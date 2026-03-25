Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți a provocat un nou val de tensiuni în coaliția de guvernare din România. PNL și PSD se confruntă cu abordări diferite privind soluțiile pentru diminuarea impactului asupra cetățenilor și a economiei.

Potrivit Biroului de presă al PNL, România traversează o perioadă dificilă, cu scumpiri rapide la carburanți, presiuni energetice internaționale și un buget abia aprobat. Liberalii fac apel la partenerii de coaliție să revină la masa negocierilor și să abordeze problemele prin propuneri fundamentate economic.

„România traversează o perioadă dificilă: scumpirea accelerată a carburanților, presiuni energetice generate de un conflict internațional imprevizibil, un buget abia adoptat care trebuie acum implementat. Acestea sunt provocările reale cu care se confruntă cetățenii români și față de care Guvernul are obligația să răspundă cu măsuri concrete”, transmite Biroul de presă al PNL. „PNL îi așteaptă pe partenerii social-democrați să revină la masa coaliției și să abordeze aceste subiecte prin dialog direct, cu propuneri fundamentate și cu asumarea răspunderii comune pentru consecințele lor”, arată partidul. „Pozițiile exprimate public fără un fundament tehnic și fără surse de finanțare identificate nu rezolvă nicio problemă – ele servesc altor scopuri decât interesul cetățenilor”. „Reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate și cu responsabilitate față de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine”.

De cealaltă parte, PSD acuză Guvernul că a reacționat prea lent și solicită măsuri imediate, inclusiv reducerea accizelor. Social-democrații susțin că propunerile lor privind diminuarea accizelor sau scutirea pentru motorina utilizată în agricultură ar avea un impact bugetar limitat, deoarece încasările din TVA au crescut odată cu scumpirea carburanților.

„Propunerile miniștrilor social-democrați de la Energie și Agricultură (…) prevedeau și diminuări ale accizelor sau chiar o scutire totală în cazul motorinei utilizate în agricultură”. „În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piața de carburanți”.

Guvernul României, condus de premierul Ilie Bolojan, a exclus, pentru moment, reducerea accizelor sau a TVA. Oficialul a subliniat că prețurile carburanților sunt dictate de piața internațională și că statul nu poate controla direct costul combustibililor.