Guvernul declară stare de alertă în luna august: există riscul opririi complete a Centralei Nucleare de la Cernavodă

România intră în stare de alertă pe tot parcursul lunii august, după ce seceta și nivelul extrem de scăzut al Dunării au afectat producția de energie electrică. Guvernul avertizează că există riscul opririi complete a Centralei Nucleare de la Cernavodă, cere sprijin Ucrainei și face apel la reducerea consumului de energie.

Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, ca urmare a scăderii producției de energie electrică provocate de seceta severă și de nivelul foarte scăzut al apelor Dunării și ale râurilor.

Anunțul a fost făcut de premierul interimar Ilie Bolojan, care a explicat că măsura a fost adoptată în contextul reducerii semnificative a producției de energie, determinată de debitele foarte mici ale cursurilor de apă, în special ale Dunării. Potrivit lui, debitul fluviului a ajuns la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, adică mai puțin de jumătate din nivelul normal pentru această perioadă, existând posibilitatea să scadă cu încă 100 de metri cubi pe secundă.

Premierul a precizat că diminuarea nivelului apei în zona de alimentare a Centralei Nucleare de la Cernavodă a dus deja la oprirea unui reactor, o situație similară fiind întâlnită și în Ungaria. El a avertizat că, dacă tendința de scădere a debitului Dunării va continua, există un risc ridicat să fie oprit și cel de-al doilea reactor al centralei. În acest scenariu, România ar pierde aproximativ 20% din producția națională de energie electrică.

Bolojan a arătat că debitele reduse ale râurilor limitează și posibilitatea creșterii producției în hidrocentrale. În prezent, la un consum obișnuit de peste 7.000 MW în orele de vârf de seară, România importă aproximativ 1.700 MW. Dacă și cel de-al doilea reactor de la Cernavodă ar fi oprit, necesarul de import ar depăși 2.500 MW. Premierul a subliniat că probleme similare se înregistrează și în statele vecine și a precizat că, în ședința de Guvern, au fost analizate măsurile necesare pentru menținerea funcționării în condiții normale a Sistemului Energetic Național.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august ca efect al scăderii producției de energie electrică, din cauza secetei și a debitelor scăzute pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea. Avem o scădere la mai puțin de jumătate a debitelor normale pentru această perioadă. Suntem la 1.600 de metri cubi pe secundă, cu posibilitatea scăderii cu încă 100 de metri cubi pe secundă. Ca efect al acestei stări de lucruri, nivelul apei în zona de aducțiune a centralei de la Cernavodă a scăzut. Am oprit un prim grup, aceeași situație este și în Ungaria. Pe fondul tendinței de scădere există un risc destul de mare să închidem și al doilea grup. Am pierde aproximativ 20% din producția de energie la nivel național. Ca urmare a reducerii debitelor pe râuri, avem o capacitate limitată de a crește producția pe hidrocentrale. Față de un consum normal de peste 7.000 MW în orele de seară, importăm aproximativ 1.700 MW. Dacă se oprește și grupul doi, ar trebui să importăm peste 2.500 MW. Acest lucru se întâmplă și în țările vecine. Am discutat măsurile pe care le putem adopta pentru a asigura funcționarea sistemului energetic național în condiții normale”, a precizat Bolojan.

Bolojan a anunțat că România a solicitat sprijin din partea Ucrainei pentru acoperirea necesarului de energie și că autoritățile iau măsuri pentru creșterea rapidă a producției interne.

Premierul a declarat că a discutat cu vicepremierul Ucrainei despre posibilitatea ca România să fie sprijinită cu energie produsă de una dintre centralele nucleare ucrainene. Potrivit acestuia, Transelectrica și Nuclearelectrica urmează să poarte discuții cu partea ucraineană pentru asigurarea unui ajutor de urgență în orele de seară, când consumul de energie este cel mai ridicat.

În plan intern, Bolojan a precizat că toate capacitățile de producție disponibile au primit recomandarea de a funcționa la capacitate maximă. Totodată, pentru a crește producția cu aproximativ 100-200 MW, ANRE și Transelectrica au autorizat și vor continua să autorizeze, în zilele următoare, toate capacitățile deja finalizate, astfel încât acestea să poată fi puse imediat în funcțiune. Este vorba despre parcuri fotovoltaice, centrale eoliene și capacități de stocare a energiei.

Premierul a mai anunțat că Guvernul a aprobat alocarea a 7 milioane de lei pentru Administrația Fluvială Dunărea de Jos, bani destinați unor lucrări în zona prizei de alimentare a Centralei Nucleare de la Cernavodă. Scopul intervențiilor este menținerea nivelului apei în bazinul din care sunt alimentate pompele ce asigură răcirea reactoarelor, chiar și în condițiile scăderii continue a debitului Dunării.

Bolojan a făcut apel la cetățeni, companii și autorități publice să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf, în special seara. El a explicat că estimările autorităților indică lipsa unor precipitații semnificative în următoarele două săptămâni, pe fondul secetei, iar consumul zilnic de energie ar putea ajunge la 8.000 MW. Premierul a subliniat că situația afectează toate statele din regiune, ceea ce menține cererea de energie din import la un nivel ridicat, și și-a exprimat speranța că măsurile adoptate vor permite menținerea în funcțiune a Sistemului Energetic Național.