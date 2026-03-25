Miercuri, 25 martie 2026, prețurile carburanților continuă să crească în România, motorina standard atingând 10,22 lei/litru, iar benzina standard 9,30 lei/litru.

Creșterea accentuată a prețurilor a determinat Guvernul să modifice Ordonanța de Urgență (OUG) care reglementează piața produselor petroliere și să implementeze un mecanism flexibil de reducere a accizelor.

OUG adoptată de Guvern prevede măsuri pentru reducerea prețurilor la benzină și motorină pe întreaga durată a situației de criză, estimată la șase luni. Măsurile principale includ:

Limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime folosite la producția acestora pe întreg lanțul de distribuție.

Restricții la export și livrări intracomunitare, care pot fi realizate doar cu acordul prealabil al Ministerului Energiei și Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Reducerea cantității de biocarburant din benzină pentru a diminua prețul final pentru consumatori.

Modificarea recentă a OUG include excepții pentru rafinării și introduce amenzi stricte pentru nerespectarea regulilor. Astfel, companiile care aplică adaosuri peste limita legală riscă amenzi între 0,5% și 1% din cifra de afaceri, iar exporturile sau livrările intracomunitare fără aprobarea autorităților pot atrage sancțiuni între 5% și 10% din cifra de afaceri, plus confiscarea produselor.

Pe lângă limitarea adaosurilor comerciale, Guvernul pregătește și scăderea accizelor la benzină și motorină, printr-un mecanism care monitorizează doi indicatori:

Evoluția prețului barilului de petrol pe piețele internaționale. Variația prețurilor carburanților față de valorile de referință stabilite înainte de criza generată de războiul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz.

Accizele vor fi reduse în trepte, adaptându-se la fluctuațiile pieței, ceea ce va permite scăderea prețului la pompă fără a afecta bugetul de stat.

Creșterea prețurilor la motorină și benzină pune presiune asupra bugetelor familiilor și costurilor transportului. Prin aplicarea OUG și a mecanismului de scădere a accizelor, Guvernul urmărește:

Stabilizarea prețurilor la pompă în perioada următoare.

Controlul speculațiilor și sancționarea companiilor care încalcă reglementările.

Protejarea consumatorilor și a economiei prin măsuri rapide în contextul crizei globale a petrolului.

OUG poate fi consultat mai jos.