În 2026, costul total pentru rebranșare pornește, în general, de la aproximativ 250 de lei și poate ajunge la 500 de lei pentru operațiunile standard. Totuși, suma finală poate crește semnificativ dacă instalația necesită intervenții suplimentare sau dacă nu mai respectă normele tehnice în vigoare.

Principala componentă a costului este tariful de reluare a alimentării, cunoscut și ca taxa de rebranșare. Aceasta este o taxă reglementată, achitată către distribuitorul de gaze, cum ar fi Distrigaz Sud Rețele sau Delgaz Grid. În 2026, valoarea acestei taxe este estimată între 150 și 260 de lei, în funcție de complexitatea intervenției, cum ar fi remontarea contorului sau debitul necesar.

În cazul în care debranșarea a fost cauzată de neplată, consumatorul este obligat să achite toate restanțele și penalitățile înainte de a putea solicita rebranșarea.

O altă etapă importantă este verificarea sau revizia tehnică a instalației de gaze. Dacă aceasta a fost inactivă pentru o perioadă mai lungă, de regulă peste șase luni, sau dacă termenul pentru verificarea periodică a expirat, distribuitorul va solicita o revizie completă înainte de reluarea alimentării.

Costul pentru această operațiune se situează, în 2026, între 170 și 250 de lei și include verificarea instalației de utilizare și a centralei termice. Serviciul trebuie realizat de firme autorizate de ANRE, precum ENGIE sau operatori locali specializați.

În anumite situații, costurile pot crește considerabil. Dacă instalația a fost modificată sau dacă proiectul tehnic nu mai corespunde normativelor actuale, este necesară actualizarea documentației. În 2026, un proiect tehnic nou sau actualizat poate costa în jur de 900 de lei.

În plus, legislația impune instalarea unui detector de gaze cu electrovalvă în locuințe. Dacă acesta lipsește sau nu este funcțional, proprietarii trebuie să suporte un cost suplimentar cuprins între 200 și 400 de lei.

Procesul de rebranșare presupune câțiva pași esențiali. În primul rând, trebuie depusă o cerere de rebranșare, fie online, fie fizic, la furnizorul de energie, cum ar fi PPC Energy sau E.ON. Ulterior, solicitantul trebuie să achite toate taxele aferente, inclusiv tariful de reluare a alimentării.

După confirmarea plății, distribuitorul va programa o vizită tehnică, în cadrul căreia un specialist va monta contorul și va verifica etanșeitatea instalației.

Un aspect esențial în 2026 este existența unei verificări tehnice periodice (VTP) valabile pentru centrală. Fără acest document, procesul de rebranșare nu poate fi finalizat. Din acest motiv, specialiștii recomandă verificarea din timp a documentației tehnice pentru a evita întârzieri sau costuri suplimentare.

Deși rebranșarea la gaze în 2026 poate părea o procedură simplă, costurile reale depind de mai mulți factori: situația datoriilor, starea instalației și conformitatea cu normele tehnice actuale. Pentru majoritatea consumatorilor, suma totală se încadrează între 250 și 500 de lei, însă în cazuri mai complexe poate depăși cu ușurință 1.000 de lei.