE.

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie afirmă că se așteaptă ca Parlamentul să analizeze propunerea legislativă și să decidă asupra unor măsuri fiscale destinate susținerii investițiilor în energie regenerabilă și în soluții de stocare a energiei.