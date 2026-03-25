Asociația Distribuitorilor de Produse Petroliere (ADPP) a transmis Guvernului un avertisment clar: plafonarea adaosului comercial la 50% ar putea destabiliza piața de carburanți, fără a reduce semnificativ prețurile la pompă.

Proiectul de ordonanță de urgență, menit să gestioneze criza energetică, este criticat de industria petrolieră pentru impactul economic negativ pe care l-ar genera.

Reprezentanții ADPP subliniază că intervenția directă a statului în mecanismele pieței poate avea efecte contraproductive. În cazul plafonării adaosului la 50%, operatorii ar fi forțați să funcționeze în pierdere, deoarece nivelul adaosului ar scădea sub cel al impozitului suplimentar pe cifra de afaceri.

Consecințele preconizate includ:

Blocaje în lanțul de aprovizionare – livrările ar putea întârzia, afectând disponibilitatea carburanților;

– livrările ar putea întârzia, afectând disponibilitatea carburanților; Reducerea concurenței – unele companii și stații independente ar putea ieși de pe piață;

– unele companii și stații independente ar putea ieși de pe piață; Creșterea insolvențelor – distribuția angro și micii distribuitori, în special IMM-urile, ar fi expuși riscului financiar;

– distribuția angro și micii distribuitori, în special IMM-urile, ar fi expuși riscului financiar; Impact minor asupra consumatorilor – prețurile la pompă nu ar scădea semnificativ, iar efectul asupra buzunarului șoferilor ar fi limitat.

Pentru a evita blocajele și efectele negative, ADPP recomandă modificarea proiectului:

Plafonarea adaosului la nivelul anului 2025 – limita propusă ar fi de 100% din media anului precedent, prevenind specula și menținând stabilitatea pieței;

– limita propusă ar fi de 100% din media anului precedent, prevenind specula și menținând stabilitatea pieței; Reducerea TVA la carburanți – propunere: scăderea de la nivelul actual la 16%;

– propunere: scăderea de la nivelul actual la 16%; Suspendarea impozitului suplimentar – pentru operatorii din sectorul petrolier;

– pentru operatorii din sectorul petrolier; Amânarea reglementărilor privind comercializarea angro – conform OUG nr. 89/2025, pentru a nu afecta operatorii existenți.

Aceste măsuri ar putea reduce costul carburanților pentru consumatori și ar menține competitivitatea în sector.

Memorandumul avertizează și asupra altor prevederi care pot agrava situația:

Interzicerea revânzării și obligația constituirii unor garanții de până la 5 milioane de lei pentru operatori, limitând concurența;

Menținerea simultană a impozitului suplimentar și reducerea adaosului comercial, riscând eliminarea unui număr mare de operatori din piață.

Industria susține că, fără ajustarea fiscalității și menținerea unui plafon realist pentru adaos, prețurile la pompă vor continua să crească, afectând întreaga economie.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) avertizează Guvernul că orice intervenție care limitează disponibilitatea motorinei la pompă riscă să provoace haos în transportul rutier și să stimuleze apariția unei piețe negre. Reprezentanții uniunii solicită măsuri urgente pentru sprijinirea operatorilor de transport și menținerea stabilității lanțului logistic național.

UNTRR solicită autorităților:

Rambursarea imediată a accizei parțiale pentru transportatori, neefectuată pentru trimestrul IV 2025;

Eliminarea imediată a impozitului suplimentar pe cifra de afaceri (ICAS) de 0,5%, considerat nejustificat pentru firmele din transport rutier;

Transparență în evoluția prețurilor motorinei, prin publicarea săptămânală a modificărilor de preț, similar EU Weekly Oil Bulletin și sistemului american EIA, pentru ajustarea corectă a tarifelor.

Radu Dinescu, secretar general UNTRR, avertizează că orice perturbare administrativă a aprovizionării poate destabiliza piața și poate genera efecte negative în întreaga economie.

Costul motorinei reprezintă aproximativ 40% din cheltuielile totale ale transportului rutier, iar orice creștere sau lipsă a disponibilității carburanților se reflectă direct în tarifele de transport și, implicit, în prețurile bunurilor din economie.

De la începutul anului 2026, accizele au crescut semnificativ:

Motorina: 2.804,29 lei/1.000 litri (~550 euro), peste pragul minim european de 330 euro;

Benzina: 3.059,8 lei/1.000 litri (~600 euro), peste pragul minim european de 359 euro.

România a consumat în 2025 peste 8 miliarde de litri de motorină și peste 2 miliarde de litri de benzină, ceea ce face ca politica fiscală să afecteze semnificativ costurile sectorului.

UNTRR recomandă implementarea unor măsuri concrete pentru sprijinirea transportatorilor și protejarea consumatorilor: