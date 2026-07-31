Discuții urgente la Palatul Victoria despre carburanți. Unde au fost semnalate întârzieri
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Reprezentanții Guvernului și cei ai companiilor din sectorul petrolier și al distribuției de carburanți au avut vineri o întâlnire la Palatul Victoria pentru a analiza situația aprovizionării pieței românești. Discuțiile au vizat menținerea unui flux constant de combustibil și identificarea unor soluții pentru gestionarea problemelor apărute în transportul intern.
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La întâlnire au participat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, secretarul general al ministerului, Sorin Elisei, precum și reprezentanți ai companiilor active în domeniul petrolier și al distribuției de carburanți.
Tema principală a discuțiilor a fost asigurarea aprovizionării continue cu combustibil a pieței interne. Guvernul a transmis că situația este analizată permanent și că sunt evaluate variante de intervenție care să contribuie la menținerea livrărilor către piața românească.
„Comandament de lucru cu reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți pe tema aprovizionării constante cu combustibil a pieței interne. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, și secretarul general al ministerului, Sorin Elisei, au avut astăzi un comandament de lucru cu reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți”, se arată în comunicatul transmis de Guvern.
Discuții despre transportul carburanților către depozitele din țară
În timpul întâlnirii au fost semnalate întârzieri în transportul carburanților pe calea ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din diferite zone ale țării. Reprezentanții autorităților și ai companiilor au discutat despre măsuri care pot contribui la eficientizarea transportului intern.
„Aprovizionarea constantă cu combustibil a pieței interne a fost tema discuției de la Palatul Victoria. A fost analizată situația în continuă dinamică și posibile soluții de intervenție, potrivit pârghiilor legale pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești”, mai transmite Guvernul României.
Potrivit comunicatului, companiile din domeniu au transmis că dispun de capacitatea necesară pentru a acoperi cererea de carburanți în perioada următoare și că nu estimează probleme majore privind asigurarea cantităților necesare pentru piața internă.
Companiile susțin că pot acoperi cererea pentru perioada următoare
Reprezentanții sectorului petrolier au precizat că întârzierile identificate sunt legate de transportul pe cale ferată, însă există variante pentru îmbunătățirea operațiunilor logistice și menținerea aprovizionării la nivel național.
„Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești.
Sunt înregistrare anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară, însă există soluții pentru eficientizarea transportului intern, în scopul asigurării aprovizionării cu carburanți la nivel național. Guvernul, în strâns dialog cu companiile de profil, acționează pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești”, se mai arată în comunicat.
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