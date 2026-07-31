Loteria Română lansează un nou loz cu cifra 7 în prim-plan. Ce premii ascunde MEGA 777

Loteria Română introduce pe piață lozul răzuibil MEGA 777, un nou produs de tip loz care are ca element central cifra 7. Noul loz este destinat jucătorilor care aleg acest tip de joc și este disponibil pentru achiziție la prețul de 7 lei.

Lozul MEGA 777 include trei zone de joc și are un design realizat în două variante de culori. Premiul maxim care poate fi obținut la acest loz este de 777.777 de lei, iar Loteria Română anunță că mai multe câștiguri sunt distribuite pe diferite categorii de premii.

Valoarea totală a premiilor puse în joc pentru MEGA 777 este de 12.831.210 lei. Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, noul loz răzuibil include 1.002.730 de câștiguri, cu valori de 7 lei, 10 lei, 14 lei, 21 de lei, 77 de lei, 777 de lei, 7.777 de lei, 77.777 de lei și 777.777 de lei.

„Produsele Loteriei Române aduc jucătorilor bucuria de a-şi încerca norocul în fiecare zi precum şi satisfacţia câştigării unor premii deosebite în bani, oricare ar fi jocul pe care îl preferă”, mai transmite Loteria Română.

Loteria Română anunță că duminică, 2 august, sunt programate noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile organizate joi, 30 iulie, au fost acordate 23.429 de câștiguri, cu o valoare totală de peste 3 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 47,50 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 9,05 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 3,55 milioane de lei, adică peste 678.000 de euro.

Pentru Joker, la categoria I, reportul este de peste 2,98 milioane de lei, valoare care depășește 568.900 de euro. La categoriile a II-a și a III-a ale aceluiași joc, reportul este de peste 39.000 de lei pentru fiecare categorie.

La Noroc Plus, suma reportată depășește 578.500 de lei, echivalentul a peste 110.300 de euro. La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 344.000 de lei, respectiv mai mult de 65.600 de euro.

La tragerea Loto 5/40 de joi, 30 iulie, a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 988.285,60 lei. Biletul care a adus câștigul a fost jucat la o agenție loto din Galați.

Tot la extragerea de joi, 30 iulie, la jocul Noroc, categoria a II-a a înregistrat un câștig în valoare de 110.610 lei. Biletul norocos a fost cumpărat online pe Amparcat.ro.