Obiceiul financiar care îi ajută pe cei bogați să își protejeze averea

Cei mai înstăriți oameni nu își păstrează averea doar prin alegeri inspirate, ci și prin evitarea unor decizii care pot genera pierderi semnificative. Potrivit consultantului financiar american Ted Jenkin, citat de Fox News, unul dintre obiceiurile care fac diferența este apelarea la mai multe perspective înainte de a lua decizii cu impact major asupra situației financiare.

Specialistul, care are peste 30 de ani de experiență în administrarea averilor, susține că cele mai costisitoare greșeli apar atunci când oamenii ajung să aibă o încredere ridicată în propriul instinct și consideră că experiența acumulată este suficientă pentru a lua singuri cele mai importante hotărâri financiare, mai scrie Fox News.

Deciziile precum cumpărarea unei case de vacanță, vânzarea unei afaceri, exercitarea unor opțiuni pe acțiuni, administrarea unei moșteniri, pensionarea anticipată sau alegerea momentului potrivit pentru încasarea pensiei pot avea efecte importante asupra patrimoniului personal.

Ted Jenkin atrage atenția că o singură decizie greșită în astfel de situații poate duce la pierderi de sute de mii sau chiar milioane de dolari. Cu toate acestea, multe persoane acordă mai mult timp cercetării unor achiziții obișnuite decât analizării unor alegeri care pot influența economiile acumulate de-a lungul unei vieți.

„În mod ironic, cu cât devii mai de succes, cu atât îți este mai ușor să crezi că nu ai nevoie de sfaturi. Câștigi mai mult, acumulezi mai multe active și începi să ai încredere în propria judecată mai presus de a celorlalți. Exact atunci greșelile devin cele mai scumpe. Cumpărarea unei case de vacanță. Vânzarea unei afaceri. Exercitarea opțiunilor pe acțiuni. Investirea unei moșteniri substanțiale. Primirea contribuțiilor la asigurările sociale. Pensionarea cu câțiva ani mai devreme. O decizie proastă în oricare dintre aceste domenii poate costa sute de mii sau chiar milioane de dolari. Totuși, mulți oameni petrec mai mult timp citind recenzii online înainte de a cumpăra un televizor de 500 de dolari decât căutând sfaturi înainte de a lua o decizie financiară de 500.000 de dolari”, a spus expertul.

Pentru a reduce riscul unor astfel de greșeli, Jenkin recomandă construirea unui grup de persoane care să ofere opinii diferite înaintea unor decizii financiare importante. Acest mecanism este descris de specialist drept un „consiliu financiar”, format din oameni cu roluri distincte.

Potrivit consultantului, un astfel de grup ar trebui să includă o persoană care pune întrebări dificile și contestă argumentele inițiale, dar și un om care nu are niciun interes financiar în rezultatul deciziei luate.

De asemenea, este utilă prezența unei persoane cu experiență în perioade de criză sau volatilitate economică, precum și a unui specialist care poate explica aspecte tehnice legate de taxe, investiții, asigurări sau succesiuni.

Ideea acestui model este ca deciziile importante să nu fie analizate dintr-o singură perspectivă. Diferitele experiențe și opinii pot ajuta la identificarea unor riscuri care ar putea fi trecute cu vederea de persoana care ia decizia.

Ted Jenkin mai arată că emoțiile reprezintă un factor important în modul în care oamenii iau decizii financiare. Studiile din domeniul finanțelor comportamentale indică faptul că frica poate determina investitorii să vândă active în perioade în care piețele sunt la niveluri scăzute, în timp ce lăcomia poate conduce la cumpărarea unor active după creșteri importante ale prețurilor.

Orgoliul poate avea, de asemenea, un rol în aceste situații, deoarece unele persoane pot evita să recunoască o decizie greșită, chiar și atunci când pierderile continuă să crească.

Potrivit lui Jenkin, independența financiară nu presupune luarea tuturor deciziilor fără ajutor extern, ci existența unor persoane capabile să ofere o perspectivă obiectivă și să evidențieze posibile riscuri.

Înaintea unei decizii financiare importante, specialistul recomandă evaluarea a patru aspecte: cine poate contrazice argumentele proprii, cine nu are nimic de câștigat din alegerea făcută, cine are experiența care lipsește și dacă emoțiile au ajuns să influențeze decizia mai mult decât analiza rațională.