Seceta împinge Dunărea la minime istorice în mai multe țări europene. Transportul fluvial și producția de energie sunt afectate pe întregul bazin al fluviului

Seceta severă care afectează bazinul Dunării a dus la scăderea debitului fluviului la minime istorice, provocând blocaje în transportul fluvial, reducerea producției de energie și dificultăți în agricultură. Dunărea, care traversează zece țări europene din Germania până la Marea Neagră, se confruntă cu unul dintre cele mai grave episoade de secetă din ultimele decenii, iar în unele zone nivelul apei a coborât atât de mult încât au fost descoperite rămășițe de mamuți și epave din al Doilea Război Mondial.

Lipsa precipitațiilor, valurile repetate de căldură din luna mai și reducerea cantității de apă provenite din topirea zăpezilor din Alpi au determinat scăderi record ale debitului în mai multe sectoare ale fluviului. În România, debitul Dunării este în prezent la aproximativ o treime din media obișnuită pentru această perioadă a anului.

Meteorologii nu estimează precipitații semnificative pe termen scurt, iar începutul lunii august este așteptat cu un nou val de căldură în regiune, cu temperaturi care pot ajunge până la 40 de grade Celsius în unele state din bazinul Dunării.

În Bulgaria, în apropierea orașului Riahovo din nordul țării, cercetătorii au găsit rămășițele unui mamut vechi de mii de ani. Au fost descoperite un femur, un colț și o mandibulă, care urmează să fie analizate de specialiștii Muzeului Regional de Istorie din Ruse pentru identificarea speciei și reconstituirea mediului în care animalul a trăit în timpul Erei Glaciare, potrivit informațiilor publicate de EFE.

În Serbia și Croația, retragerea apelor a scos la suprafață nave de marfă și epave din al Doilea Război Mondial, inclusiv nave germane scufundate în 1944 și cargouri abandonate după ce au eșuat.

La Budapesta, Podul Margareta a fost închis timp de câteva ore după ce scăderea nivelului Dunării a dus la descoperirea unei bombe rămase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Pe numeroase sectoare ale Dunării, navele de marfă circulă doar cu încărcături reduse sau și-au suspendat complet rutele. De asemenea, mai multe croaziere turistice au fost nevoite să își modifice itinerariile sau să se încheie înainte de termen.

În Bulgaria, o ambarcațiune turistică a eșuat miercuri, iar cei 186 de pasageri au fost evacuați. În Serbia, zeci de ambarcațiuni au rămas imobilizate din cauza pescajului insuficient.

În Austria, transportul de marfă pe Dunăre este fie sever limitat, fie complet oprit, iar transportul de pasageri cu nave de mari dimensiuni este afectat în aceeași măsură.

Situația este deosebit de gravă și în Serbia, unde Dunărea a înregistrat cel mai scăzut nivel mediu din ultimii 50 de ani. În localitatea Bezdan, aflată în apropierea graniței cu Croația, fluviul a atins cel mai mic debit măsurat din anul 1909.

Companiile de transport fluvial din această zonă avertizează că unele nave de marfă pot opera doar la aproximativ 25% din capacitatea lor pentru a evita riscul de a eșua.

În Croația, portul Vukovar, unul dintre principalele puncte de intrare pentru transportul de mărfuri pe Dunăre, este și el afectat, navele fiind obligate să își reducă încărcătura sau să aștepte creșterea nivelului apei.

Experții avertizează că astfel de episoade de nivel scăzut al apei ar putea deveni tot mai frecvente pe fondul intensificării secetelor asociate schimbărilor climatice.

Scăderea debitului Dunării are efecte directe și asupra sectorului energetic. În Austria, unde energia hidroelectrică reprezintă principala sursă de producție a electricității, centralele hidroelectrice funcționează la capacitate redusă.

În Ungaria, autoritățile au decis închiderea completă a centralei nucleare Paks, care produce aproximativ jumătate din energia electrică a țării, din cauza lipsei apei necesare pentru răcirea reactoarelor. Guvernul ungar intenționează să acopere deficitul prin importuri de energie electrică.

Și România este afectată de această situație. La centrala nucleară de la Cernavodă, care asigură aproximativ 20% din producția de energie electrică a țării, activitatea a fost redusă. Unul dintre reactoare a fost deja oprit, iar autoritățile au anunțat inițial și închiderea celui de-al doilea reactor, însă ulterior au decis menținerea acestuia în funcțiune, cel puțin pentru moment.

În România, nivelul scăzut al Dunării afectează și agricultura, în special culturile de porumb și floarea-soarelui. Totodată, temperaturile ridicate și deficitul de apă favorizează dezvoltarea algelor în anumite sectoare ale fluviului, potrivit informațiilor furnizate de Apele Române.