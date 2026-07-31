De duminică, 2 august, UE impune noi reguli pentru inteligența artificială: chatbot-urile și deepfake-urile trebuie etichetate

Începând de duminică, 2 august, Uniunea Europeană introduce noi obligații de transparență pentru sistemele de inteligență artificială. Chatbot-urile vor trebui să spună clar că sunt AI, iar materialele de tip deepfake vor fi etichetate. Noile reguli urmăresc să combată dezinformarea și manipularea.

Începând cu 2 august 2026, Oficiul pentru Inteligență Artificială al Comisiei Europene, împreună cu autoritățile naționale, va începe să supravegheze aplicarea Legii privind inteligența artificială (Artificial Intelligence, AI). Tot de la această dată intră în vigoare noi reguli de transparență, care obligă anumite sisteme de AI să informeze utilizatorii atunci când interacționează cu inteligența artificială sau când un conținut a fost generat ori modificat cu ajutorul acesteia, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Potrivit noilor prevederi, roboții de chat și alte sisteme interactive bazate pe inteligență artificială vor trebui să le comunice utilizatorilor că discută cu un sistem AI și nu cu o persoană. Materialele de tip deepfake – imagini, videoclipuri sau înregistrări audio create ori editate cu ajutorul inteligenței artificiale – vor trebui să fie etichetate în mod clar.

În plus, conținutul generat sau modificat de AI va trebui să includă marcaje care pot fi citite automat, pentru a facilita identificarea și detectarea acestuia. Comisia Europeană precizează că aceste măsuri urmăresc să crească transparența și încrederea utilizatorilor în utilizarea sistemelor de inteligență artificială.

Măsurile au ca scop reducerea riscului de înșelăciune și manipulare, astfel încât utilizatorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză. În același timp, acestea oferă companiilor obligații mai clare și un cadru practic prin care își pot demonstra conformitatea cu noile reguli.

Comisia Europeană a publicat vineri prima listă cu peste 180 de organizații care au semnat Codul de bune practici privind transparența conținutului generat de inteligența artificială. Documentul transpune în practică normele referitoare la transparența conținutului creat cu ajutorul AI.

Executivul comunitar subliniază că, pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai performantă și mai prezentă în viața de zi cu zi, Regulamentul privind AI urmărește să garanteze că această tehnologie este dezvoltată, implementată și utilizată în condiții de siguranță. Obiectivul este de a consolida încrederea cetățenilor și a mediului de afaceri din întreaga Uniune Europeană în utilizarea inteligenței artificiale.