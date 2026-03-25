Miercuri, 25 martie 2026, prețurile carburanților continuă să crească în România, motorina standard atingând 10,22 lei/litru, iar benzina standard 9,30 lei/litru.
Creșterea accentuată a prețurilor a determinat Guvernul să modifice Ordonanța de Urgență (OUG) care reglementează piața produselor petroliere și să implementeze un mecanism flexibil de reducere a accizelor.
Modificări importante ale OUG pentru carburanți
OUG adoptată de Guvern prevede măsuri pentru reducerea prețurilor la benzină și motorină pe întreaga durată a situației de criză, estimată la șase luni. Măsurile principale includ:
- Limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime folosite la producția acestora pe întreg lanțul de distribuție.
- Restricții la export și livrări intracomunitare, care pot fi realizate doar cu acordul prealabil al Ministerului Energiei și Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.
- Reducerea cantității de biocarburant din benzină pentru a diminua prețul final pentru consumatori.
Modificarea recentă a OUG include excepții pentru rafinării și introduce amenzi stricte pentru nerespectarea regulilor. Astfel, companiile care aplică adaosuri peste limita legală riscă amenzi între 0,5% și 1% din cifra de afaceri, iar exporturile sau livrările intracomunitare fără aprobarea autorităților pot atrage sancțiuni între 5% și 10% din cifra de afaceri, plus confiscarea produselor.
Reducerea accizelor, mecanism flexibil pentru scăderea prețurilor
Pe lângă limitarea adaosurilor comerciale, Guvernul pregătește și scăderea accizelor la benzină și motorină, printr-un mecanism care monitorizează doi indicatori:
- Evoluția prețului barilului de petrol pe piețele internaționale.
- Variația prețurilor carburanților față de valorile de referință stabilite înainte de criza generată de războiul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz.
Accizele vor fi reduse în trepte, adaptându-se la fluctuațiile pieței, ceea ce va permite scăderea prețului la pompă fără a afecta bugetul de stat.
Creșterea prețurilor la motorină și benzină pune presiune asupra bugetelor familiilor și costurilor transportului. Prin aplicarea OUG și a mecanismului de scădere a accizelor, Guvernul urmărește:
- Stabilizarea prețurilor la pompă în perioada următoare.
- Controlul speculațiilor și sancționarea companiilor care încalcă reglementările.
- Protejarea consumatorilor și a economiei prin măsuri rapide în contextul crizei globale a petrolului.
OUG poate fi consultat mai jos.
