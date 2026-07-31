Se opresc gazele pentru 1400 de români. Străzile unde alimentarea va fi întreruptă pe 31 iulie. Anunț Distrigaz Sud Rețele

Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar, vineri dimineață, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din Sectorul 2 al Capitalei, după apariția unui defect la o conductă de distribuție. Măsura a fost luată pentru siguranța consumatorilor și afectează 1.443 de clienți casnici și non-casnici. Compania estimează că furnizarea gazelor va fi reluată în cursul zilei de 31 iulie, în jurul orei 15:00.

Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea cu gaze naturale, începând cu ora 04:30, pe mai multe străzi din Sectorul 2 al municipiului București, după ce a fost identificat un defect la o conductă din sistemul de distribuție amplasată pe strada Teleajen. Potrivit companiei, măsura a fost adoptată pentru protejarea consumatorilor și pentru a permite intervenția echipelor tehnice în condiții de siguranță.

„Ca urmare a unui defect înregistrat la o conductă a sistemului de distribuţie a gazelor naturale amplasat pe strada Teleajen, din sectorul 2 al municipiului Bucureşti, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă azi, 31 iulie 2026, începând cu ora 04:30″, au transmis reprezentanții companiei.

În urma întreruperii neplanificate sunt afectați 1.443 de clienți, atât persoane fizice, cât și operatori economici. Alimentarea cu gaze a fost oprită pe străzile Agricultori, Bâlciului, Borangiului, Cireșului, Duzilor, Hiramului, Inişor, Ilarie Chendi, Lungulețu, Mătăsari, Matei Elina Voievod, Matei Voievod, Mihai Bravu, Soldat Mina Gheorghe, Locotenent Paulescu Alexandru, Protopopescu Pache, Soldat Stăniloiu Constantin, Teleajen și Medic Zlătescu Constantin, toate situate în Sectorul 2 al Capitalei.

Intervenția pentru remedierea avariei este în desfășurare, iar echipele Distrigaz Sud Rețele lucrează la fața locului pentru repararea conductei și repunerea în funcțiune a rețelei de distribuție.

„Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 31 iulie 2026, în jurul orei 15:00″, au precizat reprezentanții companiei.

Compania recomandă consumatorilor din zona afectată să urmărească eventualele informări oficiale privind finalizarea intervenției și reluarea alimentării în condiții de siguranță.

Distrigaz Sud Rețele este cel mai mare operator de distribuție a gazelor naturale din România și are o experiență de 51 de ani în administrarea infrastructurii de profil.

Compania deservește 2.323.728 de clienți printr-o rețea de aproximativ 24.483 de kilometri și are 3.019 angajați. Activitatea sa acoperă 1.390 de localități din 20 de județe din sudul și centrul țării — Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea și Teleorman — precum și municipiul București.

Avaria produsă vineri dimineață în Sectorul 2 reprezintă o întrerupere neplanificată, iar compania estimează că alimentarea tuturor consumatorilor afectați va fi reluată după finalizarea lucrărilor de remediere programate pentru cursul zilei de 31 iulie 2026.